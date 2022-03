Unabhängigkeit: Bürgermeister José Pando wird von der Mafia des „Aragua-Zuges“ mit dem Tod bedroht

Der Bürgermeister des Bezirks Independencia, José Pando, fürchtet um sein Leben und das seiner Familie, nachdem er angeprangert hat, dass Mitglieder der kriminellen Organisation von „Der Aragua-Zug“ wird ihn mit dem Tod bedrohen. Durch ein Treffen mit der Presse erzählte er, wie diese Auftragsmörder ihn kontaktierten.

Der Bürgermeister gab an, dass all dies fällig sei, weil er mit der Polizei und ihren verschiedenen Stadtverwaltern die Schließung von Bordellen in diesem Sektor von Nordlima verwaltet habe, die sich dem sexuelle Ausbeutung von Ausländern und Minderjährigen.

„Am Mittwoch um 9 Uhr morgens riefen sie mich am Telefon an und sagten, dass sie meine Familie und mich töten werden. Hören Sie auf, die Geschäfte rund um den Bezirk Independencia zu schließen „, sagte er.

Zu diesem Zweck versicherte der Bürgermeister, dass die Drohungen seit dem 21. März entstanden seien, als sie eine Operation im Bezirk durchführten, in der 6 geheime Bordelle geschlossen wurden.

„Sie haben meine Nummer bekommen, sie haben ein Foto von meinem Zuhause gemacht. Sie haben auch Fotos von den Vorgesetzten gemacht, die mit mir zusammenarbeiten, um diese Operationen durchzuführen „, fügte er hinzu.

Darüber hinaus wies Pando darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Intervention an diesen Orten auch Drogen und Pillen gefunden wurden, mit denen Menschen schlafen und sie so ausrauben oder im schlimmsten Fall ermorden würden.

„ Ich fordere Präsident Pedro Castillo auf, in dieser Angelegenheit Maßnahmen zu ergreifen. Erwarten wir nicht, dass sie einen Bürgermeister abschießen, damit sie einfach Maßnahmen in dieser Angelegenheit ergreifen und Kindern mehr als alles andere Schutz bieten“, sagte er.

Es ist erwähnenswert, dass der Bürgermeister die Staatsanwaltschaft bereits um Garantien für seine Familie gebeten hat. Er versicherte jedoch, dass die zuständigen Behörden ebenfalls so schnell wie möglich eingreifen müssen, da Kriminelle nicht vor Gericht stehen können.

Denken wir daran, dass Independencia einer der Bezirke ist, in denen die Mafia die Kontrolle über die Sammlung von Quoten von Prostituierten übernommen haben. Aus diesem Grund wurde dem Bürgermeister der Tod bedroht.

AUDIOS ENTHÜLLEN BEDROHUNGEN

José Pando, Bürgermeister von Independencia, zeigte der Presse die Audios, die er nach dem Kampf gegen die heimliche sexuelle Ausbeutung in seinem Bezirk ständig erhalten hat. Der Bürgermeister versichert, dass er trotzdem weiterhin für seine Gemeinde arbeiten wird.

„Ich gebe dir eine zweite Chance, wenn du weiter zum Boulevard gehst, um Geschäfte zu schließen und alles, du weißt, dass ich dich lokalisiert habe, dass deine Familie sterben wird, alle sterben werden [...] Ich spreche nur mit dir, ein Teil des Aragua-Zuges spricht mit dir, du weißt bereits, wie der Film ist „, hörst du eines der Audios sagen.

Der Bürgermeister teilte La República mit, dass diese Nachrichten an WhatsApp eine Stunde vor der Einweihung eines Überwachungszentrums eintrafen, an dem der Innenminister Alfonso Chávarry, General Tiburcio und Oberst teilnahmen.

„Es ist sehr besorgniserregend, weil venezolanische Kriminelle bereits die Grenzen überschritten haben und jetzt die Behörden bedrohen“, sagte er.

Was ist die Schuld meiner Familie, der Kinder darin? Und alles für die Säuberung der Discos und geheimen Bordelle „, fügte er hinzu.

Bevor er zum Schluss kam, versicherte der Bürgermeister, dass er keine Angst haben werde und dass er weiterhin die Kriminalität in seinem Bezirk bekämpfen werde.

„Ich werde den Leuten nicht erlauben, auf diese Weise Geld von mir zu erpressen, wir werden der Kriminalität keinen weiteren Zähler geben [...] Die Botschaft ist für Venezolaner, wenn sie arbeiten wollen, haben sie die Türen offen, aber sie werden keine Verbrechen begehen können „, sagte er.

LESEN SIE WEITER