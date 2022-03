3D-Anzeigen kommen in Metaverso an

FILE PHOTO: A 3D printed Facebook's new rebrand logo Meta is seen in front of displayed stock graph in this illustration taken on November 2, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Meta kündigte an, dass es die Veröffentlichung von 3D-Anzeigen in erleichtern wird Facebook und Instagram durch eine neue Partnerschaft mit einem E-Commerce-Technologieunternehmen.

Dank der Integration mit Vntana können Nutzer 3D-Modelle ihrer Produkte auf Facebook und Instagram hochladen und sie einfach in Anzeigen umwandeln. Auf diese Weise kann diesen Plattformen eine weitere Virtualitätsebene hinzugefügt werden.

Der Schritt ist ein weiterer Schritt in Richtung Werbung in der Metaverse, sagte Ashley Crowder, CEO des Unternehmens und verwies auf die futuristische Idee einer Sammlung virtueller Welten, auf die über verschiedene Geräte wie virtuelle oder Augmented-Reality-Linsen zugegriffen werden kann.

Das von Zuckerberg geführte Unternehmen ist bestrebt, zum Aufbau der Metaverse beizutragen, von der er sagte, dass es bis zu einem Jahrzehnt dauern könnte, bis sie Realität wird. Es ist eher ein Konzept als ein Produkt des Unternehmens selbst.

Tatsächlich gibt es mehrere Unternehmen, die bereits mit der Entwicklung von Software und Hardware begonnen haben, um auf diese neue immersive Umgebung zu setzen, die Teil des sozialen, beruflichen und Unterhaltungsumfelds sein wird. Zumindest ist das das gesetzte Ziel.

Marken aus den Bereichen Beauty, Mode und Möbel arbeiten ihrerseits daran, von 2D- zu 3D-Darstellungen ihrer Produkte überzugehen, um diese neue Integration zu nutzen.

Mark Zuckerberg setzt auf die Entwicklung der Metaverse

„Die Metaverse ist im Grunde ein Weltraum-Internet“, sagte Crowder laut Reuters. „Es ist eine ganze Welt voller Möglichkeiten, die damit beginnt, die richtigen 3D-Modelle Ihrer Produkte zu haben.“

Facebook- und Instagram-Nutzer, die eine Anzeige in 3D sehen, während sie auf ihrem Desktop oder Telefon surfen, können beispielsweise mit dem Bild eines Outfits interagieren und das Objekt verschieben, um es aus allen Blickwinkeln anzuzeigen.

„In gewisser Weise gibt dies eine Vorstellung davon, was Sie von zukünftigen Geräten wie Augmented-Reality-Brillen erwarten können“, sagte Chris Barbour, Direktor für Augmented-Reality-Partnerschaften bei Metas Reality Labs Unit.

Vor dieser Integration mit Meta mussten Benutzer 3D-Dateien neu formatieren, um sie mit den Werbesystemen von Meta kompatibel zu machen.

Jetzt können Sie diese neue Integration verwenden, um Dateien einfach hochzuladen und in Anzeigen umzuwandeln, ohne technische Kenntnisse für die Arbeit mit 3D-Bildern zu benötigen, sagte Crowder.

In Zukunft wird es möglich sein, NFTs zu generieren (Reuters/Dado Ruvic/Illustration)

NFTs auf Instagram

Eine weitere Neuheit, die kürzlich für diese neue virtuelle Umgebung angekündigt wurde, ist die Möglichkeit, NFTs auf Instagram einzuführen. Dies wurde von Mark Zuckerberg während seiner Eröffnungsrede bei SXSW angekündigt.

„Wir arbeiten daran, NFTs kurzfristig auf Instagram zu bringen. Heute bin ich nicht bereit, genau bekannt zu geben, was es sein wird, aber in den kommenden Monaten werden Sie die Möglichkeit haben, einige Ihrer NFTs mitzubringen „, sagte er damals.

Zuckerberg machte diesen Fortschritt im Rahmen eines Vortrags, der sich ausschließlich auf die Metaverse konzentrierte, ein Paradigma, das in seiner Vision aus der nächsten Entwicklung von besteht das Internet.

Einer der Punkte, die er in seinem Vortrag erwähnte, war die Fähigkeit der Metaverse, fast alles in ein nicht fungibles Token umzuwandeln. Das digitale Universum von Meta ist voll von digitalen Assets, und Benutzer haben bereits begonnen, Häuser in ihren virtuellen Räumlichkeiten zu vermarkten.

Es ist möglich, dass NFTs, die in Zukunft auf Instagram oder Facebook erworben werden können, zu „funktionalen“ Objekten in der digitalen Welt des Unternehmens werden.

LESEN SIE WEITER: