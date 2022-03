Natacha de Crombrugghe: Die Polizei setzt ihre Suche zwei Monate nach ihrem Verschwinden fort

Zwei Monate nach ihrem Verschwinden hat die Suche nach der belgischen Touristin Natacha de Crombrugghe im Colca-Tal in der Provinz Caylloma in der Region Arequipa nicht aufgehört und sie ist für 30 Polizeibeamte verantwortlich, die auch nach den 14 suchen Der einjährige Teenager Kevin Ramos, der am 25. Januar in die Gewässer des Colca River fiel.

Oberst PNP Luis Pacheco, Leiter der Polizeiregion Arequipa, berichtete, dass die Truppen die Suche fortsetzen, jedoch in Gebieten, die noch nicht besucht wurden.

Diese Woche gingen die Rettungsgruppen los, um Gebiete des Colca-Tals zu erkunden, die zuvor nicht inspiziert wurden, sagte der Beamte und fügte hinzu, dass die Arbeiten in den folgenden Tagen fortgesetzt werden. Darüber hinaus sagte er, dass in den kommenden Tagen ein strafrechtliches Ermittlungsteam in das Colca-Tal verlegt werde, da sie keine Hypothesen ausschließen.

Die Touristin Natacha de Crombrugghe verschwand am 24. Januar, nachdem sie das Hotel verlassen hatte, in dem sie im Viertel Cabanaconde wohnte , mit der Absicht, die Colca zu bereisen.

Die letzten Leute, die Natacha de Crombrugghe sahen, waren eine Frau, die sich dem Verkauf von Luzerne für Tiere verschrieben hatte, und eine LKW-Fahrerin in der Branche. bekannt als San Miguel Pampa, im Bezirk Cabanaconde. Die beiden enthüllten, dass sie eine Frau mit gebundenen Haaren in schwarzer Kleidung gesehen hatten, was mit der vermissten Frau zusammenfiel.

Die Nachricht vom Verschwinden wurde von den Medien in Belgien und anderen Ländern sehr genau behandelt. Im Februar kamen die Eltern des Touristen in Arequipa an, um bei der Suche nach ihrer Tochter zu helfen. Nach mehreren Tagen der Suche kehrten sie jedoch in ihr Land zurück. Während ihres Aufenthalts in Arequipa teilten sie diese Nachricht bei einem lokalen Radiosender.

„An die vielen Menschen, die sich mobilisieren und unermüdlich daran arbeiten, Natacha zu finden: die Führer und die offizielle Polizei und alle Freiwilligen, die sie in Cabanaconde und im Colca Canyon suchen, aber auch in Belgien, wo Natachas Freunde Ermittlungen durchführten und viel nützliches mitbrachten Informationen an die Polizei“.

Der Teenager Kevin Ramos fiel am 25. Januar unter untersuchten Umständen in die Gewässer des Colca River. Die Familie sagte, dass das Kind in das fließende Wasser des Flusses gefallen wäre, nachdem es zusammen mit vier anderen Personen, die seine Freunde sein würden, zur Chacapi-Brücke in Yanque in Caylloma gegangen war. Angesichts dieser Situation suchen sie selbst nach dem Nebenfluss, um seinen Körper zu finden.

Ein paar Tage später wurden schwarze Turnschuhe gefunden und die jüngsten werden am linken und rechten Ufer gesucht, aber die Feststellung war erfolglos.

„Im Fluss gibt es viele Kleidungsstücke. Wir fanden Slips, Poloshirts, T-Shirts, Taucher, Mäntel, Flip-Flops; aber keiner gehörte meinem Bruder. Bis wir einen schwarzen Schuh sahen, war es das „, sagte Kevins Bruder.

„Ich möchte die Leiche meines Bruders finden, das ist alles, was ich bitte, um ihm ein christliches Begräbnis zu geben“, schloss er.

