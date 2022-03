Die BA.2 Ómicron-Subvariante schreitet voran: Wie sehr wird sich die Pandemie laut Harvard-Experten ändern

Coronavirus disease COVID-19 infection 3D medical illustration. Floating China pathogen respiratory influenza covid virus cells. Dangerous asian ncov corona virus, dna, pandemic risk background design

Experten für Infektionskrankheiten an der Harvard University, die die globale Ausbreitung der BA.2-Subvariante von Ómicron überwachen, bewerten die Auswirkungen, die sie auf die Entwicklung der Pandemie haben kann: Werden rekordverdächtige Infektionen ähnlich denen von Ómicron zwischen Dezember und Januar erwartet? Können steile Anstiege in Hongkong, China und Deutschland im Rest der Welt wiederholt werden?

„ In vielen Regionen der Welt gab es große Ausbrüche von BA.2, aber die Auswirkungen sind sehr unterschiedlich “, sagte Jacob Lemieux, Professor an der Harvard Medical School und Spezialist für Infektionskrankheiten am Massachusetts General Hospital. Im Fall von Hongkong führte die Subvariante BA.2 zu einem starken Anstieg der Infektionen und einem „vollständigen Verlust der Kontrolle über die Pandemie“, beschrieb Lemieux. In Südafrika, das eine schwere Welle von Ómicron, technisch gesehen BA.1, erlitt, ersetzte die BA.2-Untervariante derzeit die vorherige fast vollständig, ohne dass die Fälle jedoch erheblich zunahmen.

„Wir sehen fast nichts im Zusammenhang mit dem Übergang zur BA.2-Prävalenz in den Vereinigten Staaten“, sagte Lemieux, der auch Co-Direktor des Programms für virale Varianten des Massachusetts Pathogen Preparedness Consortium ist. „Das ist in Südafrika passiert, wo es eine schwere Welle von BA.1 gab. Dann wurde die BA.2-Subvariante dominant und es gab immer noch ein geringes Übertragungsniveau, aber es gab keinen Anstieg.“

In den Vereinigten Staaten ist die Ersetzung von BA.1 durch BA.2 bereits weit fortgeschritten, es gab jedoch keinen signifikanten Anstieg der Fälle oder Todesfälle. Bronwyn MacInnis, Direktor für genomische Pathogenüberwachung am Broad Institute am MIT und Harvard, stellte fest, dass die jüngsten genomischen Daten zeigten, dass 45% oder der Fälle in Massachusetts BA.2 waren. Mit einer Verdoppelungszeit von 6,8 Tagen macht BA.2 wahrscheinlich mehr als die Hälfte der aktuellen Infektionen aus, jedoch ohne Anzeichen einer zunehmenden Neuinfektion.

In vielen US-Bundesstaaten spiegeln die Daten den Fortschritt von BA.2 wider, obwohl der Experte hervorhob, dass die Zahlen von mehreren Faktoren beeinflusst werden können, einschließlich der Ergebnisse von COVID-19-Selbsterkennungstests, die nicht an die Gesundheitsbehörden weitergegeben werden, sagte MacInnis. Auf jeden Fall betonte er, dass „es keinen Hinweis auf einen Anstieg der Fälle oder Todesfälle in der Region gibt, der diesem Anstieg der BA.2-Infektionen entspricht, den wir sehen“.

Alle Versionen von Ómicron sind hoch ansteckend, sodass die Variante frühere Formen des Coronavirus wie Delta schnell verdrängte. Darüber hinaus ergaben mehrere Studien, dass BA.2 noch übertragbarer ist als BA.1 .

„Die britische Health Safety Agency schätzt, dass die Subvariante BA.2 um 80% schneller wächst als BA.1. Auch in den Vereinigten Staaten scheint BA.2 auf dem besten Weg zu sein, BA.1 zu übertreffen und die dominierende Variante zu werden „, erklärte Dr. Leana Wen, Ärztin in der Notaufnahme und Professorin für Gesundheitspolitik an der Milken Institute School of Public Health am Milken Institute der George Washington University. Der Experte stimmte zu, dass „die gute Nachricht ist, dass die BA.2-Subvariante keine schwerwiegendere Krankheit als BA.1“ zu verursachen scheint.

