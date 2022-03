Die Gruppe Los Chupa Recio schloss Verbindungen zu der in Celaya getöteten Bande aus

Am 22. März wurden die sieben Mitglieder der Bandgruppe Los Chuparrecio in der Gemeinde San José el Nuevo, Celaya, getötet. Nachdem die Behörden von Guanajuato die Behörden über ein brennendes Fahrzeug informiert hatten, stellten sie fest, dass es die Musiker waren, also ihre Lieben und Fans beklagte die Tatsache zutiefst.

Es gibt jedoch eine ursprünglich aus La Manga stammende Band in Fresnillo, Zacatecas, deren Name dem der betroffenen Musiker sehr ähnlich ist. Sie gehören sogar zum regionalen mexikanischen Genre. Es ist Los Chupa recio, das heißt, es klingt genauso, ist aber mit Raum und mit einem einzigen „r“ geschrieben.

Aufgrund dieses Zufalls verwendeten einige Medien und andere seine Fotos, um den Fall zu verbreiten, und die Mitglieder von Los Chupa Recio erhielten Beileid, und viele Menschen machten sich Sorgen um seinen offensichtlichen Tod.

Angesichts der Verwirrung, die allmählich viral wurde, beschloss der Schlagzeuger der Band, ein klärendes Video zu machen, um zu erklären, dass sie nicht die betroffenen Musiker waren:

„Christian Lugo, Schlagzeuger von Los Chupa recio, einer Band aus dem Norden, begrüßt Sie; nur um eine Situation zu klären, die für einige Musikerkollegen etwas bedauerlich ist; und zum Glück für uns geht es allen Mitgliedern der Gruppe sehr gut, wir ruhen uns dank Gott in unseren Häusern aus und genießen eine sehr gute Gesundheit und Kraft für die nächsten Präsentationen nehmen „, sagte er.

Sie sind Mitglieder Los Chupa recio, die Bande, die nicht von Gewalt betroffen war (Foto: Facebook/Los Chupa recio)

In der Aufnahme schloss sich Christian Lugo auch dem Beileid für die Band Los Chuparrecio an und wiederholte mehrmals, dass die Gruppe Los Chupa recio nicht Opfer jeglicher Art von Gewalt geworden sei:

„Leider sind diese Musikerkollegen - wir wissen nicht, aus welcher Gruppe - gestorben und in den Händen von... naja, auf unfaire Weise; also wollen wir nur die Erklärung abgeben und Ihnen sagen, dass wir das Beste gefunden haben. Vielen Dank für Ihre Besorgnis, lassen Sie sich nicht von den Nachrichten mitreißen, denn vielleicht haben die ersten Fotos gemacht, die sie gefunden haben „, sagte der Musiker.

Die Tragödie von Los Chuparrecios

Laut ihrer Facebook-Seite war eine der letzten Aufführungen von Los Chuparrecios vor fünf Tagen auf einer Kinderparty in der Gemeinde und sie waren auf dem Weg zu einem Konzert in San Jose el Nuevo. Die ursprünglich aus Juan Martín stammende Gruppe bestand aus sieben Männern und ihre Fans sagten, sie seien sehr traurig über die Nachrichten, da „sie nur spielten, um ihre Freude zu teilen“ und „Menschen mit ihrer großen Ausstrahlung zu überzeugen“.

Laut ihrer Seite sahen sie vor 13 Jahren so aus (Foto: Facebook/Los-Chuparrecio)

Die Band war auf dem Weg zu einem Konzert (Foto: Facebook/Los-Chuparrecio)

Die staatlichen Behörden berichteten, dass sie in der Nacht des 22. März auf das Feuer eines roten Ford F-150 Pickups aus dem Jahr 1987 aufmerksam gemacht wurden, in dem sich die Körper der Musiker befanden. Laut den Bildern, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, trugen die Opfer Jeanshosen und T-Shirts. Sie könnten gefoltert worden sein.

An diesem Morgen sagte der Staatsanwalt von Guanajuato, Carlos Zamarripa, es gebe bisher keine Untersuchung des Massakers. Inoffiziell wurde detailliert beschrieben, dass sich unter den Stellen die eines Minderjährigen befand. Der Staatsanwalt bestätigte die Informationen jedoch nicht.

Sie sind drei Mitglieder von Los Chuparrecio, der in Celaya kalzinierten Musikerband (Foto: Facebook/Los-Chuparrecio)

Es gab auch einige Versionen, in denen versichert wurde, dass die Verantwortlichen für den Tod der Musiker eine Gruppe von Drogenhändlern waren, aber bisher gibt es keine Bestätigung für diese Tatsache.

Auf der anderen Seite veröffentlichte die Person, die für die Facebook-Seite von Los Chuparrecio verantwortlich war, ein Zusammenstellungsvideo mit einem Lied der Gruppe und einer großen Anzahl von Fotos der Mitglieder, in einigen befinden sie sich in verschiedenen Präsentationen, in anderen treten sie mit Freunden auf und in anderen genießen sie mehr ihre Ferien.

Die Mitglieder der Band wurden am Freitag, den 25. März, um 20:00 Uhr verschleiert.

