COVID-19: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder erneut infiziert werden?

Ramiro wearing a face mask plays football in a park after restrictions were partially lifted for children in the city of Buenos Aires during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, Argentina May 16, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Mit der vor mehr als zwei Jahren installierten Coronavirus-Pandemie hören wissenschaftliche Studien nicht auf, da Infektionen auch in verschiedenen Teilen der Welt zunehmen.

Eine neue Untersuchung von Minderjährigen zeigte, dass sie die Bevölkerung mit dem geringsten Risiko einer erneuten Infektion sind, sobald sie die COVID-19-Krankheit übertragen haben . Und er stellte fest, dass Reinfektionen nicht mit einer ernsteren Krankheit oder einem tödlichen Ausgang verbunden waren.

Laut britischen Wissenschaftlern, die von der United Kingdom Health Security Agency finanzierte Forschung durchgeführt haben, sind SARS-CoV-2-Reinfektionen bei Kindern, insbesondere bei kleinen Kindern, selten und traten hauptsächlich während der Delta-Welle in England auf.

Reinfektionen waren nicht mit einer schwereren Erkrankung oder einem tödlichen Ausgang bei Kindern verbunden. (Majid Asgaripour/Wana (Westasiatische Nachrichtenagentur) über REUTERS)

„ Reinfektionen waren nicht mit einer schwereren Erkrankung oder einem tödlichen Ausgang bei Kindern verbunden. Die Impfung gegen COVID-19 bietet in dieser Population einen besseren Schutz vor Primärinfektionen und Reinfektionen. Darüber hinaus waren sie nicht mit einer schweren Krankheit in Bezug auf Krankenhausaufenthalt oder Aufnahme auf die Intensivstation verbunden, und innerhalb von 28 Tagen nach der erneuten Infektion bei Kindern gab es keine Todesfälle „, sagten die Ärzte Anna A. Mensah und Helen Campbell in der Untersuchung. veröffentlicht in The Lancet.

Die Autoren der Studie gaben an, dass Kinder bei Familien oder Erziehungsberechtigten leben und dass ihr Schulbesuch und die Teilnahme an der Gesellschaft für ihre Entwicklung von entscheidender Bedeutung sind. Es ist wichtig, die indirekten Auswirkungen der Pandemie auf Kinder zu berücksichtigen, einschließlich der Auswirkungen von COVID-19 auf Familienmitglieder, die Schulbildung und die psychische Gesundheit. „Daher ist es von größter Bedeutung, das Risiko einer erneuten Infektion bei Kindern zu verstehen, einschließlich der Feststellung der Studie, dass die Reinfektionsrate bei Personen, die in den meisten Ländern immer noch keinen Zugang zu einem Impfstoff haben, niedriger war“, fügten sie hinzu.

Bei Kindern im Alter von 16 Jahren und jünger wurden 688.418 Primärinfektionen und 2343 Reinfektionen festgestellt. Die Gesamtrate der Reinfektion betrug 66,88 pro 100.000 Einwohner, höher bei Erwachsenen (72,53 pro 100.000) als bei Kindern (21,53 pro 100.000). Die Reinfektionsrate nach der Primärinfektion betrug insgesamt 0,68%, 0,73% bei Erwachsenen im Vergleich zu 0,18% bei Kindern unter 5 Jahren, 0,24% bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren und 0,49% bei Kindern im Alter von 12 bis 16 Jahren. Von den 109 Kindern, die wegen einer erneuten Infektion ins Krankenhaus eingeliefert wurden, hatten 78 (72%) Komorbiditäten.

Die Studie ergab, dass eine erneute Infektion möglicherweise nicht der Grund für einen Krankenhausaufenthalt war - ANI/Reuters

Die in der Studie verwendete Methodik legt einen Rahmen für die Überprüfung der Wirkung von Impfstoffen auf die Reinfektion nach Altersgruppen fest und stellt fest, dass Länder wie Australien, Kanada und die USA ein Programm zur mRNA-Impfung bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren gestartet haben, ebenso wie das Vereinigte Königreich gemäß dem Beratung des Gemischten Ausschusses für Impfung und Immunisierung (JCVI) am 16. Februar 2022.

Das Ergebnis der Studie, dass eine erneute Infektion möglicherweise nicht der Grund für einen Krankenhausaufenthalt war (d. h. Patienten hätten mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden können, nicht wegen COVID-19), ist nicht unerwartet. Die Anamnese von Rückübernahmefällen bei Kindern erfordert eine detaillierte Überprüfung der zugrunde liegenden Komorbiditäten und der endgültigen Diagnosen von ICD-10.

„Schwere Symptome von COVID-19 treten jedoch häufiger bei Personen mit einer Anamnese auf. In der Studie mussten die vier Kinder, die nach einer erneuten Infektion auf eine Intensivstation (ICU) eingeliefert wurden, auch während ihrer Primärinfektion intensiv behandelt werden. Alle vier Kinder hatten multiple und schwere Multisystem-Komorbiditäten, und die Autoren konnten den Beitrag der SARS-CoV-2-Infektion zu der Krankheit, die letztendlich zur Aufnahme auf die Intensivstation führte, nicht bestimmen „, sagten die Spezialisten.

Eine erneute Infektion mit SARS-CoV-2 war nicht mit tödlichen pädiatrischen Fällen assoziiert (Nikon D850)

Ein wichtiges Ergebnis der Studie von Mensah und Kollegen ist, dass eine erneute Infektion mit SARS-CoV-2 nicht mit tödlichen pädiatrischen Fällen in Verbindung gebracht wurde. Ein potenzieller Bereich für zukünftige Forschung ist die Rolle, die Antigen-Schnelltests bei der Identifizierung von Fällen einer erneuten Infektion spielen könnten, zumal viele Länder routinemäßige Screening-Tests eingeführt haben (z. B. in Schulen). Viele dieser Fälle einer erneuten Infektion sind asymptomatisch. Daher ist es wichtig, ihre Rolle bei der Übertragung zu Hause, in der Schule und in der Gemeinde zu überwachen, insbesondere wenn neue Varianten von Bedenken auftreten.

Schließlich wird es wichtig sein, die Rolle zu untersuchen, die multiple Reinfektionen im Immunsystem geimpfter Menschen spielen werden, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Entwicklung des Immungedächtnisses von B-Zellen und T-Zellen liegt.

„Die Wechselwirkung zwischen Infektion und Impfstoff wird in den Jahren 2022 und 2023 von entscheidender Bedeutung sein und hoffentlich den Schutz während des gesamten Lebensverlaufs optimieren und das Risiko einer erneuten Infektion (insbesondere im Zusammenhang mit schweren Erkrankungen), Krankenhauseinweisungen, Intensivpflege und Tod minimieren“, schlussfolgerten die Experten.

LESEN SIE WEITER: