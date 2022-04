„Leben wir nicht in einer Diktatur?“ : Antonio Attolini wird den Dokumentarfilm zur Förderung des Widerrufs des Mandats vorstellen

An diesem Sonntag, dem 3. April, findet die 64. Ausgabe der Grammy Awards statt, der am meisten erwarteten Auszeichnung in der Musikindustrie. Die mexikanische Agenda wird jedoch eine besondere Präsentation haben, da in Capital 21 um 20:00 Uhr (zentralmexikanische Zeit) der Dokumentarfilm „Revocation, wer ist die Stimme der Demokratie?“ .

Das audiovisuelle Material wird von Spezialisten erstellt und soll präsentieren, dass die Demokratie in Mexiko mit der Machtübernahme von Andrés Manuel López Obrador (AMLO) „Fortschritte macht und gute Fortschritte macht“.

Antonio Attolini, Elisa Godínez und Violeta Vázquez sind die Hauptförderer dieses Materials, das die Rolle des Mandatswiderrufs im öffentlichen Leben des Landes stärkt. In diesem Zusammenhang sagten die Moderatoren, dass sie diese Beratungsübung nicht nur mit einer unmittelbaren Perspektive überprüfen werden, sondern dass sie das Phänomen der Demokratie in Mexiko eingehender verfolgen werden.

AMLO será el primer presidente de México en someterse al proceso de Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro)

In diesem Postulat wiesen sie darauf hin, dass sie sogar Kritiker der AMLO-Regierung konsultiert haben und dass sie derzeit sowohl in der Institutional Revolutionary Party (PRI) als auch in der National Action Party (PAN) aktiv sind. Aus diesem Grund werden Stimmen wie der stellvertretende Santiago Creel, Senator Damián Zepeda oder der PRI-Künstler César Camacho Quiroz in der Dokumentation anwesend sein.

Attolini Murra wies darauf hin, dass die Möglichkeit, einen Präsidenten über einen Beratungsmechanismus zu deponieren und von mexikanischen Institutionen orchestriert wird, das Niveau der Demokratie erhöht. Sie kritisiert auch die Strategie der sogenannten politischen Opposition (PRI, PAN, PRD und MC).

In Bezug auf die Kritik an der Opposition wies Attolini darauf hin, dass sie sehr vorhersehbar sind, weil er argumentierte, dass „eine überfahrene Person mehr Menschen auf die Straße ruft als sein politisches Projekt“ und folglich „seine Strategie darin besteht, nicht teilzunehmen, um nicht zu verlieren“.

Unter dieser Logik betonte er die Ironie in dem Slogan: „Demokratie zu verteidigen bedeutet, nicht an ihren Prozessen teilzunehmen“, der als Strategie der Befürworter politischer Agenden außerhalb des vierten Quartals dargestellt wird. „Was das Recht herauskommen wird, ist, dass, wenn sie 20, 30 oder 40% des Registers des Landes gewählt haben, und natürlich der Rest, der nicht teilgenommen hat, ihnen zugehört hat, „nicht in die Fallen von López geraten ist“, erklärte er gegenüber SDP Noticias.

Antonio Attolini es un miembro de Morena cuya participación en medios de comunicación es notoria (Foto: Facebook / @antonio.attolini)

In Bezug auf diese Position haben viele Oppositionsaktivisten erklärt, dass der Widerruf des Mandats eine politische Strategie von López Obrador ist, um seine Popularität zu ratifizieren. PAN-Senator Damián Zepeda gab jedoch an, dass er teilnehmen sollte.

Am 7. März löste der Gesetzgeber von Acción Nacional Zweifel, die die Bürger angeblich in Bezug auf den Widerruf des Mandats geäußert haben. In diesem Zusammenhang sagte er, dass die Dynamik, die das Nationale Wahlinstitut (INE) am 10. April ausüben wird, seiner Meinung nach eine positive demokratische Übung für mexikanische Bürger sei.

Aus dieser Perspektive sagte der Panista, er sei überzeugt, dass die Bundesverwaltung des sogenannten 4T eine schlechte Regierung sei und dass, wenn es eine Möglichkeit gibt, sich durch eine partizipative und rechtliche Übung abzusetzen, dann sei es so: „Deshalb mag ich den Mandatswiderruf, weil ich Demokrat bin“.

Einer der Zweifel, die er klarstellte, war, ob mit dem Widerruf die Möglichkeit besteht, dass López Obrador als Präsident von Mexiko wiedergewählt wird, was rundweg abgelehnt wurde und den rechtlichen Rahmen erklärte, der dies verhindert, und wie dieser Irrtum weder einen Kontext in seiner Nähe noch den von Venezuela, da die Prozesse nicht miteinander verwandt sind.

LESEN SIE WEITER: