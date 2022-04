Ernestina Godoy sagte, sie sei von Untergebenen getäuscht worden, die den ehemaligen Haftrichter bevorzugten, der wegen sexuellen Missbrauchs beschuldigt wurde

CIUDAD DE MÉXICO, 09DICIEMBRE2020.- Un grupo de al menos diez feministas protestaron al exterior de la sede central de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar un caso de acoso sexual en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Las manifestantes realizaron pintas y posteriormente caminaron hasta la Alameda Central. FOTO: CRISTIAN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM

Ein Jahr nachdem die Staatsanwältin von Mexiko-Stadt, Ernestina Godoy Ramos, von internen Unregelmäßigkeiten des Personals unter ihrem Kommando erfahren hatte, gab es immer noch keine Konsequenzen gegen diejenigen, die Druck gegen den ehemaligen Magistrat Manuel Horacio Cavazos López ausübten, der beschuldigt wurde sexueller Missbrauch ihrer beiden minderjährigen Töchter.

Bis heute gibt es noch keine Antworten auf das Verfahren, trotz der Anerkennung und Enthüllungen der Staatsanwaltschaft, die beschlossen hat, Einwände gegen die Nichtausübung von Strafverfahren zu erheben, sowie des Ansatzes in einem direkten Treffen mit der Staatsanwaltschaft und Laura Borbolla Moreno. Generalkoordinator der Untersuchung von geschlechtsspezifischen Verbrechen und Fürsorge für Opfer.

In einem Anruf, zu dem Infobae Mexico Zugang hatte und das Dokument über die Meinungsverschiedenheit vorbereitet wurde, sagte Ministeragentin Carolina Espinoza Espinoza, sie habe sich gegen die Entscheidung ausgesprochen, den Prozess nicht einzuleiten legt die Zuständigkeiten des ehemaligen Beamten des Obersten Gerichtshofs von Mexiko-Stadt (TSJCDMX) fest.

Die Generalstaatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt (FGJCDMX) ignorierte jedoch die Analyse des für die Angelegenheit zuständigen Beamten und änderte die Beschlüsse. Im März letzten Jahres gaben sie ihre Entlassung an, weil es an Elementen mangelte, um die Anklage vor einem Richter zu stützen. Sie argumentierten, dass sie alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft hätten.

Mariel Albarrán, die seit Ende 2019 Gerechtigkeit für ihre beiden kleinen Mädchen sucht, sagte in einem Interview, dass Carolina Espinoza sie gebeten habe, sie über den Druck zu informieren, den Daniel Osorio Roque, Leiter der Koordinierung der Assistenten der Staatsanwaltschaft, erlitten hat Staatsanwaltschaft, die Unregelmäßigkeiten in dem Fall abwies.

Cavazos López buscaba su permanencia vitalicia en el TSJCDMX cuando fue denunciado (Foto: Twitter/pauvalpa)

Neben den Aufgaben von Eduardo Emilio Centeno Domínguez, der die sogenannte „A“ -Staatsanwaltschaft leitete. Die Mutter der Mädchen bat den Beamten, die Zwänge ihrer Vorgesetzten anzuprangern, mit erhobener Stirn herauszukommen, indem sie auf die Ungerechtigkeit genau in den Fällen hinwies, die sie suchen mussten. Aber die Staatsanwaltschaft sagte, sie würde darüber nachdenken, weil er in Schwierigkeiten geraten könnte und Arbeitsräume für ihn geschlossen würden, wenn er der Institution gegenübersteht.

Im März letzten Jahres, als die Staatsanwaltschaft der Hauptstadt von den Anomalien in der Einheit in ihrer Verantwortung erfuhr, sagte sie, sie fühle sich von Junioren getäuscht und überrascht, weil sie sich des Problems nicht bewusst sei, wie diese Medienagentur von der Mutter der Mädchen mitteilte, die es direkt und mit formelle Beschwerden.

Ernestina Godoy negó que Rix haya sido exonerado del delito de violación agravada contra Nath Campos (Foto: FGJCDMX)

Die Behörden der FGJCDMX forderten Mariel Albarrán auf, in der Presse nicht viel über die Summe der Änderungen auf Ministerebene zu wiederholen, die sie zugunsten von Cavazos López identifiziert hatte. Aber er drückte die Verfahrensstörung in einer Anhörung aus und sieht sich bis zu zwei von vier Beschwerden gegenüber, die im Büro der Hauptstadt eingereicht wurden, sowie einer weiteren, die an die Generalstaatsanwaltschaft eskalierte.

Alles, um es auszuschöpfen und aufzugeben, weil es mit Amparos gekämpft hat und weitere Änderungen an denselben Verteidigungsressourcen vorgenommen wurden. Versuchen Sie beispielsweise, das Zeugnis des Kinderarztes und die Krankenakte der Mädchen, die der Spezialist vorgelegt hat, zu verwenden.

Als der Arzt nach Monaten erschien, beschloss er, sich die Aussage zu vorbehalten, und die Anwälte und die FGJCDMX schlossen den zuvor verlorenen Forschungsordner. In Ermangelung strafrechtlicher Maßnahmen wird es eine Anfechtung für diesen Fall geben.

Fuentes Cruz ha sido responsabilizado por irregularidades en procurar justicia en el pasado (Foto: Contraloría-PGJ)

Darüber hinaus meldeten sich im März 2021 falsche Beamte der Ermittlungspolizei, um spezifische Informationen über die Personen anzufordern, die in Mariel Albarráns Haus lebten. Die mutmaßlichen Beamten teilten dem Überwachungsbeamten mit, dass sie einem Haftbefehl gegen Oscar Manuel nachkommen würden.

