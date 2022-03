Das Stereo Picnic Festival belebt die Lebensmittelindustrie

Das Estéreo Picnic Festival kam wieder voller guter Künstler und Qualität an, nachdem er zwei Jahre lang den Traum, wegen der Pandemie wieder zu den Kolumbianern zurückzukehren, unterbrochen hatte. Es ist eines der wichtigsten Musikereignisse, bei dem 2019 mehr als 90.000 Menschen zusammenkamen. Die vorherige Ausgabe, die während ihrer Produktion mehr als 10.000 Menschen beschäftigt hat, findet am 25. März statt und läuft bis nächsten Sonntag, den 27. März im Veranstaltungszentrum Briceño 18, befindet sich im Veranstaltungszentrum Briceño 18 im nördliche Autobahn, Kilometer 18, über Bogotá-Sopó.

Die Veranstaltung, an der unter anderem Künstler wie Foo Fighters, J Balvin, The Strokes und Martin Garrix teilnehmen werden, gab die Partnerschaft mit der iFood-App mit Aktivitäten im Food Court bekannt.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Kunst-, Unterhaltungs- und Erholungssektor im Land zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Sektoren gehört. Laut DANE ist jedoch im letzten Quartal 2019 bis 2020 ein Rückgang von -4,6% zu verzeichnen, wenn wir den gleichen Zeitraum von 2021 mit 2020 vergleichen, eine Erholung von 34,1% zu erkennen, die die Zahlen vor der Pandemie um mehr als zwei Milliarden Pesos übertrifft, eine Zahl, bei der iFood vorgeschlagen hat, einen Beitrag zu leisten Danke zu seiner Teilnahme an einigen gastronomischen und Unterhaltungsveranstaltungen des Landes.

In den letzten 6 Monaten war iFood der Verbündete bei 7 regionalen Festivals und Veranstaltungen in Kolumbien, darunter das Fritanga Fest (Bogotá), Medellín Gourmet, Sabor Barranquilla und Cosechando Sabores (Cali). 2022 wird das Unternehmen weiterhin Unterstützung und Sponsoring für Veranstaltungen sowohl national als auch regional fördern.

Bargeldlos ist das Zahlungssystem des Picnic Stereo Festival. Foto: FEP.

Das Unternehmen ist auch bestrebt, Unternehmer und die gesamte Arbeitskette im Allgemeinen zu unterstützen, was sich dank der Durchführung dieser Art von Veranstaltung bewegt.

Wenn Sie zu denen gehören, die diesen Termin mit den mehr als 60 nationalen und internationalen Künstlern haben, die die vier Bühnen ausrichten werden, werden wir Ihnen sagen, welche Kleidungsstücke Sie nicht verpassen sollten, welche wesentlichen Elemente Sie in Ihre Auswahl aufnehmen sollten und was definitiv das Beste ist alles bei Ihnen zu Hause gelassen, um die drei Tage eines der größten Musikfestivals Kolumbiens zu überstehen:

Bogotá ist eine Stadt, die sich durch klimatische Unvorhersehbarkeit auszeichnet. Laut Ideam können in diesem Monat in der kolumbianischen Hauptstadt Niederschläge höher als normal auftreten, was die Accuweather-Prognose bestätigt, die Regen insbesondere für Samstag- und Sonntagnachmittagsstunden vorhersagt.

Aber sollte er dann einen Sonnenschirm mitbringen? nein, die Richtlinien des Festivals sind verboten, daher ist es am besten, sich mit einem guten Regenmantel zu bewaffnen.

Die Pandemie ist noch nicht vorbei, daher muss berücksichtigt werden, dass die Standards für die biologische Sicherheit im Rahmen des Festivals eingehalten werden müssen. Die Organisatoren erkennen an, dass eine der schwierigsten Herausforderungen dieser neuen Ausgabe darin bestand, sich an die von Künstlern geforderten Protokolle anzupassen, und sie sind sich darüber im Klaren, dass die Pandemie uns gelehrt hat, Unsicherheit mit Delikatesse zu behandeln und uns nicht auf die Möglichkeit eines Nachwuchses zu beeilen.

Die Maske ist für den Eintritt obligatorisch und die Teilnehmer können sie jedoch zum Zeitpunkt des Essens und im Freien entfernen. Ein vollständiger Impfplan ist erforderlich. Bei den Biologika Pfizer, Moderna, Sinovac und AstraZeneca sind mindestens zwei Dosen erforderlich. Für Jansens Fall reicht einer. Wenn die Person keinen vollständigen Zeitplan hat, muss sie mindestens 72 Stunden zuvor ein negatives Antigen-Testergebnis durchführen lassen.

