Sie nahmen diejenigen fest, die für die Überfuhr zweier Verkehrspolizisten in Ecatepec verantwortlich waren, um eine Geldstrafe zu vermeiden

An diesem Mittwoch wurde ein von den Kameras des C5 aufgenommenes Video veröffentlicht, in dem ein Fahrer von zwei Verkehrspolizisten in Ecatepec angefahren wurde, um einen Verstoß zu vermeiden, da er aufgrund von Umweltproblemen nicht im Umlauf war.

Dieses Filmmaterial zeigt einen Abschnitt der Avenida Central auf der Höhe des Vocacional 3 im Viertel Valle de Ecatepec dieser Gemeinde im Bundesstaat Mexiko, wo die Agenten eine Operation durchführten, um den Betrieb der Heute zirkuliert das Programm nicht.

Um zu vermeiden, dass die Mexibus-Spur in Richtung Ciudad Azteca blockiert wird, hielten sie drei Fahrzeuge an, darunter den grauen Fiat mit rotem Kofferraum, der, da er sanktioniert werden könnte, beschloss, die vier Polizisten zu rammen, die ihn daran hinderten, vorbeizukommen.

Zwei von ihnen wurden schwer verletzt und innerhalb weniger Sekunden floh er vom Tatort. Sofort näherten sich die übrigen uniformierten Männer ihren Gefährten, um sich um sie zu kümmern und den Verkehr von ihrem Standort abzulenken. Außerdem erreichte ihn eine Patrouille, aber nach einer Weile fanden sie die Verantwortlichen nicht mehr.

Die Probanden versuchten in CDMX zu fliehen (Foto: Edomex Sicherheitssekretariat)

Die Opfer dieses Angriffs wurden als Sihomara García (37) identifiziert, die Prellungen am Schädel und an den Extremitäten sowie eine Frontwunde hatte. Es wurde auch berichtet, dass Adelina Ivón Vicente, 48, ebenfalls Prellungen hatte, allerdings nur an den Extremitäten.

Anschließend berichtete der Sicherheitsminister von Edomex, dass sie infolge ihrer Verletzungen in eine IseMyM-Klinik verlegt wurden. Er bestätigte auch, dass sie eine Operation und ein Follow-up mit den C5-Kameras durchgeführt haben, um die Verantwortlichen zu finden.

In der offiziellen Erklärung wurde erwähnt, dass die Männer, die die beiden Polizeibeamten der Generaldirektion für öffentliche Sicherheit und Verkehr (DGSpYT) überfahren hatten, der zuständigen Behörde vorgestellt wurden, um die Verantwortung für die Verbrechen der Verletzung und des Widerstands offenzulegen.

Es wurde detailliert beschrieben, dass die Maßnahmen von Mitgliedern der Generaldirektion für die Bekämpfung von Fahrzeugdiebstahl und Transport (DGcrvYT) der Agentur durchgeführt wurden, die die Suche durchführten, um ihren Aufenthaltsort zu ermitteln.

Beide wurden den Behörden zur Verfügung gestellt (Foto: Edomex-Sicherheitssekretariat)

„Mit Unterstützung von Videoüberwachungskameras meldeten Mitarbeiter des Zentrums für Kontrolle, Befehl, Kommunikation, Datenverarbeitung und Qualität (C5) die Reise des Ziels in Echtzeit; während Außendienstmitarbeiter den territorialen Einsatz durchführten und bei der Feststellung ihres möglichen Eintritts in die Hauptstadt des Land wurde die Arbeit mit ihren Kollegen capitalinos koordiniert „, sagte die mexikanische Institution.

Den Agenten gelang es, die Untertanen in der Constitución de la República Avenue im Viertel Providencia im Büro des Bürgermeisters von Gustavo A. Madero der CDMX einzuholen. Die uniformierten Männer baten die Besatzung, den Marsch zu beenden, eine Aktion, die sie durchführten.

Die Männer wurden als Alary „N“ und Omar „N“ identifiziert, die, nachdem sie ihre Rechte gehört hatten, an die Staatsanwaltschaft von San Cristóbal in der Gemeinde Ecatepec verlegt wurden, wo das Forschungskit zur Bestimmung ihres rechtlichen Status initiiert wurde.

Es wird erwartet, dass in den nächsten Stunden sein rechtlicher Status und ein mögliches Verfahren gegen ihn geklärt werden, falls Untersuchungen zur Beziehung zu dem Ereignis, bei dem zwei Beamte verletzt wurden, die bisher unter ärztlicher Aufsicht gehalten werden. Wie lange sie außer Betrieb gehalten werden, ist nicht bekannt.

