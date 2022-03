Warnung bei Problemen ausgegeben, die zu Behinderungen und Isolation aufgrund von Coronavirus führen

Inmitten eines deutlichen Rückgangs der Coronavirus-Fälle, die in Kolumbien in der letzten Woche nicht mehr als tausend Fälle pro Tag überschritten haben, haben Arbeitnehmer und Rechtsexperten eine Warnung über die zunehmenden Schwierigkeiten bei der Ausstellung einer Behinderung und Isolation aufgrund von Coronavirus gestartet.

In exklusiven Erklärungen für INFOBAE COLOMBIA erklärte Adriana Escobar, Expertin für Arbeitsrecht, dass das Gemeinsame Rundschreiben 004 von 2022 die Zeit der Isolation für symptomatische und asymptomatische Personen zwar flexibler gestaltet habe, die Erteilung dieser Richtlinie das Problem für Arbeitgeber jedoch seitdem nicht gelöst habe der Ausbruch der Pandemie, wer für die Zahlung der Kosten für Isolation und Behinderung verantwortlich sein sollte.

„Eine Situation, die sich direkt auf Arbeitgeber auswirken kann, die keine Rückerstattung für Behinderungen und für Arbeitnehmer erhalten, die rechtzeitig Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten, denn wenn ein Arbeitnehmer aufgrund eines Kontakts mit einer Person, die positiv auf Covid-19 getestet wurde, eine Isolationsentscheidung einreicht oder um einige Symptome einzureichen richtig im Zusammenhang mit dieser Krankheit steht, wird nicht immer eine Behinderung gewährt, die unabhängig von ihrer Herkunft in das Sozialversicherungssystem im Gesundheitswesen wiederhergestellt werden kann „, versicherte der Experte in Aussagen für diese Medien.

Auf diese Weise stellt Escobar sicher, dass dringend an die nationale Regierung appelliert werden muss, ein Gleichgewicht zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu finden, damit Alternativen verfügbar sind, die die Arbeitskosten der Arbeitnehmer senken, um den Beschäftigungsschutz zu gewährleisten, insbesondere in Unternehmen, in denen Ressourcen dies nicht tun sind ausreichend, um die durch solche Isolationen verursachten Kostenüberschreitungen ohne weiteres Trauma sicherzustellen, insbesondere wenn sie sich wiederholend auftreten.

Der Experte erklärt auch, dass diese Situation auf die mehrfachen Änderungen des Standards zurückzuführen ist, da alle Unternehmen und Arbeitgeber natürliche Personen mit wirtschaftlichen Herausforderungen, der Interpretation und Umsetzung von administrativen und regulatorischen Maßnahmen für ihren speziellen Fall konfrontiert waren.

„Insbesondere die Richtlinien für die ordnungsgemäße Verwaltung ihrer Humanressourcen während der Pandemie, die sich ständig mit obligatorischen Quarantänen, Ansteckungsspitzen und Begleiterkrankungen geändert haben“, sagte Escobar.

Es wird daher vorgeschlagen, dass es aufgrund unvorhergesehener Umstände in Bezug auf vorbeugende Isolation, reaktive Isolation, Invaliditätsdeckung und die umzusetzenden Maßnahmen ratsam ist, dass Arbeitgeber ihre Biosicherheitsprotokolle einhalten, ohne zu vergessen, dass jeder Unternehmenssektor und Der Arbeitgeber kann einen Schritt nach vorne machen, indem er seine eigenen Protokolle entwickelt, die auf seine Umstände und Bedürfnisse zugeschnitten sind, um Ansteckungen zu verhindern und die wirtschaftliche Nachhaltigkeit des Unternehmens zu gewährleisten.

Das medizinische Personal behandelt Patienten in Bogotá (Kolumbien) auf einem Aktenfoto. EFE/Mauricio Duenas Castañeda

Auf der anderen Seite gab der Gesundheitsminister Fernando Ruiz Gómez bekannt, dass die Regierung grünes Licht für die Anwendung einer dritten Dosis des Pfizer-Impfstoffs gegen Covid-19 an Kolumbianer zwischen 12 und 17 Jahren gegeben habe.

„Heute haben wir die Ausweitung des Auffrischungsimpfstoffs auf die Bevölkerung im Alter von 12 bis 17 Jahren mit Pfizer-Biologika angekündigt, um den Schutz und die Immunität von Jugendlichen zu stärken“, kündigte Minister Ruiz an.

Es sollte klargestellt werden, dass eine solche Bestimmung erfolgt, nachdem die letzte Dosis vier Monate nach ihrem Anwendungsdatum erreicht wurde.

Das Ministerium hob die Fortschritte bei der Anwendung von Impfstoffen in ganz Kolumbien hervor. „Wir haben die 80 Millionen Dosen von Impfstoffen abgeschlossen, von denen 82% der Bevölkerung mit mindestens einer Dosis geimpft wurden, und 10 Millionen Auffrischimpfstoffe erreicht, die im Land geliefert wurden.“





