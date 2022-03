Elon Musk möchte sein eigenes soziales Netzwerk aufbauen, um mit Twitter umzugehen

Elon Musk veröffentlichte eine Reihe von Tweets, in denen vorgeschlagen wurde, ein neues soziales Netzwerk einzurichten, das mit Giganten wie Facebook, Twitter oder Instagram. Ihm zufolge kann eine Plattform, auf der das Recht auf freie Meinungsäußerung wirklich existieren kann.

„Da Twitter de facto als öffentliches Forum dient und die Nichteinhaltung der Grundsätze der Meinungsfreiheit die Demokratie grundlegend untergräbt, was sollte getan werden?“ hat der Gründer von Tesla getwittert. „Ist eine neue Plattform notwendig?“ , wurde in einem zweiten Tweet fortgesetzt.

Um auf eine Person zu antworten, ging Elon Musk so weit zu sagen, dass er sich vorstellte, ein neues soziales Netzwerk zu schaffen, das die Meinungsfreiheit respektiert.

Wenn dieser Diskurs, der die Redefreiheit kritisiert, bekannt vorkommt, liegt das daran, dass Donald Trump, der umstrittene ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten , hat auch diese Art von Kritik geäußert. Und wie Elon Musk schuf er ein soziales Ersatznetzwerk namens „Truth“, das versprach, ohne Benutzer zu zensieren.

Elon Moschus. (Foto: Twitter)

Warum stellt Elon Musk die Meinungsfreiheit auf Twitter übermäßig in Frage und plant, ein neues soziales Netzwerk aufzubauen? In den Tagen vor diesen Tweets führte der CEO von SpaceX eine Umfrage durch, in der er fragte, ob sie der Meinung waren, dass Twitter die Meinungsfreiheit respektiere. Eine Untersuchung, die öffentlich die Option „Nein“ gewann und eine Stimmenzahl von 70% erhielt.

Jack Dorsey, Mitbegründer und bis vor einigen Monaten CEO von Twitter, antwortete Elon Musk und sagte, dass Twitter-Empfehlungen sein sollten eindeutig von den Benutzern gewählt. Es ist eine Idee, die der Tycoon in der Vergangenheit öffentlich zum Ausdruck gebracht hat.

Elon Musk Umfrage am 28.03.2022. (Foto: Twitter)

Dies ist nicht die einzige Kontroverse, an der Elon Musk in den letzten Wochen beteiligt war. In der Liste ist zu sehen, dass für großes Aufsehen gesorgt wurde, als bekannt wurde, dass er nach einer Leihmutter gefragt hatte und dass er eine zweite Tochter mit Sänger Grimes hatte.

Gleichzeitig forderte er Wladimir Putin, den derzeitigen Präsidenten Russlands, zu einem Krieg heraus, in dem die Freiheit der Ukraine bedroht wäre.

Und im Falle von nicht genug gab Grimes auch einige kontroverse Aussagen über den Tycoon ab und versicherte, dass er manchmal unterhalb der Armutsgrenze lebt.

Elon Moschus. (Foto: Patrick Pleul/Pool über Reuters)

Wahrheit, Donald Trumps soziales Netzwerk, das auch gegen Twitter ist

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump startete im App Store sein eigenes soziales Netzwerk, Truth Social, unter Berufung auf Beiträge einer Führungskraft im Zusammenhang mit dem Projekt, das während der Probesitzung des Antrags veröffentlicht wurde.

„Wir bereiten uns auf den Start im Apple Store am Montag, dem 21. Februar, vor“, sagte er in einer der Antworten auf die Fragen der Gastbenutzer.

Echtes soziales Umfeld. (Foto: Reuters/Dado Ruvic)

Laut Bildern im App Store ist Truth Social Twitter, Trumps beliebtestem sozialen Netzwerk, ziemlich ähnlich , bevor es nach den Unruhen im Capitol dauerhaft verboten wurde. Tatsächlich übermittelte der ehemalige Präsident wichtige Nachrichten und Botschaften über diesen Kanal.

„Was macht Truth Social anders? Wir sind eine Social-Media-Plattform ohne politische Diskriminierung „, finden Sie in der Beschreibung im Apple App Store.

Truth Social im App Store. (Foto: ENTER.CO)

Die einzige Anforderung an die App ist, dass der veröffentlichte Inhalt „vollständig wahr“ sein muss. Um an den Chats teilnehmen zu können, müssen Sie sich registrieren und ein Profil erstellen. Anschließend können Sie persönliche Verbindungen über Follower, Posts und Likes verfolgen.

Ja, im Grunde und wie bereits erwähnt, funktioniert es wie das von Jack Dorsey gegründete soziale Netzwerk.

LESEN SIE WEITER