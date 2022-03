Mónica Cabrejos verrät, dass sie sexuell missbraucht wurde: „In Peru ist Vergewaltigung das Einfachste, was es geben kann“

In einem Interview mit Beto Ortiz gab Mónica Cabrejos bekannt, dass sie 2020 Opfer einer Vergewaltigung wurde, als viele Peruaner noch von COVID-19 eingesperrt waren. Die Moderatorin von Al Sexto Día wies darauf hin, dass der Täter dieses Verbrechens eine Person war, die sie seit mehreren Jahren kannte und die Freundschaft, die sie hatten, nicht respektierte.

Obwohl sie es nicht vorzog, die Identität ihres Angreifers nicht preiszugeben, erklärte sie, dass sie eine Person ist, die mit der Welt des Modelns und des Fußballs verbunden ist, so viele gehen davon aus, dass es Ronald Baroni ist. „Ich brauche mehr oder weniger 6 Jahre (Person des öffentlichen Lebens?) Ja, ein Sportjournalist, der seit vielen Jahren mit der Welt des Modellierens verbunden ist, ist Fußballer „, erzählte er in Beto a Saber.

Laut ihrer Aussage lud der Mann sie ein, ihren 45. Geburtstag in seinem Haus in Asien zu feiern. Sie hatte kein Problem damit, warnte sie aber vorher, dass sie keinen Sex haben würden, dem er zustimmte.

„ Er hat mich eingeladen, meinen Geburtstag in einem Haus in Asien zu verbringen. Wir gingen und als erwachsene Frau sagte ich als erstes: „Deine Einladung anzunehmen ist nicht gleichbedeutend damit, dass ich mit dir schlafen werde“, sagte sie.

Laut der TV-Moderatorin verbrachten sie mehrere Stunden im Strandhaus und teilten sich ein paar Getränke, während sie klarstellte, dass sie nichts haben würden. Als sie jedoch die zweite Flasche Wein nahm, fühlte sie sich schlecht.

„Ich bin nackt aufgewacht, bedeckt, seine Kleidung war unter meinem Bett (...) In diesem Moment wusste ich, dass er mich unter Drogen gesetzt hatte (...) Er sagte mir 'Wer wird dich vergewaltigen, du bist eine 45-jährige Frau, bitte. Ich bin ein Schlumpf, ich will keine Skandale. Er wurde gewalttätig „, sagte er.

ER ERZÄHLT ALLES IN SEINEM NEUEN BUCH

Mónica Cabrejos erzählt in ihrem Buch „Public Woman“ alles, was sie an diesem Abend erlebt hat. Sie hofft, dass sie, wenn sie ihre Wahrheit sagt, nicht dafür beurteilt wird, dass sie die Entscheidung getroffen hat, zum Haus einer Freundin zu gehen, was darauf hindeutet, dass sie die Entscheidung getroffen hat, diese Geschichte ein Jahr später zu erzählen, um dieses Kapitel zu schließen.

„Die einzige Möglichkeit zu heilen besteht darin, es zu sagen, unabhängig davon, ob sie mir glauben oder nicht. Seitdem es mir passiert ist, habe ich Zweifel und Fragen erhalten, ob ich die Verantwortung hatte, ob ich es provoziert habe oder ob ich sicher bin, dass es passiert ist, als ob eine Frau in meinem Alter nicht sicher sein könnte, was passiert ist .“

FÜR SIE IST DIE VERGEWALTIGUNG IN PERU SEHR EINFACH.

In ihrem Buch weist sie darauf hin, dass Vergewaltigungen in Peru sehr einfach sind, besonders wenn Sie eine ältere Frau sind, da ihr fast niemand geglaubt hat, außerdem gibt es Medikamente, die nach 12 Stunden keine Spuren im Stoffwechsel hinterlassen.

„ In Peru ist Vergewaltigung die einfachste Sache, die es geben kann, die erschwinglichste und billigste. Es ist am schwierigsten, eine Vergewaltigung an einer erwachsenen Frau zu beweisen. Es reicht mir nicht, das zu sagen. „Viola easy“ ist ein Medikament, das keine Spuren hinterlässt, es wird in weniger als 12 Stunden metabolisiert. Das heißt, wenn Sie aus Vergewaltigung aufwachen, gibt es keine Droge in Ihrem Körper und Sie haben keine Möglichkeit, dies zu beweisen „, fügte er hinzu.

LESEN SIE WEITER: