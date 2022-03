Retterhund Nalah starb; das waren ihre heroischen Interventionen beim Erdbeben 2017

„Sie war eine außergewöhnliche Lebensgefährtin, edel, treu, liebevoll, intelligent. Als Arbeitshund hatte sie eine außergewöhnliche Fähigkeit, Opfer zu lokalisieren und zu markieren. Sie wurde als K9 geboren und widmete sich ihrer Arbeit. Er ist am 24. März 2022 abgereist „, schrieb seine Besitzerin Janette in den sozialen Medien.

Nalah wurde am 17. Mai 2011 geboren, wurde aber sofort von ihrer Familie adoptiert. Sie war nicht Teil des Sekretariats der Marine (Semar) wie ihre Rettungshunde. KA-9 war Janette Ficachis Maskottchen.

Natürlich kann nicht jeder an verschiedenen Katastrophen teilnehmen, denn im Fall von Nalah begann sie beispielsweise, seit sie 8 Monate alt war, als Suchhund für das Rettungs- und Notfallgeschwader (ERUM) des Ministeriums für Bürgersicherheit (SSC) zu trainieren. Seine Vorbereitung dauerte etwa zwei Jahre.

Im Laufe seiner Karriere lokalisierte er insgesamt 17 Personen, darunter 12 Personen, die bei verschiedenen Erdrutschen gefunden wurden, die durch das Erdbeben vom 19. September 2017 in Mexiko-Stadt verursacht wurden.

Seine Hauptarbeit wurde in der Textilfabrik von Chimalpopoca und Simon Bolivar, Colonia Obrera, ausgeführt. Sie waren die ersten, die ankamen, und ihre erste Rettung erfolgte von drei Frauen, mit denen sie mündlichen Kontakt aufnahmen.

Nachdem sie in den Ruhestand gegangen war, stellte ihr Besitzer sie für emotionale Rettung in Notunterkünften in Mexiko-Stadt zur Verfügung, aber sie muss ihr eine große Liste von Rettungsaktionen zuschreiben, zu denen unter anderem die Explosion im Pemex-Gebäude gehört.

Nalah war Teil verschiedener Hommagen an Hundepaare und Freiwillige, die an der Rettung des Erdbebens vom 7. und 19. September teilnahmen FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Über seine sozialen Netzwerke wurde die Version seiner letzten Rettung als Mitglied des heldenhaften Hundekorps, das an der Arbeit des Erdbebens 2017 in Mexiko-Stadt beteiligt war, zusammen mit anderen wie der berühmten Frida, Evil und Eco über seine sozialen Netzwerke verbreitet.

Diese Intervention wurde beim Zusammenbruch von Prol durchgeführt. Petén und Eje 7, wo sie auf ein Feuer stießen, das Rettungsmanöver übermäßig erschwerte und sogar Vergiftungen beim Hund verursachte, sodass eine Evakuierung erforderlich war.

„Nalah war betrunken, ich wollte sie rausholen und sie wollte nicht, sie zog mich und versuchte in einen Bereich zu gehen, in dem ich eine Spur gefunden hatte, ich ließ sie gehen, dort hat sie vorgetäuscht und ihre Pfote verletzt“, schrieben sie auf Facebook, wo sie jeden Schritt ihres heldenhaften Lebens posteten.

An diesem Ort suchte das Rettungskorps nach einer Familie, die, wie sie vermuteten, in der Nähe war. Als Nalahs Paar dies hörte, enthüllte es, dass es sich um einen sicheren Bereich handelte. Daher war es eine gute Idee, mit der Spur zu beginnen, die der Hund schnüffelte, und tatsächlich fanden sie sie dort.

Retterhund Nalah starb, der im Laufe ihrer Karriere 17 Menschen gerettet hat (Foto: Facebook/ @K9Nalah)

Nalah wurde von einer mobilen Einheit der Fakultät für Veterinärmedizin und Zootechnik der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko besucht, und sobald sie das Eisen erreichte, brach sie vor allen Leuten zusammen. Obwohl sie glaubten, dass es ein Ende haben würde, haben die Tierärzte hervorragende Arbeit geleistet.

„Ich dachte, ich würde meinen Partner verlieren, ich habe diese Angst und diese Verzweiflung selten gespürt, sie sagten mir, ich solle ihnen erlauben, ihr zu helfen, und sie nahmen mich aus der Einheit, ich könnte ihnen nicht dankbarer sein für die Aufmerksamkeit, die sie ihr an diesem Tag geschenkt haben“, veröffentlichten sie.

Über soziale Netzwerke schickten Organisationen, Institutionen und Benutzer Unterstützungsbotschaften für ihren Manager, nachdem ihr Tod fast 11 Jahre alt war.

