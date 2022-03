„Es bringt mich dazu, ihre Seelen zu brechen“, wies Juanes den Angriff zurück, der zwei Minderjährigen in Ciudad Bolivar das Leben kostete.

Der Tod von Daniel Steven Duque, 12, und Ivanna Salome Rangel Molina, 5, bei dem Angriff auf das CAI in Arborizadora Alta, Ciudad Bolivar, der am vergangenen Samstag stattfand, ließ Juanes, Juan Esteban Aristizábal, nicht gleichgültig, der die Ereignisse verurteilte, die der 33. Front des FARC Dissidence, unter dem Befehl von Alias „John Mechas“.

Mit der Ehrlichkeit, die ihn auszeichnet, brach der kolumbianische Künstler am 29. März in der Morgendämmerung in Twitter ein, um offen seine Abneigung gegen den Terrorismus auszudrücken, der den beiden Minderjährigen, die innerhalb von 48 Stunden starben, das Leben gekostet hat, was die Einberufung eines Außerordentlichen Sicherheitsrats veranlasste, der vom Präsident der Republik, Iván Duque, und die Bürgermeisterin Claudia López.

Juanes, der sein Konto persönlich verwaltet, hat an den jüngsten politischen Gesprächen in Kolumbien teilgenommen und seine Haltung gegenüber dem Historischen Pakt und seinem Präsidentschaftskandidaten Gustavo Petro deutlich gemacht. Seine jüngste Dreieinigkeit löste Kontroversen aus, weil der Künstler, ohne es zu erwähnen, behauptete:“ Fülle mit falscher Hoffnung für die Menschen ist es, die Zündung eines Knalls anzuzünden.“

Trauer in Bogotá über Todesfälle bei Terroranschlägen in Ciudad Bolivar

Dem ersten Bericht zufolge erlitten 60 Häuser geringfügige Sachschäden. Foto: @ClaudiaLopez Twitter.

Das Büro des Bürgermeisters berichtete, dass die Hauptstadt drei Tage Trauer und Bezirkstrauer für den Mord an Minderjährigen erklärte. Die Maßnahme gilt ab dem 29. März gemäß dem Dekret 104, in dem auch festgelegt ist, dass „der Bogotá-Pavillon in allen Einheiten des zentralen, dezentralen Sektors und in allen Gebieten auf Halbmast gebaut wird“.

Es ist wichtig anzumerken, dass die Metropolitan Police von Bogotá (Mebog), nachdem die Dissidenten der FARC die Verantwortung für die Ereignisse übernommen hatten, bemerkte, dass der Mann, der zum Pflanzen der Bombe bestimmt wurde, als „Anfo“ anerkannt wird.

Mit diesem Alias auf dem Radar kündigte der Verteidigungsminister Diego Molano zusammen mit dem Präsidenten und dem Bürgermeister an, dass eine Belohnung von 300 Millionen Pesos für diejenigen, die Informationen liefern, die notwendig sind, um zu klären, was passiert ist, und so die intellektuellen und materiellen Täter des Angriffs zu etablieren.

Auf der anderen Seite sprach der Vater des Kindes, Wilmer Duque, von den tragischen Ereignissen, die den kleinen Daniel betrafen: „Mein Sohn machte seiner Mutter an der Spitze des CAI eine Besorgung. Er ging gegen sieben Uhr abends und seine Mutter schickte ihn und traf den Tod.“

Wilmer Duque bedauerte die Abreise seines Sohnes zutiefst und bat darum, dass die Gerechtigkeit diesen bedauerlichen Fall nicht ungestraft lassen sollte: „Er war ein guter Junge. Die Wahrheit ist, dass er ein ausgezeichneter Junge war und sowohl der Gemeinde als auch der Schule, in der er studiert hat, erzählen kann. Leider hat mein Sohn wegen dieser kriminellen Bande da draußen sein Leben verloren. Gott bewahre, dass die Gerechtigkeit die Kriminellen ergreift, die meinem Sohn das Leben genommen und mein Zuhause zerstört haben.“

