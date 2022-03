Wer ist Rodrigo Lara Sánchez, Federico Gutiérrez Vizepräsidentschaftsformel

Rodrigo Lara Sánchez ist der Auserwählte von Federico Gutiérrez Zuluaga, dem Gewinner der Konsultation des Teams für Kolumbien, der ihn als Vizepräsidentenformel in seiner Kampagne zur Casa de Nariño begleitet. Dies war an diesem Samstag, dem 26. März, nach mehreren Tagen der Erwartung bekannt.

Er ist der älteste Sohn von Rodrigo Lara Bonilla, der zum Zeitpunkt seiner Ermordung am 30. Juni 1984 im Norden von Bogotá Justizminister von Präsident Belisario Betancur war. Er ist der Halbbruder des Kongressabgeordneten Rodrigo Lara Restrepo, aber Lara Sanchez hatte nicht das Leben eines Sohnes eines Ministers. Er konnte seinen Vater kaum zweimal treffen und wurde im Leben nicht anerkannt.

Laut einem Interview, das er dem Semana Magazine gab, mussten Lara Sánchez und ihre Mutter Lilia Sánchez und ihre Mutter, Lilia Sánchez, sogar um ihren väterlichen Nachnamen kämpfen, den sie nur bis 2000 mit DNA-Tests erhielten, während die Lara Restrepo an Universitäten der Elite der Hauptstadt und im Ausland studieren konnte.

Rodrigo Lara Sánchez ist Absolvent einer öffentlichen Schule und Chirurg mit Spezialisierung in Allgemeinchirurgie an der Universität von Cauca, ebenfalls öffentlich. Er widmete einen Großteil seines Lebens dem medizinischen Dienst in Krankenhäusern in Bogotá und Neiva.

Lara Sánchez' Vorstoß in das politische Leben ist ziemlich neu. 2010 versuchte er, den Senat über die Citizen Commitment List zu erreichen, dieselbe Bewegung unter der Leitung von Sergio Fajardo, dem Kandidaten der Center Hope Coalition. Es hatte die neunthöchste Stimme, aber die bedeutende Gruppe von Bürgern überschritt nicht die Schwelle, um Sitze zu gewinnen.

Während der Präsidentschaftskampagne von Antanas Mockus im Jahr 2010 trat Rodrigo Lara Sánchez der Grünen Partei bei und koordinierte die Kampagne in Huila. Dann, im Jahr 2016, wurde er Bürgermeister von Neiva, in der Fico Bürgermeister der Hauptstadt Antioquia war, mit der Sympathie von Charakteren wie Antonio Navarro Wolff, Enrique Peñalosa und Mockus selbst.

Vom Bürgermeisteramt von Neiva konzentrierte er sich auf die Verbesserung der Gesundheit und Bildung seiner Gemeinde und erhielt mehrere Auszeichnungen für sein Management. Trotzdem folgte er nicht dem Weg von Kandidaten wie den drei, die nach einer positiven Leistung in ihren Städten gewählt wurden, um die Präsidentschaft zu erreichen.

Die beiden Rodrigo Laras sprachen lange Zeit nicht miteinander und standen auf gegensätzlichen politischen Seiten, da Lara Restrepo Teil der Radical Change Partei war. Sogar der anerkannte Sohn des Ministers beschuldigte ihn sogar, 2018 seinen Platz verloren zu haben. Das Wiederaufleben des Neuen Liberalismus brachte sie jedoch wieder zusammen. Lara Sanchez erzählte der Lokalzeitung La Nación, wo sie auch Kolumnistin ist, dass sie stolz auf ihren Verwandten sei und ihn bei einer eventuellen Präsidentschaftskandidatur unterstützen werde.

Nachrichten in sozialen Netzwerken von Lara Sánchez deuten darauf hin, dass sie bis vor einigen Tagen für Fajardo, ihren politischen Mentor, gekämpft hat, aber die Wahl von „Fico“ als Kandidatin der Koalition Team für Kolumbien veranlasste ihren Saalwechsel.

