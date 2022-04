Paolo Guerrero: Conmebol erinnerte sich an ein „unvergessliches“ Triplett mit Korinthern in der Copa Libertadores

Paolo Guerrero wurde von Conmebol durch den offiziellen Bericht der Copa Libertadores für seine Höhen erinnert, die im südamerikanischen Klubwettbewerb mit dem Trikot der Korinther erzielt wurden.

In der Copa Libertadores 2015 erzielte Paolo Guerrero am 4. Tag der Gruppenphase des internationalen Turniers einen Hattrick beim 4:0 -Sieg der Korinther gegen Uruguays Danubio.

Paolo Guerrero erzielte ein Kopftor und die beiden anderen Schüsse in der Nähe des kleinen Gebiets von Danubio nach den Vorlagen von Elias, Emerson Sheik und Jádson im Stadion Arena de Corinthians, heute Neo Química Arena genannt. Das erste Tor des Spiels „Timao“ kam von Jádson.

Der offizielle Bericht des Conmebol Libertadores beschrieb die Tore, die Paolo Guerrero mit Korinther am 1. April 2015 erzielt hatte, als „unvergesslich“.

„Ein unvergesslicher Hattrick von Paolo Guerrero! An einem Tag wie heute, aber 2015, erzielte der peruanische Stürmer 3 Tore beim 4:0 -Korinther auf der Donau. Es war das 100. Spiel der „Timao“ in den Conmebol Libertadores. #GloriaEterna“, zitierte der offizielle Twitter-Account der Libertadores neben dem Video der Höhen von 'Predador'.

Paolo Guerrero: Conmebol recordó "inolvidable" triplete con Corinthians en la Copa Libertadores (Foto: captura @Libertadores)

Paolo Guerrero trat in seinem letzten Jahr der vier, die er in Brasiliens „Timao“ spielte, an der Copa Libertadores 2015 mit dem Trikot der Korinther an. Der peruanische Stürmer kam aus Hamburg und zog dann nach Flamengo.

In der Copa Libertadores 2015 erzielte Paolo Guerrero in fünf Spielen vier Tore und alle schossen sie gegen Danubio, den Diskant in Brasilien und dann einen weiteren den Triumph von „Timao“ in Montevideo. Die Korinther belegten mit 13 Punkten den ersten Platz in ihrer Gruppe vor Sao Paulo, San Lorenzo und Danubio. Er wurde jedoch im Achtelfinale von Guaraní eliminiert.

Paolo Guerrero spielte vier Jahre bei Corinthians, nach 2015 bis 2018 war er Teil von Flamengo und bis 2021 war er Spieler des Porto Alegre International, seinem letzten Verein, mit dem er seinen Vertrag wegen einer Knieverletzung kündigte.

Paolo Guerrero ist derzeit ohne Verein und verfolgt einen langen Genesungsprozess von seiner Knieverletzung. Der Stürmer wird vom technischen Kommando der peruanischen Nationalmannschaft in den Einrichtungen von Videna für die körperliche Arbeit unterstützt, die er zur Überwindung seiner Krankheit benötigt.

LESEN SIE WEITER