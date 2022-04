Keine fiskalischen Anreize für Benzin im Grenzgebiet der USA

Un conductor en una gasolinera Chevron en San Francisco, el lunes 7 de marzo de 2022.

Das Ministerium für Finanzen und öffentliche Kredite gab im Amtsblatt der Föderation bekannt, dass Benzin in der Woche, die an diesem Samstag, dem 2. April, und bis zum nächsten Freitag, dem 8., beginnt, im 20 Kilometer langen Grenzstreifen und im Gebiet zwischen den parallelen Linien von mehr als 20 und bis zu 45 Kilometern bis zur internationalen Trennlinie mit den Vereinigten Staaten von Amerika.

Das Büro von Rogelio Ramírez de la O i berichtete, dass es insgesamt 41 Gemeinden in sechs Einheiten geben wird, in denen die Höhe der steuerlichen Anreize 0 Pesos betragen wird. Aus diesem Grund werden die Kraftstoffpreise in den folgenden Bezirken voraussichtlich steigen:

Baja California: Strände von Tijuana, Rosarito, Tecate und Mexicali.

Sonora: San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, General Plutarco Elias Street, Nogales, Sáric, Agua Prieta, Santa Cruz, Kanaanea, Naco und Altar.

Chihuahua: Janos, Manuel Benavides, Manuel Ojinaga, Himmelfahrt, Juarez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe und Coyame del Sotol.

Coahuila: Piedras Negras, Nava, Hidalgo, Ocampo, Acuna, Jimenez und Guerrero.

Nuevo Leon: Anahuac.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Valle Hermoso, Reynosa, Camargo, Gustavo Diaz Ordaz, Rio Bravo, Matamoros und Miguel Alemán.

Die Anwendung steuerlicher Anreize für Benzin reagierte zunächst auf die Strategie der Bundesregierung, das Phänomen zu mildern, dass Mexikaner in den letzten Jahren in die USA eingedrungen sind, um zu einem besseren Preis zu tanken. Jetzt umgekehrt.

Der aktuelle Kontext hat jedoch bessere Preisoptionen im Vergleich zur mexikanischen Seite geschaffen. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat zu einem weltweiten Anstieg der Gasressourcen geführt. Infolgedessen hat der Transit von US-Bürgern oder Einwohnern zur Südseite der Grenze auf der Suche nach einer besseren Effizienz des Geld-Gas-Verhältnisses zugenommen.

Die derzeitige Regierung hat die Maßnahme ergriffen, um den Betrag zu decken, der der Verbrauchsteuer auf Produktion und Dienstleistungen (IEPS) entspricht, damit die Verbraucher die fast sechs Pesos pro Liter nicht zahlen. Wenn die reale Benzinsteuer erhoben würde, würde der Preis für die Öffentlichkeit bei etwa 30 Pesos liegen.

Der Durchschnittspreis pro Liter Benzin in Zentralmexiko liegt bei 23 Pesos für Normalbenzin, für Premium-Benzin 24 Pesos und bei Diesel 23 Pesos. Wenn das Finanzministerium die entsprechenden IEPS berechnet (5.4917 Pesos für grünes Benzin, 4.6375 für Prämien und 6.0354 für Diesel), würden sich die tatsächlichen Kosten für Autofahrer und Spediteure an den Tankstellen auf etwa 29 Pesos für Diesel und Benzin belaufen sich auf etwa 28 bzw. 30 Pesos. .

Die Finanzmaßnahme zielt darauf ab, die Auswirkungen der Inflation auf die Taschen der Mexikaner einzudämmen, wenn man bedenkt, dass das Nationale Institut für Statistik und Geografie eine Erholung der Inflation gemeldet hat und bei 7,28% liegt, weit entfernt von dem von den mexikanischen Wirtschaftsbehörden festgelegten Ziel.