Singapur hat den ersten zum Tode verurteilten Gefangenen seit zwei Jahren hingerichtet

FILE PHOTO: Activists hold posters against the execution of Nagaenthran Dharmalingam, a Malaysian whose intellect, his defence and human rights groups have argued, was at a level recognised as a mental disability, for drug trafficking in Singapore, as activists submit a clemency petition at the Singapore High Commission in Kuala Lumpur, Malaysia, March 9, 2022. REUTERS/Hasnoor Hussain/File Photo

Singapur hat am Mittwoch in der ersten Hinrichtung seit zwei Jahren im wohlhabenden Stadtstaat einen wegen Drogenhandels verurteilten Gefangenen hingerichtet, wo Oenegés davor warnen, dass eine fast volle Kapazität in der Todeszelle das Erhängen beschleunigen könnte.

Abdul Kahar bin Othman, ein 68-jähriger Singapurer, wurde um 6:00 Uhr Ortszeit (am Dienstag 22:00 GMT) im Changi Gefängnis hingerichtet, wie der Menschenrechtsanwalt Ravi MRavi und die Aktivistin Kirsten Han, Koordinatorin des NGO Transformative Justice Collective, bestätigten.

„Die Familien anderer Gefangener sprechen über die baldige Beerdigung“, sagte Efe Han, der am Vortag an einer Mahnwache für den Gefangenen vor den Toren des Changi Gefängnisses teilgenommen hatte.

Kahars Hinrichtung wurde von den Behörden nicht bestätigt, die sich mit diesen Problemen mit Undurchsichtigkeit befassen und normalerweise nur eine jährliche Liste von Erhängen enthüllen, die in Singapur angewendet wird, während Aktivisten sagen, dass dies die erste Hinrichtung in den Stadtstaaten in den letzten zwei Jahren ist.

Kahar wurde 2015 wegen zweier Straftaten im Drogenhandel zum Tode verurteilt - insgesamt 66,77 Gramm Diamorphin (Heroin) - und vor einer Woche erhielt sein Bruder Mutalib einen Brief vom Singapore Prison Service, in dem er ankündigte, dass die Hinrichtung für den 30. März geplant sei.

„Er will nicht für etwas so Dummes sterben (...)“, sagte Mutalib am Dienstag in einem Gespräch mit Transformative Justice Collective, das Oenegé auf ihrem Instagram-Account postet.

„Morgen werde ich seinen Körper einsammeln und ihn begraben, damit sein bestes Leben beginnt (..) Es ist okay, Leute zu bestrafen, aber sie zu töten. Töte sie, nein „, klagte der Mann.

Ein Banner gegen die Hinrichtung von Abdul Kahar bin Othman

Kahar wurde in eine Familie mit finanziellen Schwierigkeiten geboren und hatte einen Großteil seines Lebens aufgrund von Drogenproblemen hinter Gittern verbracht. Nachdem er 2005 eine erste Strafe verbüßt hatte, versuchte er, sich zu rehabilitieren, insbesondere mit Hilfe seines Bruders, der den Mangel an Programmen und Anleitungen seitens der Behörden bedauert.

Der Fall Kahar veranschaulicht laut Han und anderen Aktivisten auf der halbautokratischen Insel die angeblichen Vorurteile gegen die Bevölkerung mit den geringsten Ressourcen, ein Umstand, den die meisten Gefangenen in der Todeszelle teilen, wo Verurteilungen wegen Drogenhandels im Überfluss vorhanden sind.

Transformative Collective Justice und andere NGOs in der Region warnen davor, dass die Kapazität in der Todeszelle fast voll sein könnte, sodass sie glauben, dass Hinrichtungen beschleunigt werden könnten.

Mehrere Gefangene haben bereits die neuesten Mittel ausgeschöpft, darunter den malaysischen Nagaenthran Dharmalingam, nachdem ein Gericht gestern eine Berufung aufgrund seiner geistigen Behinderung abgelehnt hatte, laut medizinischen Diagnosen, die unter anderem von den Vereinten Nationen und der EU kritisiert wurden.

Singapur hat eines der drakonischsten Gesetze zum Drogenhandel der Welt, das die Todesstrafe für die 15 Gramm Heroin vorschreibt, während Organisationen gegen die Todesstrafe seine Sinnlosigkeit bei der Eindämmung des Konsums und der Förderung der Rehabilitation anprangern.

(Mit Informationen von EFE)

LESEN SIE WEITER: