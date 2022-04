Coxsackie-Virus: Was ist es, wie verbreitet es sich und wen wirkt es sich aus?

In den letzten Tagen haben die Diresa-Behörden in Ucayali Fälle des Coxsackie-Virus entdeckt, die eine Warnung vor der Auslösung dieser Krankheit ausgelöst haben. Nach den anfänglichen Geltungsbereichen der Einrichtung wurden mehr als 50 Berichte über Symptome im Zusammenhang mit dieser Erkrankung aufgezeichnet, und die Bevölkerung wurde aufgefordert, auf Symptome oder Markierungen am Körper zu achten. Um die Erkrankung der Hand, des Mundes und des Fußes zu verstehen, erklären wir Ihnen, was es ist, wie es sich ausbreitet und wer direkt betroffen ist.

WAS IST DAS COXSACKIE-VIRUS?

Die Epidemiologin Mayra Saavedra argumentiert, dass es sich um eine virale, eruptive Krankheit handelt, die durch kontaminierte Hände und Atemwege von Mensch zu Mensch übertragen wird und daher schnell erfolgt ausbreitend. Es gehört zur Familie der Picornaviridae der Gattung Enterovirus, die so genannt wird, weil sie sich im Darm vermehren, nachdem sie Nahrung oder Wasser aufgenommen haben, die nicht zum Verzehr geeignet sind.

Warum heißt es Coxsackie? Sein Name stammt von der Stadt, in der es 1948 während einer Polio-Epidemie in New York erstmals isoliert wurde.

Wen betrifft das Virus? Nach Angaben von Gesundheitseinrichtungen des Landes gibt es mehr Fälle bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen, obwohl dies auch Auswirkungen auf die erwachsene Bevölkerung hat.

WAS SIND DIE SYMPTOME EINER COXSACKIE?

Der Leiter der Epidemiologie der regionalen Gesundheitsdirektion (Diresa) hebt die wichtigsten Symptome hervor, die eine Früherkennung ermöglichen. Das sind:

- Malestar General.

- Hohes Fieber für 2 bis 5 Tage.

- Halsschmerzen.

- Blasen wie Wunden im Mund (Zunge, Zahnfleisch), Handflächen und Fußsohlen.

WIE VERBREITET SICH DAS COXSACKIE-VIRUS?

Die Ausbreitung erfolgt von einer Person zur anderen, in den meisten Fällen durch Kontakt mit schmutzigen Händen oder mit Kot kontaminierten Oberflächen. Der Ausbruch tritt häufig in der Sommer- und Herbstsaison auf, obwohl die Registrierung das ganze Jahr über erfolgen kann. Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist, dass die Aufzeichnungen über Schäden aufgrund der Bedingungen, unter denen Menschen leben, im Zusammenhang mit dem Mangel an Schäden erstellt werden gute hygienische Bedingungen.

WAS KANN ICH TUN, WENN ICH SYMPTOME HABE?

Der erste Schritt besteht darin, so schnell wie möglich in ein medizinisches Versorgungszentrum zu gehen, damit ein medizinisches Fachpersonal die entsprechende Bewertung durchführen und die notwendigen Ratschläge für das Wohl der betroffenen Person geben kann. Die Diresa-Behörde empfahl, dass Sie sich nicht selbst behandeln, da es sich um eine Viruserkrankung handelt, bei der Sie keine Antibiotika benötigen, aber es gibt eine symptomatische Behandlung aufgrund des hohen Fiebers, das sie erzeugen kann. Es wurden sogar Fälle von Anfällen und Komplikationen dieser Krankheit - wie Enzephalitis und Myokarditis - gemeldet, die zwischen 7 und 10 Tagen dauerten.

Die Minsa berichtete über Diresa, dass die Telefonleitungen eingerichtet wurden: 061-787927, 061-787933, 061-788053 und 951 642 156, damit die Mitarbeiter des Integral Intervention Teams von 07:30 bis 18:30 Uhr zum Haus des Antragstellers kommen und überprüfen, ob es sich um das Virus handelt.

MEHR ALS 50 WAHRSCHEINLICHE FÄLLE VON COXSACKIE WURDEN IN PUCALLPA GEMELDET

Berichten zufolge traten mehr als 50 Fälle des Virus, bekannt als Hand-, Maul- und Mund-Syndrom, in Bildungseinrichtungen auf der ersten Ebene von Pucallpa, berichtete der Leiter der Epidemiologie der regionalen Gesundheitsdirektion. Die ersten Schulen Victoria Barcia Boniffatti, Santa Rosa, Casita del Saber und Elvira García García García waren die ersten, die offiziell über Symptome bei Minderjährigen berichteten, die zu Beginn des Schuljahres in den Unterricht zurückgekehrt sind persönlich, halb von Angesicht zu Angesicht und/oder virtuell.

