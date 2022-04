So wird das 14. Datum der BetPlay League gespielt

BOGOTA. Septiembre 27 de 2020. Independiente Santa Fé enfrenta a Millonarios FC por la fecha 10 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2020 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. (Dimayor)





Um die Qualifikation für die Homeruns in der ersten Jahreshälfte für den ersten Star des Jahres 2022 zu erreichen, beginnt ein neuer Tag der Betplay League für den Star zur Jahresmitte.

Das Treffen zwischen Equidad Seguros und Deportivo Cali beginnt am Tag: Der Besucher wird im Techo-Stadion (Bogotá) ankommen, nachdem er Cortuluá mit 2:1 in Palmaseca besiegt hat. Der Saldo für Grün-Weiß ist 1 Sieg, 2 Niederlagen und 1 Unentschieden.

Als Präzedenzfall dieses Spiels trafen sie sich die letzten 5 Male beide: Equidad Seguros sammelte 1 Sieg, während Deportivo Cali 2 hinzufügte; zwei Spiele endeten gleichmäßig auf der Anzeigetafel.

Am Samstag wird der Termin mit vier lebhaften Verpflichtungen voranschreiten, eine davon am frühen Nachmittag in Atanasio Girardot mit einem lokalen Deportivo Independiente Medellín gegen den Envigado Fútbol Club.

Um 16:05 Uhr wird Deportivo Pereira im Stadion Hernán Ramírez Villegas Deportes Tolima ausrichten, mit dem Anreiz, durch den Besuch in die nächste Phase einzutreten. Der Einheimische muss nach den drei Punkten suchen, wenn er die Acht in Kolumbien betreten will.

Später erhält Patriotas den aktuellen zweiten Platz in der Tabelle, Atlético Nacional, der versuchen wird, die Distanz zum Führenden Millonarios zu halten, der im Klassiker des Datums gegen America de Cali in Pascual Guerrero antreten wird.

Im Metropolitan of Barranquilla wird Junior aus Barranquilla ab 20.15 Uhr von Alianza Petrolera besucht.

Der vierzehnte Termin der BetPlay League wird am Sonntag ab 3:00 Uhr nachmittags fortgesetzt, wobei das Spiel zwischen Golden Eagles gegen Jaguares de Córdoba stattfindet.

Das lebhafteste Spiel des Tages findet um 5:30 Uhr nachmittags in Pascual Guerrero statt, wenn America de Cali den Anführer Millonarios empfängt. Der „Botschafter“ wird versuchen, direkt in die nächste Runde einzutreten, während Amerika versuchen wird, das Spiel ohne seinen Trainer Juan Carlos Osorio zu ziehen.

Der Sonntagstag endet in Bogotá mit Independiente Santa Fe gegenüber Unión Magdalena, beginnend um 7:35 Uhr abends.

Am Montag endet der 14. Termin des kolumbianischen Fußballs mit den Verpflichtungen zwischen Cortuluá gegen Deportivo Pasto im Stadion Doce de Octubre in Tuluá.

Um die Blinden zu schließen, bewegt sich der Ball in das Palo Grande-Stadion in Manizales, wo Once Caldas versucht, sich der Tabelle gegenüber Atlético Bucaramanga zu nähern.





Yony Gonzalez erzielte sein zweites Tor für Deportivo Cali in der BetPlay League. Neben ihm, auf dem Bild, Agustín Vuletich. Foto: Dimayor





Spielplan BetPlay League DIMAYOR I-2022

1. April

Das Eigenkapital gegen Deportivo

Hora: 19:40 Uhr

Stadion: Metropolitan Roof

Übertragung: Win/Win+

2. April

Independiente Medellin gegen Envigado

Hora: 14.00 Uhr

Stadion: Atanasio Girardot

Übertragung: Win+

Deportivo Pereira gegen Sport Tolima

Hora: 16:05 Uhr,

Stadion: Hernan Ramirez Villegas

Übertragung: Win/Win+

Patrioten gegen Atletico Nacional

Hora: 18.10 Uhr

Stadion: La Independencia

Übertragung: Win+

Junioren-Öl-Allianz

Hora: 20:15 Uhr

Stadion: Metropolitano

Übertragung: Win+

3. April

Steinadler gegen Jaguare

Hora: 15.00 Uhr

Stadion: Alberto Grisales

Übertragung: Win/Win+

America de Cali gegen Millonarios

Hora: 17.30 Uhr,

Stadion: Pascual Guerrero

Übertragung: Win+

Independiente Santa Fe gegen Union Magdalena

Hora: 19:35 Uhr

Stadion: El Campin

Übertragung: Win+

4. April

Cortulua gegen Deportivo Pasto

Hora: 16:00 Uhr

Stadion: Zwölf Oktober

Übertragung: Win/Win+

Einmal Caldas gegen Atletico Bucaramanga

Hora: 20:00 Uhr

Stadion: Palogrande

Übertragung: Win+

LESEN SIE WEITER: