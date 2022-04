Shakira wird im Internet viral: Fans erinnern sich an den „Waka Waka“ der Weltmeisterschaft 2010

Shakira holds a ball that will be used for the final soccer match of the World Cup at the Soccer City stadium in Johannesburg, South Africa, Saturday July 10, 2010. (AP Photo/Themba Hadebe)

Nachdem der Internationale Verband des Assoziationsfußballs (FIFA) bestätigt hat, dass Hayya Hayya (Better Together) oder „Better Together“ auf Spanisch wird das offizielle Lied der Weltmeisterschaft aus Katar 2022 sein, der berühmte Barranquilla-Sänger Shakira wurde zum Trend in sozialen Netzwerken für eine besonderer Grund.

Tausende Fußballfans auf der ganzen Welt erinnern sicheine der größten Errungenschaften des Künstlers - Waka Waka (This is Africa) bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika vor mehr als 12 Jahren zu singen.

Obwohl mehr als ein Jahrzehnt vergangen ist, ist der klebrige Rhythmus der kolumbianischen Single immer noch in den Köpfen internationaler Fußballfans. Als sie Hayya Hayya hörten, erinnerten sie sich an Shakiras Hit und daran, wie er einen Meilenstein in der Geschichte der Weltmeisterschaft markierte.

Tatsächlich hoben die Internetnutzer nicht nur Shakiras Waka Waka hervor, sondern erinnerten sich auch an „La-la-la“, einen weiteren Fußballerfolg der Kolumbianerin, den sie 2014 in Zusammenarbeit mit Carlinhos Brown für die Weltmeisterschaft in Brasilien veröffentlichte.

Derzeit ist bekannt, dass Hayya Hayya (Better Together) von Trinidad Cardona, Davido und Aisha gespielt wird und die Melodie sein wird, die die diesjährige Fußballweltmeisterschaft anstoßen wird, die zum ersten Mal in ihrer Geschichte Ende des Jahres stattfinden wird: vom 21. 18. Dezember.

„Dieses Lied, das Stimmen aus ganz Amerika, Afrika und dem Nahen Osten zusammenbringt, symbolisiert, wie Musik und Fußball die Welt zusammenbringen können“, sagte Kay Madati, Chief Commercial Officer der FIFA.

Obwohl sich die kolumbianische Nationalmannschaft nicht für die diesjährige Weltmeisterschaft qualifizieren konnte, die in Katar ausgetragen wird, wurde die Vertretung von Kaffee und Brandy in mehreren Sportturnieren entweder von den Spielern oder von den musikalischen Reimen, die die Wettbewerbe begleitet haben, gekennzeichnet.

In Infobae haben wir die Lieder der letzten Weltmeisterschaften erzählt, die mit der Bestätigung der diesjährigen Single den Weg zu einer weiteren Single ebnen, die auf allen Kontinenten der Welt gesungen wird.

Diese Melodie wurde von den Amerikanern Will Smith und Nicky Jam zusammen mit der kosovo-albanischen Ära Istrefi gegeben, die das vom berühmten DJ Diplo produzierte Lied aufführten.

Diese Single wurde von Pitbull, Jennifer Lopez und Claudia Leitte aufgeführt, was eine neue Ära im Fußball einläutete. Darüber hinaus erzielte das kolumbianische Team in dieser Meisterschaft großartige Siege und gehört fast zu den Favoriten.

Es sei daran erinnert, dass das Lied der Weltmeisterschaft 2022 in Katar im Vorfeld der Verlosung präsentiert wurde, die den Weg wählt, den jedes Team ziehen muss, um die lang erwartete Weltmeisterschaft zu beenden. In Pot 1 wurden die Mannschaften mit der besten FIFA-Rangliste und dem Gastgeber (Katar, Belgien, Brasilien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien und Portugal) verglichen.

