In der BBVA-App gemeldete Fehler

Mit der Überschrift „Sorry, der BBVA-Dienst ist vorübergehend inaktiv. Bitte versuchen Sie es erneut „Auf dem Bildschirm meldeten Benutzer den Serviceeinbruch der BBVA Mexico Bankanmeldung an diesem Freitag gegen 13 Uhr. Was den Ärger von Tausenden von Nutzern auf Twitter verursachte.

„BBVA Mexico informiert alle Benutzer darüber, dass es bei unseren Diensten zu Unterbrechungen kommt. Wir arbeiten daran, es so schnell wie möglich zu lösen und die Vorgänge auszuführen, die unsere Benutzer benötigen. Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten „, berichtete die Bank in einer Erklärung in ihren sozialen Netzwerken.

Benutzer berichteten, dass dies nicht das erste Mal im Jahr ist und dass dies auch immer wieder vorkommt, wenn es vierzehn Tage dauert und sie erhebliche Zahlungen leisten müssen. Die Betreiber des Bankinstituts antworteten auf einige der Nachrichten, in denen sie angaben, dass sie an der Situation arbeiteten, und forderten die Benutzer auf, die Anwendung innerhalb eines Tages einzugeben.

Die Bank gab 2021 bekannt, dass rund 15,1 Millionen digitale Kunden registriert wurden, was einem Wachstum von 31,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Gesundheitskrise entspricht. Seit letztem Jahr gab es jedoch verschiedene Unterbrechungen in Systemen, insbesondere in der mobilen Anwendung.

Der letzte Rückgang war am 28. Februar kaum einen Monat, als Nutzer der BBVA-App auf Twitter einen ähnlichen Rückgang meldeten. Mehrere Internetnutzer gaben an, dass sie dachten, ihre Karten seien geklont worden, da „Informationen nicht verfügbar“ waren. Wir können Ihre Daten derzeit nicht anzeigen. Versuchen Sie es erneut „war die Legende, die in der Anwendung vorgestellt wurde; aber dank sozialer Netzwerke wussten sie, dass es erneut ein Versagen der Bank war.

In der Anwendung heißt es: „Bei BBVA verbessern wir uns für Sie, erweitern und integrieren innovative Dienste in unsere Infrastruktur, um Ihre Erfahrung in unserer BBVA Mexico-App zu verbessern. Aufgrund dieses Wartungsprozesses ist der Service nicht verfügbar. Wir werden den Betrieb so schnell wie möglich wieder aufnehmen. Danke für dein Verständnis!

Trotz der Tatsache, dass die meisten Tweets über die Veranstaltung von Benutzern, die diese Bank nutzen, nervig sind, finden Sie verschiedene Memes von einigen, die den Fall der Institution mit Humor übernommen haben.

Laut der DownDetector-Plattform beschwerten sich 66 Prozent über Ausfälle im Mobile Banking-Dienst, während 29 Prozent Fehler im Zusammenhang mit Online-Banking und 7 Prozent mit Einlagen im Allgemeinen meldeten. Zusätzlich zu der Tatsache, dass die Unterbrechungen gegen 12:20 Uhr begannen und um 13 Uhr den höchsten Punkt erreichten. Die am stärksten betroffenen Städte sind Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey und Tijuana.

Ende letzten Jahres erklärte Eduardo Osuna, Direktor von BBVA Mexico, die wiederkehrenden Fehler in seinem Dienst und erklärte: „Es gibt einige Probleme, die mit einem Übermaß an Transaktionalität zu tun haben, das jederzeit auftreten kann, es ist fast immer vorhersehbar in den zwei Wochen auf einer Brücke schätzen Sie die Transaktionalität und bereiten Ihre gesamte Infrastruktur auf 50 bis 70 Millionen Transaktionen vor. Wenn jedoch zu irgendeinem Zeitpunkt eine Plattform beeinträchtigt wird, kann dies den Dienst beeinträchtigen. Normalerweise tun wir, dass Sie das System senken müssen, wenn es sich nicht um einen größeren Fehler handelt, was wir als Unterbrechungen bezeichnen.“