Bei der Übermittlung von Einzelheiten der Gedenktafel, der wirtschaftlichen Zahl und weiterer Einzelheiten der Veranstaltung forderte die Menschenrechtskommission die FGJCDMX auf, die Gründe zu melden, aber alles deutet darauf hin, dass die Männer keine Ministerbeamten waren. Aus diesem Grund machte die Mutter der Minderjährigen den ehemaligen Richter und seine Anwälte verantwortlich.

Mariel Albarrán erhielt letzten Oktober einen Amparo, um den Prozess gegen den ehemaligen Haftrichter wieder zu eröffnen. Sie legte jedoch Berufung ein das würde die Analyse des Falles ermöglichen. Letzteres könnte noch in diesem Monat gelöst werden, sodass kein Raum für eine lokale Lösung besteht und die Einleitung eines Strafverfahrens gegen Manuel Horacio Cavazos López ausgeschlossen ist.

In der Zwischenzeit stehen auch Ermittlungen gegen José Manuel Fuentes Cruz aus, der am 23. September 2019 den Forschungsordner eröffnete, da er für die Schicht verantwortlich war. Dieses Subjekt änderte seine Abordnung zweimal, um sich in drei Positionen zu befinden, die dem Fall nahe stehen, in denen er weiterhin Einfluss haben möchte.

Daniel Osorio Roque (izquierda) es actual encargado de revisar el no ejercicio de acción penal en casos de la Fiscalía (Foto: INFO-DF)

Zuvor dauerte es drei Monate, um den Ordner an den Verarbeitungstisch zu senden, nachdem das schriftliche Interview von Cavazos López eingetroffen war und ohne die Audios analysiert zu haben, in denen die Minderjährigen berichten, dass sie Opfer von Sexualverbrechen waren. Diese Wartezeit wäre für den ehemaligen Magistrat gewesen, um seine Verteidigung vorzubereiten, da er laut Mariel Albarrán Zugang zu den Audios hatte, die von Fuentes Cruz zur Verfügung gestellt wurden.

Von Infobae Mexico konsultierte Dokumente weisen darauf hin, dass dieser Beamte Aufzeichnungen über Maßnahmen hat, für die er sogar wegen des Verlusts von Ermittlungskits sanktioniert wurde, die die Strafverfolgung der Justiz in einem eingetretenen Fall verhinderten im Jahr 2011. Er wurde bis 2016 nur mit einer fünftägigen Suspendierung bestraft.

Darüber hinaus hatte er bereits Aufzeichnungen über disziplinäres Verwaltungsversagen in der internen Kontrollstelle, bestehend aus einem öffentlichen Verweis in der Akte CI/PGJ/D/0817/2007. Daher beharrte José Manuel Fuentes Cruz auf Verhaltensweisen, die zu Mängeln bei der ordnungsgemäßen Rechtspflege führen würden.

Der Fall bleibt trotz der Summe der internen Unregelmäßigkeiten sowie dreier Aufzeichnungen, die sogar die Stimme des ehemaligen Magistrats hören, des medizinischen Berichts, der FGJCDMX-Urteile, Berichte über die Symptome der Opfer, unabhängige Berichte und vor allem die Aussagen der Mädchen ungelöst.

„Es gibt einige Audios, in denen meine Töchter mit lebender Stimme die Einführung von Finger und Aggressionen erzählen. Audios, in denen meine Töchter, die erste von ihnen, weint und mich bittet, sie mit ihrem Angreifer mit ihrem Vater an den Ort zu bringen, an dem sie war. Heute weiß ich, dass sie geweint hat, weil er sie in einer öffentlichen Toilette angegriffen hat „, sagte Albarrán im März 2021.

México ocupa el primer lugar en abuso infantil y, por cada mil casos, se denuncian 100 y sólo 10 van a juicio, donde sólo uno de ellos alcanza condena: impunidad de 99.99% (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Die Verbrechen wurden mehrmals begangen: im Haus der Mädchen, in einem Park, in der Abteilung von Cavazos López und in seinem Van, als er sie in der Schule zurückließ; wie aus den Ermittlungen hervorgeht, die von der Mutter der Minderjährigen an dieses Medium verwiesen wurden.

Manuel Horacio Cavazos López versucht, trotz Anschuldigungen, denen er ausgesetzt war, ins Amt zurückzukehren, und hat Gegenansprüche und Einschüchterung gegen seine Ex-Frau geltend gemacht. Er wollte sogar seine Verteidigung unterstützen, indem er argumentierte, dass die Minderjährigen in dem geschult wurden, was sie über Vergewaltigung erzählten.

Seit seiner Entlassung im Februar 2020 ist er geschützt, um in seiner Position auf Lebenszeit ratifiziert zu werden. Ihm wurde die stillschweigende Ratifizierung verweigert, aber ihm wurde eingeräumt, dass der Kongress der Hauptstadt begründete, ihn nicht im Amt zu halten, was angefochten wurde und noch aussteht.

Mit all dem weist Mariel Albarrán in Absprache mit Behörden, die sich gegenseitig schützen wollen, auf Erweiterungen des Zugangs zur Justiz hin. In der Zwischenzeit reagierte die Staatsanwaltschaft der Hauptstadt nicht rechtzeitig, als sie zu den internen Verfahren gegen die in diesem Fall genannten Beamten konsultiert wurde.

LESEN SIE WEITER:

Sie verurteilten einen Richter des CDMX Superior Court für die mutmaßliche Vergewaltigung seiner Töchter im Alter von 5 und 7 Jahren