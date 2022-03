Kontroverse über den Vorschlag des Stadtrats und Pastors von Bucaramanga, der „Paläotherapie“ als Verteidigungsmethode vorschlägt

Der Stadtrat und religiöse Pastor von Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, spielte in einer Kontroverse in sozialen Netzwerken über eine Veröffentlichung, die möglicherweise die sogenannte „Paloterapie“ anregt.

Beltrán ist in der Publikation zu sehen und kommentiert ein Video, in dem sie einen vermutlich Dieb schlagen, während dies geschieht, kommentiert Beltrán: „Dies sind sehr starke Bilder, aber am Ende ist es ein Spiegelbild der Menschen in Bumarués, die es satt haben zu sehen, wie sie es stehlen und wie sie Dinge nehmen von ihnen und wie sie sie angreifen und niemand tut etwas. Ich stimme Gewalt oder Aggression nicht zu, aber ich stimme zu, dass wir uns als Bürger verteidigen.“

Das Video wurde von einem Text begleitet, in dem der Stadtrat sagt, dass Gewalt falsch ist, aber Zweifel lässt, ob es der Weg ist, der Gerechtigkeit in seinen eigenen Händen zu folgen: „Es stimmt, wir dürfen keine Gewalt oder Aggression befürworten. Sich dem Erstechen oder Erschießen hinzugeben, ist jedoch keine Option für eine Gesellschaft, die es satt hat, Verbrechen zu tun, die das tun, was sie will. Unterstützen Sie die Selbstschutz-Palotherapie?“ , trinierte Jaime Beltrán auf seinem offiziellen Twitter-Account.

Eine weitere Dreieinigkeit, die mehrere Kommentare hervorrief, war die, in der er erklärte, er sei eine religiöse Figur, die an das Leben und nicht an Gewalt glaubt, aber zwei von Dieben begangene Verbrechen erwähnt und feststellte, dass dies in Wirklichkeit die eigentliche Kontroverse ist: „Ja, ich bin ein christlicher Pastor, ich verteidige das Leben und Mitgefühl Tag. Dieselbe, die die Mörder von Nickol Valentina und Edgar Manzano nicht hatten, als sie ihr Leben mit dem Diebstahl dieses Jahres in Bogotá beendeten. Die Kontroverse ist keine Paläotherapie, aber wir sind ungeschützt „, sagte Beltrán.

Die Behörden von Bucaramanga lehnten solche Erklärungen ab und versicherten, dass diese Art von gewalttätiger Reaktion rechtliche Konsequenzen haben kann, und sie wiesen auch darauf hin, dass die Bürger Verbrechen wie Diebstahl melden müssen, anstatt sich ihnen zu stellen: „Mit solchen Handlungen könnten sie wegen der Verbrechen von strafrechtlich verfolgt werden Bei einem Mordversuch und auch wegen Körperverletzung besteht keine Notwendigkeit, gewaltsamer zu zahlen „, sagte das Büro des Bürgermeisters von Bucaramanga.

Es ist nicht zu unterschätzen, welche Maßnahmen ergriffen werden, wenn die Bürger Selbstgerechtigkeit fordern. Kürzlich ereignete sich in der Gemeinde Soacha ein Fall, in dem ihm die Finger abgeschnitten und gewaltsam angegriffen wurden.

Die Gemeinde der Gemeinde Soacha (Cundinamarca) ist entsetzt über einen selbsthändigen Justizfall, als sie einen mutmaßlichen Dieb angegriffen haben, bis er ihm mehrere Finger abgeschnitten und geschlagen hat, bis er ein Auge verlor. Der Vorfall ereignete sich im Sektor Ciudad Verde, wo mehrere Einwohner des Sektors den mutmaßlichen Dieb verfolgten, der auf der Flucht war, aber getroffen wurde. Nachdem sie ihn gefangen hatten, schlug ihn eine Gruppe von Leuten brutal.

Dem mutmaßlichen Täter wurden mehrere Finger von den Händen abgeschnitten und aufgrund des Angriffs verlor er eines seiner Augen. Als die Behörden vor Ort ankamen, war der Mann bereits schwer verletzt am Boden. Die Einwohner dieses Gebiets berichteten, dass der Mangel an öffentlicher Beleuchtung und die langsame Reaktion der Polizei Unsicherheit erzeugen.

Die Polizei ihrerseits lehnte die Geschehnisse ab und forderte die Bürger auf, die Gerechtigkeit nicht selbst in die Hand zu nehmen, da solche Handlungen Konsequenzen haben, weil sie strafrechtlich verfolgt werden können, wegen Körperverletzung oder sogar versuchten Mordes oder Mordes.

