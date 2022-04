Sie verhafteten die Schwester des „Konan“, einem ehemaligen Polizisten, der die Tepito Union beschützte

Agenten der Generalstaatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt (FGJCDMX) verhafteten und beschlagnahmten Drogen von zwei Frauen im Büro des Bürgermeisters von Venustiano Carranza. Unter den Versicherten befindet sich die Schwester von José Ricardo Sánchez Vascoit, dem Konan, einem ehemaligen Agenten des Investigative Polizei, die beschuldigt wurde, die Tepito Union zu schützen.

Berichten zufolge leiteten Elemente der Special Reaction and Intervention Group die Suche in der Mineros Street im Viertel Morelos, einem Gebiet neben dem sogenannten Barrio Bravo und der Bastion der kriminellen Gruppe mit Ursprung in der Hauptstadt des Landes.

Dort verliebte sich die 49-jährige Veronica „N“ wegen mutmaßlichen Drogenhandels. Er war bei Sahira Saraí „N“, 26 Jahre alt, zu Hause. Der erste von ihnen ist ein Verwandter des ehemaligen Ministeragenten, der Ende letzten Jahres mit seinem Partner in der gleichen Gegend in der Nähe von Tepito vor Gericht gestellt, aus dem Amt entfernt und schließlich mit seinem Partner in der gleichen Gegend in der Nähe von Tepito erschossen wurde.

Laut dem FGJCDMX-Bericht haben im März kürzlich Untersuchungen zum Verbrechen gegen die Gesundheit in Form des Verkaufs von Betäubungsmitteln begonnen. Daher wurde bei der Staatsanwaltschaft der Zentralen Staatsanwaltschaft für strategische Ermittlungen ein Durchsuchungsbefehl im Bereich der strategischen Ermittlungen beantragt.

Se decomisaron narcóticos y elementos balísticos (Foto: FGJCDMX)

Die erste Zählung dessen, was beschlagnahmt wurde, waren 30 Plastiktüten mit Marihuana; ungefähr 23 Papierverpackungen mit Kokain; mindestens neun Patronen für Schusswaffen und eine Perkussionshülse.

Nach ihrer Festnahme werden sie zusammen mit den Beweismitteln in die Räumlichkeiten der Staatsanwaltschaft gebracht, um die entsprechenden Ermittlungen fortzusetzen und ihren rechtlichen Status zu bestimmen. Das Haus war gesichert und stand unter dem Schutz der FGJCDMX.

Der Konan wurde am 21. Dezember 2021 in der Tinsmith Street getötet. Auftragsmörder durchlösten ihn, als er mit seiner Frau Valeria durch die Gegend zog. Er war freigelassen worden, um seinen Prozess fortzusetzen.

Las pesquisas contra la hermana del Konan comenzaron en marzo pasado (Foto: FGJCDMX)

Als Konan vor Gericht geriet, gab es zu, die kriminelle Untergruppe von El Hormiga geschützt zu haben, und räumte außerdem ein, dass seine Aktionen von Raul Peralta, dem ehemaligen Generalchef der Ermittlungspolizei, während der Verwaltung von unterstützt wurden Miguel Ángel Mancera (2012-2018).

Sánchez Vascoit wurde von einem Narco-Nudisten aus Tepito verraten, den sie als Michel kennen. Den Ermittlungen zufolge hat der Agent sein Haus vor dem Haus von Tun Tun, einem Erpresser, der ebenfalls in der Gegend geschützt wurde, sowie Auftragsmörder aus dem Rest der Tepito Union.

Derzeit gehen die Behörden in Mexiko-Stadt vom Abbau von Gruppen wie der Tepito Union aus, haben jedoch Strategien als Reaktion auf Warnungen umgesetzt, die von kriminellen Unterabteilungen stammen könnten, um illegale Aktivitäten wie den Drogenhandel fortzusetzen.

Die Atomisierung krimineller Gruppen ist im Land nichts Neues, da es sich um einen Prozess handelt, der durch Angriffe auf diejenigen ausgelöst wird, die Kartelle oder Zellen führen. Diejenigen, die im Geschäft bleiben möchten, werden davon abgeleitet, indem sie die geografischen Bedingungen nutzen, die es ihnen ermöglichen, eine regionale Bastion zu konsolidieren, indem sie beispielsweise Transitrouten einrichten oder Einnahmen aus der Wirtschaft nutzen, die sich in diesen Gebieten entwickelt.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del MP (Foto: FGJCDMX)

Seit Jahrzehnten wird Tepito als ein Ort charakterisiert, an dem der Verkauf von Diebesgut, Schmuggel sowie Drogenhandel betrieben werden. Es wird oft als gesetzlose Nachbarschaft angesehen, weil sich die Behörden von den alltäglichen Problemen dieses Gebiets fernhalten.

Polizeibeamte betreten selten das Barrio Bravo, das die meiste Zeit als autonome Gemeinschaft lebt, in der die stärksten überleben. Mit diesem Mangel an Intervention sind kriminelle Banden gewachsen, die mit der Erpressung von Händlern wie dem Drogenhandel die Macht erlangten, um in benachbarte Bürgermeister zu expandieren.

