Yoshimar Yotúns Mutter ist „sehr stolz“ auf ihren Sohn und veröffentlicht ihre Punktzahl für Peru gegen Uruguay: „1-0“

María Julia Flores, Mutter von Yoshimar Yotún, war am Set von D' Mañana, Karla Tarazonas Raum im Panamericana TV, anwesend. Hier wurde die glückliche Vorläuferin vor diesem Treffen, bei dem alle Peruaner auf der Hut sind, nach ihren Erwartungen gefragt. Doña María Julia gab an, dass sie als Peruanerin dieses Spiel mit Emotionen lebt, während sie als Mutter stolz auf den Sportler ist, zu dem ihr Sohn geworden ist.

„Als Peruaner ist es unglaublich, (nach) so viel Zeit zu genießen, dass wir es schwer hatten, die Freude der Menschen und als Mutter sehr stolz auf meinen Sohn. Dieser kleine Junge, der von mir aufgewachsen ist, kommt mir immer in den Sinn, verspielt und schaut jetzt, wo er ist. Es ist ein großer Stolz „, sagte Frau Flores, die es vermieden hat, alles zu würdigen, was der Fußballer erreicht hat. „Für seine Beharrlichkeit auch von ihm“ , hob er die TV-Moderatoren hervor.

ER GAB IHNEN EINE WOHNUNG.

Zu einem anderen Zeitpunkt fragte ihn das Programm, ob es wahr sei, dass Joshimar ihm eine Wohnung gekauft habe. Die Mutter des Athleten gab an, dass es wahr ist. Er wurde sogar ermutigt zu sagen, welches Jahr es war und welche Emotionen er zu dieser Zeit verspürte.

Alles geschah 2013, als Joshimar sie anrief, um aus dem Ausland zurückzukehren, wo sie 8 Jahre lang gearbeitet hatte, um ihre Familie zu unterstützen. Der Athlet bat ihn um Rückkehr, weil sowohl er als auch seine Schwester bereits erwachsen waren und es Zeit für sie war, sich um ihre Eltern zu kümmern.

„Als ich diese Wohnung betrat, war es für mich ein Palast, weil ich immer in einem Holzhaus gelebt habe. Ich kaufe alles neu „, sagte Maria Julia ziemlich aufgeregt und wies darauf hin, dass sie „sehr stolz“ auf ihren Sohn ist. Er gestand auch, dass er schockiert war, den Bezirk zu wechseln, weil er in seiner Nachbarschaft in Callao jeden kannte. Er konnte sich mit seinen Freunden wiedervereinigen, während in San Miguel alles still war, weil er niemanden kannte.

Der Vorläufer des Fußballspielers gestand, dass die ganze Familie weinte, als sie ihr die Wohnung zeigten, weil sie sich an alles erinnerten, was sie zufällig vorangekommen waren. Er betonte auch, dass sich ihr Leben sehr verändert habe, seit Joshimar seine Sportkarriere erfolgreich gemacht hat.

SEHNSUCHT NACH KLEINEM

Er kann jedoch nicht sagen, dass diese Veränderung über Nacht erfolgte, weil sein Sohn sich immer danach gesehnt und dafür gekämpft hat. Schon am Anfang bat Yotún seine Mutter immer, ihn „an schöne Orte“ zu bringen, und jedes Mal, wenn er ein Haus sah, sagte er: „Ich werde es für dich kaufen“.

Flores war auch sehr dankbar, denn der Fußballer hat nicht nur für seine Eltern gesehen, sondern auch für seine Schwester, Neffen, Onkel und Cousins. „Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, machst du dich im Leben gut“, sagte er.

Schließlich wurde er ermutigt, seine Punktzahl für das Spiel anzugeben, das sein Sohn am 24. März gegen Uruguay mit der peruanischen Nationalmannschaft antreten wird. Mit großer Begeisterung sagte Doña María Julia, dass unser Land seinen Gegner mit 1:0 gewinnen wird.

WO MAN DIE PERU VS. URUGUAY ONLINE LEBEN?

Peru und Uruguay treffen sich am 24. März ab 18.30 Uhr (peruanische Zeit) im Centenario-Stadion in Montevideo, das nach dem Verkauf aller Tickets, die lokalen Fans zur Verfügung gestellt wurden, ein volles Stadion haben wird. Dann wird die „White-Roja“ am 29. März in Lima gegen Paraguay spielen.

Nach diesem Spiel kehrt die peruanische Nationalmannschaft nach Lima zurück, um im Estadio Nacional gegen die paraguayische Nationalmannschaft anzutreten. Auf der anderen Seite werden diejenigen, die von Diego Alonso angeführt werden, nach Montevideo reisen, um gegen Chile zu vermitteln.

Wenn du in Peru bist, kannst du das Spiel Peru gegen Uruguay über Movistar Play oder über América TVGo verfolgen. Sie können auch die Minute für Minute genießen, die Infobae Ihnen bietet.

ZEITPLAN VON PERU GEGEN

- Costa Rica/17.30 Uhr

- Honduras/17.30 Uhr

- Guatemala/17.30 Uhr

- El Salvador/ 17.30 Uhr

- Mexiko/ 17.30 Uhr

- Panama/ 18.30 Uhr

- Peru/ 18.30 Uhr

- Kolumbien/18.30 Uhr

- Ecuador/18.30 Uhr

- Venezuela/ 19.30 Uhr

- Bolivien/19:30 Uhr

- Vereinigte Staaten (Miami) /19:30 Uhr

- Paraguay/ 20:30 Uhr

- Uruguay/20:30 Uhr

- Chile/20:30 Uhr

- Argentinien/20:30 Uhr

- Brasilien/20:30 Uhr

- Spanien/ 12.00 Uhr

