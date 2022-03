Das ungewöhnliche Tor, gegen das die Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Katar Mali kosten könnte

Es war zweifellos eine Aufführung, die man vergessen sollte. Ein Alptraum. Nicht einmal auf der pessimistischsten Etappe hätte Moussa Sissako sich vorgestellt, was im Stadion vom 26. März passieren würde, wo Tunesien in einem der Playoffs der afrikanischen Qualifikationsspiele auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar einen wichtigen Sieg gegen Mali errungen hat.

In der 36. Minute der ersten Halbzeit wollte der Zentralverteidiger des belgischen Standard Lüttich den Ball an Torhüter Ibrahim Bosso Mounkoro schicken, der sich unwohl fühlte und den Ball nicht daran hindern konnte, in seinen Zaun zu gelangen. Ungläubig hockte sich Sissako hin, ohne den Fehler zu verstehen, den er begangen hatte, und dann kamen ein paar Gefährten, um ihn zu trösten, um mental aus diesem schlechten Moment herauszukommen. Der Sturm war jedoch nicht vorüber...

Nur vier Minuten später entkam der tunesische Stürmer Seifeddine Jaziri Hand in Hand, um das zweite Tor zu erzielen, und Sissako spielte es von hinten über den Tellerrand hinaus. Der Schiedsrichter Tessema Weyesa Bamlak zögerte nicht, ihm die rote Karte zu zeigen und schickte ihn in die Dusche. Totale Katastrophe für den 21-jährigen Verteidiger in Paris Saint-Germain, der am kommenden Dienstag den Rückkampf in Tunesien verpassen wird.

Dieser ungewöhnliche Blooper war dem von Piero Hincapié und Hernán Galíndez in dem Spiel Ecuador sehr ähnlich spielte in Ciudad del Este gegen Paraguay für die südamerikanischen Qualifikationsspiele. Das Finale für die Ecuadorianer war ein weiteres, denn obwohl sie gegen die Albirroja verloren hatten, besiegelten sie ihr Ticket für die nächste Weltmeisterschaft.

Mali ist nur einen Schritt davon entfernt, Geschichte zu schreiben, da es sich nie für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Zu seinen größten Fußballerfolgen gehören ein Vizemeister beim Africa Cup of Nations (1972), zwei dritte Plätze (2012 und 2013) und zwei Zweitplatzierte der Afrikanischen Nationenmeisterschaft (2016 und 2021). Die Geschichte ist nicht geklärt und er wird versuchen, die Serie um tunesisches Territorium zu drehen.

SO ENDETEN DIE BEINSPIELE DES HOFFNUNGSLAUFS IN AFRIKA

Ägypten - Senegal 1:0

Kamerun 0-1 Algerien

Ghana 0-0 Nigeria

RD Congo 1-1 Marruecos

Mali 0-1 Tunesien

*Alle Rückkämpfe werden nächsten Dienstag ausgetragen

LESEN SIE WEITER: