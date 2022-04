Gewalt in Huancayo: Reaktionen des Kongresses nach Protesten, Plünderungen und Zerstörungen aufgrund des Streiks

In Anbetracht der Konflikte zwischen den Bürgern von Huancayo und den Mitgliedern der peruanischen Nationalpolizei infolge der nationaler Streik der Fluggesellschaften, demonstrierte der Kongress der Republik durch seine Parlamentarier.

In diesem Sinne stimmten die Gesetzgeber, ob von der Regierungspartei oder der Opposition, zu, dass Präsident Pedro Castillo ließ mit der Zeit viel los, um kalte Tücher auf das zugrunde liegende Problem zu legen, und forderte ihn auf, einen Dialogtisch einzurichten.

Die Präsidentin des Kongresses, María del Carmen Alva, forderte die Regierung auf, schnell in den Konflikt einzugreifen, der zu einem Mangel an Grundgütern geführt hat. „Es gibt 5 Tage bis zum Stillstand von Schwerlasttransportern, bedauerliche menschliche Verluste, landesweite Engpässe und keine Lösung. Vom Kongress forderten wir die Regierung auf, einen Dialogtisch mit Fluggesellschaften und Landwirten zu schaffen, um eine Einigung zu erzielen „, twitterte er.

Angesichts dessen gab der Sprecher der Peru-Libre-Bank, Waldemar Cerrón, bekannt, dass morgen, am Samstag, dem 2. April, weitere Mitglieder der Regierungsdelegation, zu der er gehört, in Junín eintreffen werden, um den Dialogtisch mit Transportern und Landwirten einzurichten, die einen unbefristeten Streik beobachten.

„Morgen reisen wir mit einer Kommission, um weiter sprechen zu können. Heute (im Regierungspalast) gab es eine große Anzahl von Ministern, und morgen werden wir den Dialogtisch halten, möglicherweise wird es den Premierminister und einige Minister geben, die uns begleiten werden „, sagte er, als er das Exekutivquartier verließ, in dem sich der Präsident mit verschiedenen Behörden traf.

Der Parlamentarier wies darauf hin, dass sie noch keine feste Tagesordnung haben und dass sie dort „den Dialogtisch aufstellen“ werden, weil „es bisher keine spezifische Liste von Beschwerden darüber gibt, was die Freunde von Verkehr, Landwirtschaft und Kaufleuten, die sich zu dieser Maßnahme verpflichtet haben, darstellen“. fügte er der Presse hinzu.

REAKTIONEN VON MEHR KONGRESSABGEORDNETEN

Sigrid Bazán — Kongressabgeordnete von Juntos für Peru

„Repression darf niemals über dem Dialog stehen, noch sollte sie die Antwort auf die legitimen Forderungen von Luftfahrtunternehmen und Landwirten sein, die sich seit fünf Tagen in einem besorgniserregenden Streik befinden. Wir fordern die Regierung nachdrücklich auf, Räume für den Dialog zu priorisieren und konkrete Maßnahmen zu ergreifen „, sagte die Parlamentarierin auf ihrem Twitter-Account.

Alejandro Muñante — Kongressabgeordneter für Volkserneuerung

„Präsident Pedro Castillo Terrones, die Menschen von Huancayo warten nicht auf ihre Minister, sie warten auf Sie! Ich hoffe, Sie verstehen, dass die Bedürfnisse der Bevölkerung wichtiger sind als die Eröffnung einer Sportveranstaltung „, veröffentlichte Muñante.

Silvana Robles — Kongressabgeordnete von Free Peru

„An meine Brüder und Schwestern in Junín: Widerstehe. Die Regierung muss auf ihre legitimen Forderungen hören und darauf reagieren. Und so wird es sein. Ich bin jetzt in der Präsidentschaft des Ministerrates und koordiniere den Dialog. Wir werden an Huancayo teilnehmen, um einen Dialog zu führen und eine frühzeitige Einigung zu erzielen, um diesen Stillstand zu beenden „, schrieb er.

REGIERUNG ERSTELLT TECHNISCHEN TISCH

Die Regierung richtete eine temporäre Arbeitsgruppe mit dem Titel „Hochrangiger technischer Tisch zur Lösung des Güterverkehrsproblems im Land“ ein, die dem Vorsitz des Ministerrates (PCM) Bericht erstatten wird.

Diese Bestimmung wurde durch die Ministerialresolution 113-2022-PCM festgelegt, die im außerordentlichen Bulletin der Rechtsnormen des Amtsblatts El Peruano veröffentlicht wurde.

Ziel dieses technischen Runden Tisches ist es, Lösungen für das Problem des Güterverkehrs im Land zu analysieren und vorzuschlagen. Es setzt sich aus dem Leiter des Verkehrs, der den Vorsitz führen wird, und aus den Ministern für Handel, Wirtschaft, Justiz, Kultur, Energie und Inneres zusammen.

Es wird auch die Aufgabe haben, einen Arbeitsplan zu erstellen, der eine Definition von Zielen, einen Zeitplan von Aktivitäten, die Festlegung der verantwortlichen Akteure und Fristen für deren Umsetzung enthält; und kurz- und langfristig konkrete Lösungen in Bezug auf die Problem des Frachttransports im Land.

