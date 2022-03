Neue Audiofunktion für WhatsApp

WhatsApp hat in letzter Zeit mehrere neue Funktionen hinzugefügt, darunter den Wiedergabespeicher, der nur begrenzt verfügbar war.

Mit dieser Funktion können Sie das Abhören von Sprachnachrichten fortsetzen, wenn eine Pause eingelegt wurde. Die Option wird verwendet, um zu hören, wo der Ton beim Beenden des Chats angehalten wurde. Rufen Sie einfach die Konversation auf und drücken Sie die Wiedergabetaste,

Das Unternehmen erinnerte sich an diese und andere Funktionen, die kürzlich hinzugefügt wurden, während einer Rede von Mark Zuckerberg, in der angekündigt wurde, dass WhatsApp-Benutzer durchschnittlich täglich 7 Milliarden Sprachnachrichten senden.

Darüber hinaus erinnerte er daran, dass alle Sprachnachrichten mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt sind, sodass sie jederzeit privat und sicher sind.

In diesem Zusammenhang unternahm er eine Tour durch neue Aktualisierungen der Sprachnachrichtenfunktion, die das Senden und Empfangen von Sprachnachrichten vereinfachen sollen. Unter ihnen fallen neben dem oben genannten Wiedergabespeicher Folgendes auf:

Spiele außerhalb des Chats

Mit dieser Option können Sie Sprachnachrichten außerhalb des Chats anhören, sodass Sie verschiedene Aufgaben gleichzeitig ausführen und andere Nachrichten lesen oder darauf antworten können. Zuvor war es erforderlich, ein Audio zu beenden, um weiterhin in der App zu surfen und andere Aufgaben ausführen zu können. Daher bevorzugt dieses Tool Multitasker.

Aufnahme anhalten und fortsetzen

Dank dieses Tools können Sie beim Aufnehmen einer Sprachnachricht die Aufnahme später anhalten und fortsetzen. Ideal, um sich die Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, was gesagt wird, oder um zu vermeiden, dass Sie bei Unterbrechungen von vorne anfangen müssen.

WhatsApp fügt eine Schaltfläche hinzu, um die Aufzeichnung von Sprachnachrichten anzuhalten

Dies ist eine Funktion, die bereits für Android-Beta-Benutzer und auch für die Version des Dienstes unter Windows, macOS und iOS verfügbar war. Die Neuheit ist, dass es jetzt für den Rest der Nutzer des mobilen Betriebssystems von Google aktiviert ist.

Wave-Visualisierung

Dies ist eine Designänderung, die eine visuelle Darstellung des Sprachnachrichtentons zeigt, damit der Benutzer die Aufnahme verfolgen kann.

Vorschau des Entwurfs

Dies ist eine der am meisten gelobten Optionen von Benutzern. Mit diesem Tool können Sie Sprachnachrichten anhören, bevor Sie sie senden. Um diese neue Funktion nutzen zu können, müssen Sie das Datensatzsymbol nach oben schieben.

14-12-2021 Sprachnachricht. Die Vorschau von Sprachnachrichten ist eine Funktion, mit der der Benutzer vor dem Senden sicherstellen kann, dass die Nachricht korrekt ist.

Wenn das Symbol nach oben geschoben wurde, wird ein neues Feld angezeigt, in dem Sie das Audio stoppen können. Von hier aus haben Sie Zugriff auf die Aufzeichnung der Sprachnachricht, die Sie vor dem Senden so oft anhören können, wie Sie möchten. Falls wir die Nachricht nicht senden möchten, klicken Sie einfach auf das Papierkorbsymbol, um sie zu löschen.

Schnelle Wiedergabe weitergeleiteter Nachrichten

Mit dieser im letzten Jahr angekündigten Alternative können Sie die Geschwindigkeitsstufe auswählen, mit der Sie die empfangene Sprachnachricht anhören möchten. Die verfügbaren Optionen sind drei: 1, 1; 5X oder 2X. Ein Tool, das auch von Benutzern hoch gelobt wird, da es insbesondere bei großen Audios sehr nützlich sein kann.

Was kommt als Nächstes: Umfragen erstellen

Der Kurierdienst arbeitet ständig an neuen Tools. Wie WabetaInfo vor einiger Zeit erwartet hatte, wird es bald möglich sein, Umfragen direkt in der Anwendung zu erstellen, ohne dritte Party-Apps oder Websites, um dies zu erreichen. Ein Add-On, das sich für seine Benutzer als sehr nützlich erwiesen hat, insbesondere in Gruppen.

Umfragen auf WhatsApp. (Foto: Abeta Info)

In Anbetracht möglicher Änderungen können Sie, da sich alles in der Entwicklung befindet, das Modell sehen, in dem das Tool eingesetzt wird. Ein Beispiel als erster Schritt wäre, die Frage zu stellen, die Sie stellen möchten, da dies nicht anders sein könnte.

Sobald dies erledigt ist, können verschiedene Antworten konfiguriert werden, die der Rest der Mitglieder auswählen kann, ob sie eine der vorgeschlagenen Optionen wünschen. An dieser Stelle ist nicht klar, wie viele davon verwendet werden können, aber sicherlich mehr als fünf.

