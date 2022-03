Russlands Invasion in die Ukraine forderte das Leben eines anderen Athleten: Kickbox-Weltmeister Maksym Kagal starb nach einem Angriff in Mariupol

Russlands Invasion in die Ukraine fordert weiterhin Menschenleben, einschließlich der von Athleten, die beschlossen haben, ihr Land zu verteidigen, wie der Fall des Kickbox-Weltmeisters Maksym Kagal, der in Mariupol getötet wurde, einer der am stärksten von dem Regierungsangriff von Wladimir Putin betroffenen Städte. Der 30-jährige Kämpfer war Teil des Widerstands seines Landes und versuchte als weiterer, die russische Aggression abzuwehren.

Die Nachricht wurde in den sozialen Medien von einem ehemaligen Kagal-Trainer, Oleh Skyrta, berichtet: „Ruhm die Ukraine! Ehre sei der Nation! Tod der Feinde! Leider ist der Krieg am besten: Maksym „Piston“ Kagal, der erste Kickbox-Weltmeister in unserem Verein, verteidigte die Stadt Mariupol und starb in unserer glorreichen Stadt Kremenchug, dem ersten ISKA-Weltmeister im Kickboxen unter Erwachsenen, Teil des ukrainischen Staatsangehörigen Mannschaft.“

Skyrta definierte ihren erinnerten Schüler als „einen ehrlichen und anständigen Mann“. Bei seinem Abschied sagte er: „Ruhe dich aus, Bruder. Wir werden uns für deinen Verlust rächen!“ Sein Verlust betraf viele seiner Landsleute wie den der Tausenden von Zivilisten, die durch den russischen Angriff gefallen sind, einschließlich derer, die ihr Land wie den Fall Kagal verteidigten.“

Maksym wurde 2014 Weltmeister im Kickboxen und war der erste Kämpfer in seinem Land, der dies erreichte. Zu seinen Erfolgen kommt eine Bronzemedaille hinzu und er zeichnete sich auch in anderen Kontaktaktivitäten wie Muay Thai aus. Laut lokalen Medien war seine Liebe zum Sport so groß, dass er andere Disziplinen ausüben und sogar an Rugby-Meisterschaften teilnehmen wollte. Sein Tod hat auch eine große Flugbahn vor sich.

Kagal gehört zu einer Gruppe ukrainischer Athleten, die an russischen Aggressionen gestorben sind, wie Katya Dyachenko, eine vielversprechende Der 11-jährige Turner starb nach einem Raketenangriff auch in Mariupol, der keine Pause von der Invasion russischer Invasoren hat.

Die Stadt Mariupol ist eine der am stärksten von der russischen Invasion betroffenen Stadt (Reuters/Alexander Ermochenko)

Seine Verluste kamen zu denen eines Jugendfußballtrainers aus Shakhtar Donetsk hinzu, der auf seinem bestätigt wurde soziale Medien des CEO des Clubs, Serhiy Palkin: „Dieses Land und seine Menschen werden heute von der russischen Armee mit allen Arten von Waffen zerstört.“

Außerdem starben Anfang März zwei Fußballspieler, von denen einer auch im ukrainischen Widerstand kämpfte: Vitalii Sapylo starb, als er sich gegen einfallende Truppen in Kiew stellte, und Dmytro Martynenko starb mit seiner Mutter, nachdem eine Bombe sein Haus getroffen hatte.

Ein weiterer toter Athlet war Yevhen Malyshev, ein 19-jähriger Biathlet, der bis vor zwei Jahren in seinem Juniorenteam des Landes und leistete jetzt Militärdienst. Der junge Mann setzte sich auch für die Verteidigung seines Landes ein.

Andere beschlossen, mit dem täglichen Leben der Zivilbevölkerung in Kiew zusammenzuarbeiten, wie die Fechter Andrii Scherba und Andrei Pogrebniak. Beide waren bei einem Turnier in Ägypten, beschlossen jedoch, in die Hauptstadt zurückzukehren, um zu helfen.

LESEN SIE WEITER