Barbara de Regil will einen Oscar gewinnen: „Auch wenn die Leute sich verspotten“

Barbara de Regil gab kürzlich bekannt, dass einer ihrer größten Wünsche in ihrer Schauspielkarriere darin besteht, einen Oscar-Preis zu gewinnen. Die Protagonistin teilte auch mit, dass sie sehr inspiriert ist, Eugenio Derbez im internationalen Kino triumphieren zu sehen.

Im Gespräch mit mehreren Reportern machte die Schauspielerin deutlich, dass sie sich keine Sorgen macht, wenn sich die Leute über ihr Ziel lustig machen, da sie sich wohl fühlt, dieses Ziel zu setzen.

Auf die Frage eines Reporters aus Sale el Sol, ob sie eine Statuette erhalten möchte, antwortete die Schauspielerin: „Natürlich tun sie das, auch wenn sich die Leute über die Träume anderer Leute lustig machen, aber natürlich tun sie es.“

A Bárbara de Regil le gustaría ser reconocida en los Oscar (Foto: Twitter)

Ebenso machte die Schauspielerin deutlich, dass sie sich nicht besonders unter Druck gesetzt fühle, diese Auszeichnung von La Academia zu erhalten: „Und wenn ich es nicht schaffe, wenn ich nicht für einen Oscar nominiert werde, wenn ich nicht ankomme, passiert nichts, aber wir müssen uns immer ein Ziel setzen“, sagte sie.

Die Influencerin teilte auch mit, dass sie bereits über die Rede nachgedacht habe, die sie halten würde, wenn sie eines Tages bei den Academy of Cinematographic Arts Awards ausgezeichnet würde: „Ich würde mit „Danke Mexiko, ich liebe euch alle“ beginnen „, lachte sie.

Eugenio Derbez hat Bárbara de Regil dazu inspiriert, sich dieses Ziel zu setzen, da CODA (2021) in der letzten Ausgabe dieser Auszeichnungen den Preis für den besten Film gewonnen hat, einen Film, an dem der mexikanische Schauspieler teilnahm.

Eugenio Derbez participó en CODA, película galadornada en los Oscar (Foto: REUTERS/Mike Blake)

„Ich sehe ihn und sage, ich sehe mich eines Tages“, sagte Bárbara de Regil. Andererseits erwähnte er, dass er eine weitere erfolgreiche mexikanische Schauspielerin vermisst habe, die jetzt in den USA lebt: „Ich war sehr aufgeregt, aber die, die ich vermisst habe, war Eiza Gonzáez Ich sagte: 'Wo ist sie, wo ist sie? '“

Obwohl Barbara de Regil sagte, sie sei sehr glücklich, in mehreren mexikanischen Produktionen erfolgreich zu sein, erwähnte sie, dass sie daran interessiert wäre, dass ihre Arbeit in anderen Ländern anerkannt wird.

Nach der vom Wahlgericht der Bundesjustiz (TEPJ) eingereichten Geldbuße befasste sich Barbara mit den Konsequenzen, die es ihr ermöglichten, die Green Ecologist Party of Mexico (PVEM) während des Wahlverbots öffentlich zu unterstützen.

„Ja, ich stand auf der Liste (der Influencer mit einer Geldstrafe) Schau, ich habe meine Meinung abgegeben, wenn ich sie bezahlen müsste, würde ich es tun, denn wenn jemand einen Fehler hat, muss er tun, was die Behörde sagt, und wenn er es benötigen würde, würde ich es natürlich tun“, kommentierte er gegenüber Ventaneandos Kameras .

Son varios los influencers que fueron sancionados (Foto: Instagram)

Später teilte die Schauspielerin mit, dass sie noch keine Mitteilung über die von den Behörden eingereichte Geldbuße habe, und erklärte, dass Fernando Schoenwald, der Anwalt, mit dem sie eine Beziehung unterhält, sie in dieser Angelegenheit berät.

„Nein, nicht wirklich. Fer ist Anwalt, also ist er derjenige, der sich um alles kümmert. Aber wenn ich es tun und bezahlen müsste, würde ich natürlich [...] Was ich möchte, ist in meinem Leben gesund zu sein, ich möchte, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich etwas falsch mache, die Dinge richtig machen „, beendete er seine Intervention vor den Kameras des von Pati Chapoy geleiteten Programmierers.

Es war am 21. März, als die TPJF ihre Resolution gegen 77 Künstler, Dirigenten und Influencer wegen Verstoßes gegen das Wahlverbot am 5. und 6. Juni vor und während der Zwischenwahlen 2021 teilte, bei denen mehrere abgehalten wurden rief dazu auf, die Green Ecologist Party of Mexico zu wählen und sie zu unterstützen.

LESEN SIE WEITER:

„Niemand hat mit mir gesprochen“: Barbara de Regil litt unter Depressionen, nachdem Hasser auf ihr Protein angegriffen hatten