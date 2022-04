Christian Cueva wurde bei seiner Ankunft in Trujillo mit Applaus angefeuert

Die Feierlichkeiten werden nach der Qualifikation für die Wiederholung einer Quote für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar fortgesetzt. Eine der Persönlichkeiten des entscheidenden Treffens am Dienstag, bei dem Peru Paraguay besiegte, ist Christian Cueva, der eine Drei-Finger-Unterstützung für die erstes peruanisches Tor. Auch bekannt als „Aladino“, nutzte er die Gelegenheit, um auf dem Land zu bleiben, und beschloss, in seine Heimatstadt Trujillo zu fahren, wo er bei seiner Ankunft am Flughafen Carlos Martínez de Pinillos angefeuert wurde.

Unter dem Applaus der Leute, die sich am Flugterminal befanden, stieg Cueva in einen Van, der darauf wartete, dass er seinen Aufenthalt in der Stadt Trujillo begann. Obwohl es kleine Momente waren, signierte der Mittelfeldspieler der peruanischen Nationalmannschaft einige Trikots und dankte der Liebe seiner Leute, die stolz darauf sind, die „10“ der Nationalmannschaft zu sein.

Auf der anderen Seite wurde ein Video in sozialen Netzwerken viral gemacht, in dem Christian Cueva in einem Treffen des Cumbia-Orchesters La Bella Luz das beliebte Lied „Niña Tonta“ singt. 'Aladino' zeigte sich mit seinen besten Tanzbewegungen und wurde ermutigt, das Mikrofon zu nehmen, um ein beliebtes Lied der Gruppe zu singen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass dies passiert ist, da er in einem Live-Stream auf seinem Instagram-Account mit seiner Frau „Dejame“ gesungen hat. Dies führte jedoch dazu, dass Pamela López das Gesicht ihres Mannes ergriff, was die Reaktion des Fußballspielers auslöste, der ihr bedauerlicherweise sagte: ' Verlass mich nicht. 'Die Leute, die ihn im Auto begleiteten, lachten und alle sangen weiterhin das Lied, das mit der Stimme von Tony Rosado gespielt wurde.

SIE BITTEN DARUM, DASS DAS HUAMACHUCO-STADION SEINEN NAMEN TRÄGT

Der Name des nationalen Flyers sorgt bei den peruanischen Fans weiterhin für Aufregung, selbst in dem Land, in dem er einen Großteil seiner Kindheit verbracht hat, Huamachuco. Dies ist nach der Entscheidung der Stadtverwaltung, den Regionalrat zu bitten , das Stadion nach Christian Cueva zu benennen .

„Es stimmt zwar, dass er in Trujillo geboren wurde, aber seine Kindheit, Kindheit und Jugend wurden hier verbracht (Huamachuco). Er kam von hier, von der Akademie des Pädagogischen Instituts für Fußball und dann vom Militär in einer großartigen Trujillo-Mannschaft, dann auf nationaler und ausländischer Ebene. Im letzten Spiel gegen Paraguay war er nicht nur der Architekt unseres Teams, sondern auch mit seinen genialen, wichtigen Pässen, die uns den Fuß in die Weltmeisterschaft in Katar gebracht haben „, sagte der Stadtrat der Provinzgemeinde Sánchez Carrión, Alberto Mendoza Acosta, in Erinnerung an das Spiel, das der nationale Mittelfeldspieler gegen die Guaraníes spielte.

Denken Sie daran, dass Christian Cueva 1991 in Trujillo (La Libertad) geboren wurde und während seiner Kindheit in dieser Stadt in den Liberteña-Bergen, aus der seine Eltern ursprünglich stammen, nach Huamachuco zog. Er wuchs seit seinem zweiten Lebensjahr in dieser Stadt auf, die fast vier Stunden von Trujillo, der Hauptstadt von La Libertad, entfernt liegt.

DIE NACHT DER 'CUEVITA' VOR PARAGUAY

Wie in Venezuela und in anderen Spielen in diesem Qualifikationsprozess legte Christian Cueva die Mannschaft auf seine Schultern und zeigte sein gutes Niveau. 5 Minuten von Peru gegen Paraguay warnte er, dass es seine Nacht sein würde. Er sah Gianluca Lapadula rennen und einen Drei-Finger-Pass hinter den Rücken der Guarani-Verteidiger legen, wobei „Bambino“ vor dem Tor stand, das sich öffnete das Ergebnis.

Danach verschenkte er vor Yoshimar Yotúns Ziel einen Luxuszug. Er schnappte sich den Ball, machte einem Rivalen einen „Hut“, entging einem anderen mit einem kurzen Schlag und übergab ihn Edison Flores, der am Ende ein Kreuz für 2-0 bekam.

Schließlich liefen sie den 67′ und waren sehr nahe an der Linie. Der volle Rücken Robert Rojas kam auf sein Zeichen, aber zu keiner Zeit gab es Nervosität im Peruaner. 'Aladdin' trat darauf, als wäre er in seiner Nachbarschaft und als er den Druck eines anderen Rivalen spürte, zog er ihn für sein linkes Bein. Eine echte Demonstration von „Schokolade“.

