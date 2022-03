Yate schnitt einen Badenden mit seinen Propellern an den Stränden von Cholón, Cartagena

In den letzten Stunden gab es einen neuen Vorfall an den Stränden von Cartagena, an dem Badegäste mit Booten beteiligt waren. Bei dieser Gelegenheit ist das Opfer Eliseo García, ein Tourist, der im Spa von Cholón auf der Insel Barú von den Propellern einer Yacht gerammt wurde.

Laut dem vorläufigen Bericht des Hafenkapitäns von Cartagena wäre der Mann ins Meer gesprungen, als sich das Schiff, in dem er transportiert wurde, bewegte.

Eliseo Garcías Körper wurde mehrfach von den Propellern geschnitten, weshalb er in ein Krankenhaus in der Stadt gebracht wurde, wo er wegen der Verletzungen, die er erlitten hatte, insbesondere an Beinen und Rücken, medizinisch versorgt wurde.

„Eine Einheit der kolumbianischen Marineküstenwache, die zum Zeitpunkt des Vorfalls die maritimen Aktivitäten in der Region überwachte, evakuierte den Verletzten in ein Krankenhaus in der Stadt Cartagena, wo er derzeit behandelt wird, um die Schwere seiner Verletzungen zu beurteilen“, sagte er. der Kapitän des Schiffes, Darío Eduardo Sanabria, Kapitän des Hafens von Cartagena.

Er kündigte auch an, dass die verletzte Person von der Baustelle evakuiert und in ein Gesundheitszentrum gebracht wurde, und erinnerte daran, dass am 25. März „ein Treffen mit Unternehmen kleinerer Schiffe in Corpoturismo stattgefunden hatte, in dem vor der Notwendigkeit gewarnt wurde, Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen einzuhalten“.

Yermin Tehran Velázquez, Präsident der Genossenschaft Ciénaga Azul in Cholón, sagte laut Informationen von La Fm, dass der Vorfall passiert sei, als der Badende offenbar ohne Genehmigung von der Yacht sprang.

„Wir sind im Arbeitsbereich, der sich am Boden befindet, die Yacht war noch nicht geparkt, als sich der Mann in den Rücken warf und der Fahrer es nicht bemerkte; Die Person hat Verletzungen an Beinen und Rücken. Wir haben einen abgegrenzten Bereich, in dem die Boote ankommen, um den Touristen zu verlassen und abzufahren, die Menschen haben einen anderen Bereich, in dem sie baden, und der Tourist wartet nicht „, sagte Teheran.

Er fügte hinzu: „Es war eine Unvorsichtigkeit der Bürger, weil sie die Yacht nicht geparkt hatten. Wir haben immer betont, dass wir einen markierten Badestrand haben, wir sagen den Touristen immer, dass wir sie dorthin bringen. Wir empfehlen, dass sie nicht am selben Ort wie die Boote schwimmen und sie ignorieren uns“.

Die Behörden forderten Badegäste und Bootsbesitzer auf, die festgelegten Regeln für die Beförderung von Passagieren einzuhalten, und warnten die Gemeinde im Allgemeinen, sich nicht in der Nähe von fahrenden Booten zu befinden, ihre Begleiter oder Besatzung über Aktivitäten auf dem Wasser zu informieren, die Weste zu benutzen Rettungsschwimmer an Bord andere, um eine sichere Navigation zu gewährleisten.

Präsident Iván Duque kündigte diesen Freitag von Cartagena zum Abschluss des Qualifikationsgipfels der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung an und bestätigte die offizielle Eröffnung der öffentlichen Ausschreibung für das Megaprojekt Canal del Dique, in das eine Investition von 3 Milliarden US-Dollar geplant ist.

Der Präsident stufte dies als „das wichtigste Projekt zur Anpassung an den Klimawandel ein, das unser Land in den nächsten vier Jahrzehnten haben wird“ und erklärte, dass das Projekt den Schutz der Bucht und der Barbecues von Cartagena ermöglichen werde, was auch den Schutz eines sehr großen Teils der Meeresarten impliziert. er wird weiterhin Passagier- und Frachtschiffen die Ankunft ermöglichen, ohne die Sedimentmenge, den Tiefgang und die Seetüchtigkeit zu beeinträchtigen.

Sie werden den Gemeinden in Bolívar, Atlántico und Sucre zugute kommen und die Schiffbarkeit verbessern und Überschwemmungen während der Wintersaison vermeiden. Insgesamt wurden nach Angaben der nationalen Regierung bereits 16 frühere Konsultationen verabschiedet.

