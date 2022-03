Warum Donovan Carrillos Stipendium von seiner Teilnahme an der Eislaufweltmeisterschaft 2022 abhängt

2022 Beijing Olympics - Figure Skating - Men Single Skating - Short Program - Capital Indoor Stadium, Beijing, China - February 8, 2022. Donovan Carrillo of Mexico reacts after his performance. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Donovan Carrillo Suazo trat während des Wettbewerbs in Peking 2022 in den Schauplatz der Olympischen Winterspiele auf. Im Wettbewerb gelang es ihm, die Teilnahme eines Mexikaners an diesem Wettbewerb zu überwinden, als er sich bei seiner ersten Teilnahme für das Finale qualifizierte. Trotz seiner Leistung und der persönlichen Noten, die er gebrochen hat, haben die mexikanischen Behörden die Höhe des Stipendiums, das er Monat für Monat erhält, nicht ergänzt oder geändert, sondern werden bis zum Ende der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften warten, um es zu definieren.

Die Zahl, die der talentierte Skater monatlich erhält, beträgt 30.000 MXN, ebenso wie alle Athleten, die sich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifiziert haben. Obwohl die Teilnehmer der Disziplinen des Sommerprogramms die Anpassung ihrer Stimuli an die in der japanischen Hauptstadt erreichten Ziele erhielten, war dies bei Carrillo nicht der Fall, der laut Ana Guevara, Leiterin des National, bis nach Montpellier 2022 warten muss Kommission für Körperkultur und Sport (CONADE).

Nach Angaben des ehemaligen Olympiasiegers wurde Carrillo auf einer Pressekonferenz zum Ende der Olympischen Winterspiele in Peking 2022 über die neuen Bedingungen und Betriebsregeln für die Vergabe des Sportstipendiums informiert. In diesem Sinne werden neue Parameter berücksichtigt, wie das Ranking und die Phase, bis zu der es bei den offiziellen internationalen Wettbewerben, die sein Jahresprogramm in Betracht ziehen, überschreitet.

Während seiner Teilnahme in Peking 2022 belegte Carrillo den 22. Platz (Foto: Evgenia Novozhenina/Reuters)

Und im Januar 2022 haben sich die Parameter für die finanzielle Unterstützung von Hochleistungssportlern im Land geändert. In diesem Sinne berücksichtigen die neuen Bedingungen die Lieferung der höchsten Zahlen an diejenigen Athleten, die die besten Plätze in der Tabelle ihrer Disziplin erreicht haben, sei es bei den Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften.

In diesem Zusammenhang wies Ana Guevara darauf hin, dass „wir wollen, dass Stipendien mehr Wettbewerb erzeugen, ehrgeiziger sind, aber dass diejenigen, die am Wettbewerb teilnehmen, nicht die besten in Mexiko sind, sondern gegen die Besten der Welt antreten können. Komfort wird niemals zu Ergebnissen oder Streben für Sie führen „, in einem Interview mit Antonio de Valdés.

In diesem Sinne können sie von 9.000 MXN pro Monat, wenn sie Schritt 16 der Olympischen Spiele abschließen, bis hin zu 55.000 MXN, wenn sie die Gesamtwertung anführen, erhalten. Bei den Weltmeisterschaften reicht die Zahl bei gleicher Reichweite von 7.000 MXN bis 49.000 MXN.

Ana Guevara gab bekannt, dass die Höhe des Stipendiums von Donovan Carrillos am Ende der Eislauf-Weltmeisterschaft 2022 festgelegt wird (Foto: Twitter/ @CONADE)

Wenn es andererseits außerhalb der Top 16 Plätze landet, könnte der Betrag plötzlich auf ungefähr 6.000 MXN pro Monat reduziert werden. Dies wäre für Carrillo der Fall gewesen, wenn seine Rolle Ende Peking 2022 bewertet worden wäre, obwohl er seine persönliche Bestleistung in kurzen, kostenlosen Programmen erhalten hatte und der erste mexikanische Athlet in einem Finale der Olympischen Winterspiele war.

Es gibt jedoch eine Klausel, die Ihnen zugute kommen könnte. Wenn Carrillo während der Weltmeisterschaften in Montpellier nicht unter den Spitzenplätzen steht, könnte er auf der Liste der Begünstigten bleiben, wenn „er immer noch breite Entwicklungserwartungen hat und aufgrund seiner sportlichen Karriere und des Potenzials hervorragende internationale Ergebnisse erzielen kann erhielt Aufzeichnungen historischer Ereignisse in den elementaren Wettbewerben des Olympischen Zyklus“.

Der mexikanische Athlet belegt den 81. Platz in der Weltrangliste der International Ice Skating Union (ISU). Im Falle einer Verbesserung seiner Position in Bezug auf die Olympischen Spiele könnte es auch einige Schritte in der globalen Rangliste erklimmen. Seine Teilnahme an Montpellier 2022 beginnt am frühen Morgen des 24. März, wo er auf 49 Gegner treffen wird, von denen einige in Peking teilgenommen haben.

