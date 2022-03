Kritik an Präsident Iván Duque an der wirtschaftlichen Unterstützung Kolumbiens für die Ukraine

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega

Auf Ersuchen der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO), dass die Staaten Unterstützung in die Ukraine schicken sollen, um sich um die von der Invasion Russlands betroffene Bevölkerung zu kümmern, kündigte der kolumbianische Präsident Ivan Duque an, dass er diesem Land finanzielle Unterstützung zukommen lassen werde.

Obwohl der hohe Präsident die Zahl nicht bekannt gab, sagten einige nationale Medien, dass sich die Spende Kolumbiens an die Ukraine auf 100.000 US-Dollar belaufen würde.

„Als Reaktion auf den Aufruf von @NATO an verbündete und Partnerländer, in diesen schwierigen Zeiten humanitäre Hilfe in die Ukraine zu schicken, haben wir beschlossen, über das UNHCR (@Refugees) eine Spende zu leisten, um der betroffenen Zivilbevölkerung in diesem Land zu helfen“, kündigte Duque über soziale Netzwerke an.

Angesichts dieser Nachrichten ließ die Kritik in sozialen Netzwerken nicht lange auf sich warten. Die Kommentarwelle zielt auf den Mangel an Ressourcen ab, der in mehreren Regionen des Landes sichtbar ist, in denen Armut und Hunger anhalten.

Auf digitalen Plattformen befragten sie Iván Duque, dass er Spenden in ein anderes Land angekündigt hatte. Obwohl die humanitäre Krise, die die Ukraine aufgrund der Invasion erlebt, offensichtlich ist, versicherten die Internetnutzer, dass viele Kolumbianer an Hunger sterben und diese Ressourcen mehr auf nationalem Gebiet dienen würden.

„Ich denke, dass wir in Chocó, in La Guajira, in Cauca, in Putumayo, in El Guaviare, in Barranquilla, in Cartagena und in allen Regionen des Landes eine Ukraine haben, in der Kinder weiterhin an Hunger und Durst sterben... Dieser Typ hat keine geistige Gesundheit und Sensibilität „, schrieb ein Internetnutzer im selben sozialen Netzwerk.

Eine weitere Frage auf der Plattform lautet: „Dass Duque den Ukrainern Hilfe schickt, während Frauen, Kinder und ältere Menschen in La Guajira und Chocó an Hunger sterben, ist ebenfalls Rassismus. @IvanDuque wird als Ignorant, Despot, Karrierist, Rassist, Dieb, mittelmäßig, schwachherzig, aber vor allem als Tyrann in die Geschichte eingehen“.

„Diese 100.000 Dollar wären in La Guajira viel nützlicher, um den Durst und Hunger der indigenen Gemeinschaften zu lindern... Wie auch immer... noch einer über den Uribismus „, sagt ein weiterer Kommentar.

Duque würde ein Gespräch mit dem Präsidenten der Ukraine führen

Nach Informationen der Zeitung El Tiempo ist der kolumbianische Präsident nicht nur bereit, finanzielle Spenden in die Ukraine zu senden, sondern würde auch auf ein Telefongespräch mit seinem Amtskollegen Volodymir Zelensky warten.

Anscheinend war das Treffen bereits für den 18. März geplant; Ein Sicherheitsrat, an dem der ukrainische Präsident teilnehmen sollte, konnte Ivan Duque jedoch nicht kontaktieren.

Bisher sind das Datum und die Fragen, die bei diesem Telefontreffen zwischen den Präsidenten zu behandeln sind, unbekannt.

