Der Kongress debattiert an diesem Donnerstag den Misstrauensantrag gegen den Gesundheitsminister

Während der zweite Antrag auf freie Stelle gegen Präsident Pedro Castillo überwunden wurde, hat die Der Kongress hat immer noch verschiedene Mitglieder der Exekutive im Visier, darunter die Liste der Gesundheitsminister Hernán Condori. Die fragliche Schlagzeile ist der Protagonist eines Misstrauensantrags, der am Donnerstag, dem 31. März, ab 9:00 Uhr im Plenum erörtert wird, nachdem er vor weniger als zwei Wochen befragt wurde.

Während Condori auf eine interpelatorische Erklärung über seine Karriere und sein Management reagierte, war ein Teil der Opposition im Kongress nicht zufrieden und sicherte sich die 33 Unterschriften, die erforderlich waren, um den Prozess zu beginnen, dem er heute gegenübersteht. In den letzten Tagen wurde der Gesundheitsminister für die langsamen Fortschritte des Impfprozesses und die angebliche Möglichkeit kritisiert, dass mehrere Impfstoffchargen aufgrund der geringen Anzahl von Bürgern in Impfzentren verdorben werden.

„Hernán Condori Machado hat auch nicht bewiesen, dass er ein Amt innehaben kann. Aus einer Überprüfung des Lebenslaufs und der Erfahrungen im Bereich des öffentlichen Gesundheitsmanagements geht hervor, dass der Gesundheitsminister am 2. Januar 2020 in Junín zum Regionaldirektor für Gesundheit ernannt wurde und bis zum 8. Januar desselben Jahres im Amt blieb. Bei dieser Gelegenheit wurde er wegen mangelnder Amtseignung aus dem Amt entlassen „, heißt es in dem gegen ihn gerichteten Antrag.

Das Dokument erinnert auch an Fragen zur Förderung eines Produkts, dessen Wirksamkeit nicht wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Darüber hinaus versicherte er auf einer Pressekonferenz, dass das Produkt von der FDA gebilligt worden sei, als die Organisation keine Erklärung zu diesem Thema abgegeben und noch nicht einmal eine Untersuchung der Eigenschaften des Produkts eingeleitet hatte.

„Herr Hernán Yury Condori Machado, der die Kleidung eines Arztes trug, informierte potenzielle Verbraucher darüber, dass der Kauf und Konsum des Produkts zur Verbesserung ihrer Gesundheit beitragen würde, und gab damit eine Botschaft, die angeblich irreführend ist“, heißt es in dem Antrag.

UMSTRITTENE

Da Peru die dritte Infektionswelle noch nicht offiziell abgeschlossen hat, betonen offizielle und externe Gesundheitsvertreter weiterhin, wie wichtig es ist, dass die Bevölkerung in Impfzentren geht, um die zur Bekämpfung des COVID-19-Virus erforderlichen Dosen zu erhalten. Während der Verabreichung von Condori ist jedoch der Fluss der Besuche in Die Impfungen sind deutlich zurückgegangen.

„Da es nicht mehr viele Todesfälle gibt, sieht man aufgrund dieser Krankheit, die das Land betrauert hat, keine schwarzen Taschen mit Leichen dieser Patienten auf der Straße. Wie Sie nicht mehr sehen können, erkennen die Menschen auch nicht, dass diese Krankheit nicht verschwunden ist, daher haben wir die Impfstellen praktisch leer „, war der Satz, mit dem der Minister versuchte, die Abwesenheit von Bürgern bei Impfungen zu rechtfertigen.

Anfang März kündigte die Impfleiterin des Gesundheitsministeriums an, dass sie aufgrund der Misswirtschaft von Hernán Condori aus dem Amt ausscheidet. „Es war unbedingt erforderlich, dass eine strukturelle Organisation funktioniert, bei der es ein grundlegendes Merkmal gibt, nämlich das technische Element, bei dem es sich in den letzten Wochen definitiv verschlechtert hat. Dies gefährdet die Aktivitäten der Impfstrategie und ist damit die Hauptmaßnahme für den spezifischen Schutz vor COVID-19 „, sagte der zurücktretende Beamte gegenüber der Presse. Darüber hinaus stellte er fest, dass sein Team bei wichtigen Entscheidungen über den Impfprozess nicht berücksichtigt wurde.

