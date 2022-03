Comptroller's Office warnt davor, dass die Umsetzung der PAE in 11 Gebietseinheiten noch nicht begonnen hat

Mehr als zwei Monate nach Beginn des Schuljahres in Kolumbien haben 11 Certified Territorial Entities (ETC) in neun Abteilungen des Landes noch nicht mit der Umsetzung des School Feeding Program (PAE) begonnen. Das Office of the Comptroller General der Republik und das Ministerium für nationale Bildung (MEN) weisen darauf hin, dass die Nichtbereitstellung des Schulverpflegungsdienstes an diesen Orten rund eine Million Kinder betreffen würde.

Die betroffenen CTEs waren Buenaventura, Caqueta, Cesar, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Neiva, Pitalito, Santa Marta, Sincelejo und Sucre. Die durchschnittliche Transaktionsverzögerung liegt zwischen 70 und 56 Werktagen.

Darüber hinaus weist das Comptroller's Office darauf hin, dass in fünf zertifizierten Gebietseinheiten, obwohl sie die Inbetriebnahme gemeldet haben, nicht zu 100% arbeiten. Das passiert in den folgenden fünf Abteilungen:

Antioquia: Vertragsabläufe wurden in 16 Gemeinden für verlassen erklärt.

Cauca: hat die indigene PAE gestartet, aber die Mehrheits-PAE befindet sich noch im Vertragsabschluss.

Chocó: PAE wurde in 26 der 29 Gemeinden gestartet und die indigene PAE hat ihren Betrieb in zwei der drei Verträge aufgenommen.

Cundinamarca: hat die PAE für 104.373 Begünstigte gestartet. Bei der Vertragsvergabe an PAE für 93.617 Begünstigte des Ministeriums.

Boyacá: Bericht über den Nichtbetrieb in den Gemeinden Gachantivá, Pajarito, Viracachá, Ramiriqui, Tibana, Boyacá, Páez und La Capilla.

Das Comptroller's Office gab an, dass in den Monaten Januar und Februar ein Team des Unternehmens 150 öffentliche Schulen besuchte, an denen die PAE durchgeführt wird, und im Laufe des Jahres wurde bestätigt, dass 34% der Stichprobe die PAE am Tag des Besuchs nicht lieferten.

Ebenso wurde nachgewiesen, dass sich die Bedingungen der für die Umsetzung der PAE erforderlichen Infrastrukturen erheblich verschlechtern, sowie dass in den meisten Bildungseinrichtungen keine Küchenutensilien vorhanden sind. 16% der Schulen haben keine Küche, 26% haben keinen Stauraum, 15% haben kein Esszimmer und 22% haben keinen Platz für die Kühlung von Lebensmitteln.

Um den Fall zu verschärfen, ist die Hygienesituation in einigen Einrichtungen nicht die beste. Dies hat dazu geführt, dass bis heute in 10 Schulen in Boyacá, Meta, Antioquia und Cundinamarca Warnmeldungen zu Gesundheitsqualität und Sicherheit aufgrund von Ausbrüchen von ATS (lebensmittelbedingte Krankheiten) in PAE-Rationen ausgegeben wurden.

Aufgrund dieser Situation entschied und versicherte die Generalstaatsanwaltschaft zusätzlich zu der Warnung des Comptroller's Office, dass sie rechtliche Schritte gegen einige lokale Regierungen einleitet, bei denen die PAE nicht vorangekommen ist. So wurden Vormundschaften gegen die Gouvernements Chocó, Guaviare und Sucre eingereicht; die Bürgermeister von Neiva und Sincelejo sowie die Gemeinden San Pablo de Borbur, La Capilla, Otanche, La Victoria, Quipama und Pauna in Boyacá.

Darüber hinaus wurden 2022 Voruntersuchungen für die Regierung von Córdoba eingeleitet; für die Gemeinden Sampués, Chalán, Coveñas, Morroa, Los Palmitos, Corozal und Santiago de Tolú, die zum Departement Sucre gehören, sowie Buenaventura und Santa Marta.

Das Comptroller's Office seinerseits versichert, dass es dieses besondere Follow-up zur PAE für den Rest des Jahres 2022 über das Delegate Comptroller's Office for Citizen Participation and Departmental Managerships im ganzen Land mit zeitnahen monatlichen Berichten durchführen wird.

„Vom Office of the Comptroller General der Republik und in Übereinstimmung mit dem durchgeführten Special Follow-up fordern wir die territorialen Einrichtungen auf, die Ausrüstung für die Ausführung der PAE zu besuchen, zu beauftragen und zu arrangieren, da berücksichtigt werden muss, dass der Bildungssektor einer der Sektoren mit den größten sozialen Auswirkungen in der Die überwiegende Mehrheit der öffentlichen Verwaltung und der PAE wird mit Mitteln aus dem Gesamthaushalt der Nation, dem Allgemeinen Beteiligungssystem und dem Allgemeinen System der Lizenzgebühren finanziert, die von diesem Wachhund überwacht werden „, sagte Pineda.