Laut jüngsten Berichten der WHO sind die weltweiten Fälle in der letzten Woche um 8% gestiegen . Der Anteil der BA.2-Fälle ist in Teilen Afrikas, Asiens, Europas und des Nahen Ostens seit Ende 2021 stetig gestiegen.

Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ist BA.2 derzeit für ein Drittel der US-Infektionen verantwortlich , doch COVID-19-Fälle folgten dem rückläufigen Muster, das das Ende des BA.1-Anstiegs von Ómicron markierte.

Dr. John Brooks, medizinischer Epidemiologe der CDC und medizinischer Direktor für COVID-19-Reaktion, sagte, dass Infektionen im Zusammenhang mit BA.2 zwar zunehmen könnten, schwere Krankheiten oder Todesfälle im Zusammenhang mit der Subvariante jedoch wahrscheinlich nicht zunehmen werden.

„Unsere Daten deuten darauf hin, dass es weiter wachsen wird“, erwartete der CDC-Epidemiologe. „Aber wir haben einige Dinge, die zu unseren Gunsten wirken. Eine frühere Infektion mit der ursprünglichen Omicron-Variante scheint Schutz zu bieten, nicht unbedingt vor Infektionen, aber definitiv vor schwerer Krankheit und Tod „, sagte Brooks.

BA.2 ist zwar übertragbarer als BA.1, es wurde jedoch nicht nachgewiesen, dass es eine schwerwiegendere Erkrankung verursacht . Und obwohl SARS-CoV-2 seit der ersten Entwicklung von Impfstoffen erheblich mutiert ist, funktionieren die aktuellen Formeln immer noch, sagte Dr. Maria Van Kerkhove, eine führende Epidemiologin der WHO diese Woche. „ Impfstoffe sind immer noch unglaublich wirksam bei der Vorbeugung schwerer Krankheiten und Todesfälle, auch gegen die Sublinien BA.1 und BA.2 “, sagte er.

„Wir sollten die Gelegenheit nutzen, die sich aus der aktuellen Pause ergibt, um uns auf eine mögliche zusätzliche oder alternative Welle von Bedenken vorzubereiten“, sagte Dr. Gavin Yamey, Professor für globale Gesundheit und öffentliche Ordnung an der Duke University, USA. Um dies zu tun, muss für ihn „die Abdeckung der Impfung und die Anwendung von Verstärkungen erweitert und sichergestellt werden , dass hochwertige Masken und Schnelltests frei verfügbar sind“.

Wissenschaftler vermuten, dass das schnelle Wachstum von BA.2 auf seine einzigartigen Mutationen zurückzuführen ist . Im Spike-Protein-Gen auf der Oberfläche des Virus weist BA.2 acht Mutationen auf, die in BA.1 nicht zu finden sind. Während Harvard-Experten optimistisch über den lauten Vormarsch von Ómicron BA.2 in den USA sind, warnte die WHO dagegen, dass die Zunahme globaler Fälle nur der Anfang einer neuen Welle in einigen Teilen der Welt ist.

„Diese Erhöhungen finden trotz reduzierter Tests in einigen Ländern statt, was bedeutet, dass die Fälle, die wir sehen, nur die Spitze des Eisbergs sind “, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der internationalen Gesundheitsbehörde letzte Woche.

Eine erneute Infektion mit Omicron ist möglich, aber nicht üblich

Jüngste Studien von Forschern in Dänemark, in denen Wissenschaftler viel mehr Fälle von COVID-19 sequenzieren als in anderen Teilen der Welt, haben ergeben, dass eine erneute Infektion mit BA.2 nach BA.1 auftreten kann, dies ist jedoch recht selten .

Betrachtet man Daten von mehr als 1,8 Millionen Fällen im Dreimonatszeitraum zwischen November 2021 und Februar 2022, fanden sie nur 47 Reinfektionen von BA.2 nach BA.1. Die meisten von ihnen waren „junge, nicht geimpfte Personen“, sagten die Forscher.

Es ist jedoch nicht klar, wie lange die Immunität gegen Omicron anhalten kann und wie gut sie wirklich für alle funktioniert.

