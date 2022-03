Matías Novoa mit Infobae: sein Debüt bei Televisa, seine Rolle in „La Herencia“ und wie die Schauspielerei ihn fand

Matías Novoa ist ein chilenisches Model und Schauspieler, der seit 2007 in Mexiko lebt, obwohl er an anderen Projekten wie El Señor de los Cielos und der Reality-Show La Isla teilgenommen hat. Es wird die Telenovela La Herencia sein : ein Vermächtnis der Liebe, das sein Debüt als Protagonist und seine erste Teilnahme an Televisa kennzeichnet.

Juan Osorios Produktion wird nächsten Donnerstag, den 28. März, um 20:30 Uhr auf dem Kanal Las Estrellas veröffentlicht. Vor seiner Ankunft im Fernsehen erklärte der Schauspieler Matías Novoa Infobae Mexico, dass er sehr nervös sei, weil er weiß, dass er eine große Verantwortung trägt, wenn spielt Juan del Monte, seinen Charakter.

Im Gespräch mit diesem Medienunternehmen erklärte Novoa, dass er sich zunächst von seinem Charakter abgelehnt fühlte und es ihm schwer fiel, sich an den Präsidenten eines international wichtigen Avocado-Unternehmens anzupassen.

„Er ist völlig anders als ich, zuerst habe ich ihn ein wenig abgelehnt, weil er sagte: „Nein, aber warte auf dich“, er ist ein super korrekter Mann, super traditionell, er spricht auf eine bestimmte Weise und all das ist ein Job, der jede Woche erreicht wurde, die ersten waren sehr schwierig, vier Monate später nimmt den Charakter auf, den ich bereits habe, er gehört bereits mir, aber es war ein ziemlich schwieriger Prozess „, teilte er Infobae Mexico mit.

La Herencia wird am 28. März veröffentlicht (Foto: Instagram/ @laherencia_tv)

Es sei darauf hingewiesen, dass sich die Handlung von La Herencia um eine Gruppe von Brüdern dreht, die den Tod ihres Vaters erleiden und ein Erbe erhalten, das Probleme mit dem Erscheinen von Sara auf der Ranch verursacht, einer mysteriösen Schwester, gespielt von Michele Renaud.

In der Geschichte dieses Melodrams beginnen Sara und Juan del Monte eine Affäre zu haben. Es sei darauf hingewiesen, dass Matías Novoa im Gespräch mit Infobae Mexico klarstellte, dass alle Kinder von Don Severiano Adoptive sind.

Als dieses Medium Matías nach seiner Wahrnehmung von Seifenopern fragte, erklärte das Modell, dass er sie mochte, aber keiner treu folgte:

„Die Schauspielerei hat mich gefunden, nicht dass ich sie gesehen habe und gesagt habe: „Ich möchte Seifenopern machen“, aber zuerst begann mein Schauspielprozess und dann „Ich werde anfangen, Seifenopern zu machen“, dann wurde mir klar, dass ich mich für jemanden sehr sensibel halte „, erklärte er Infobae Mexico.

Juan del Monte ist Unternehmer (Foto: Instagram/ @laherencia_tv)

Andererseits wies er darauf hin, dass die Art von Romantik, die sein Charakter mit Michelle Renauds verfolgt, einer seiner Favoriten ist: „Ich mag Liebesgeschichten über diese verbotenen Lieben; Ich begann diese Welle von „Ich möchte den Protagonisten spielen, der für die Liebe kämpft“ zu mögen und sie hat mich mehrmals berührt schon „, sagte er.

Das Thema dieser Telenovela heißt La Malagueña und wird von Ángela Aguilar aufgeführt. In dieser Hinsicht erklärte Novoa diesem Medium, dass das Lied ihr chinesische Haut verleiht, weil „es sehr ad hoc zu dem ist, was La herencia sein soll; insbesondere über die Liebesgeschichte von Juan und Sara“, erklärte er und machte deutlich, dass das Eröffnungslied sehr entspricht gut zum Melodram.

Laut dem Schauspieler von El Señor de los cielos handelt es sich in dem Lied um das Aussehen und genau die Bildsprache der Seifenoper konzentriert sich eher auf die beiden Charaktere, die „sich immer ansehen, immer damit spielen, mit Hindernissen lieben“.

Er teilte auch mit, dass die Zusammenarbeit mit Michelle Renaud für ihn extrem einfach sei, da sie bereits ein Paar in einem Film gespielt hatten, sodass sie bereits das Vertrauen haben, Ratschläge zu den Szenen zu geben: „Er ist eine sehr leichtere und sehr professionelle Person“, sagte er.

Novoa freut sich, wieder an der Seite von Renaud zu stehen (Foto: Instagram/ @laherencia_tv)

Andere Schauspieler, die Teil der Besetzung von La Herencia sind, sind Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Juan Pablo Gil und Mauricio Enao; mit denen Matías Novoa bereits eine Bruderschaft geschlossen hat, die über seine Rollen hinausgeht, denn an den schwierigsten Tagen erhellt das Lachen im Forum ihre Tage.

„Wir sind wie Brüder auf der Bühne und auch draußen, wir haben die Aufnahmen sehr genossen, es ist so schön, Sie mit engagierten und fleißigen Kollegen kennenzulernen“, sagte er Infobae Mexico.

Matías' Pferd heißt Cuervo (Foto: Instagram/ @laherencia_tv)

Matías beschrieb diese Seifenoper als Kontrast zwischen dem Landleben und dem mühsamen Umgang mit mexikanischem Grüngold, also Avocados. Er bemerkte sogar, dass das Geschäft dieses Melodrams eng mit dem zusammenhängt, was die Unternehmen, die diese Frucht exportieren, tatsächlich darstellen.

Zusätzlich zu den Herausforderungen, vor denen er stand, um sich mit seinem Charakter zu versöhnen, erhielt Matías eine Ausbildung zum erstaunlichen Reiten von Cuervo, dem Pferd, mit dem er in La Herencia arbeiten musste und dem er voll und ganz zustimmte:

„Wir haben eine Vorbereitung erhalten, ich habe mich wieder mit diesen schönen, imposanten, aber gleichzeitig edlen Tieren verbunden. Da diese Brüder auf dem Feld aufgewachsen sind, muss man sehen, dass sie seit ihrer Kindheit sehr gut reiten“, sagte er Infobae Mexico.

Um sich mit seinem Charakter zu verbinden, musste Matías ihn verstehen und die Urteile über die Unterschiede, die er über Juan del Monte hatte, loslassen. „Ich habe Charaktere gemacht, die ein bisschen von mir hatten, ich habe die „dunkelste“ Seite herausgebracht und dieses Mal hatte ich nichts mit ihm zu tun „, sagte er. Also studierte er die Libretti immer wieder, „um zu verstehen, woher er sprach“.

(Foto: Instagram/ @laherencia_tv)

„Es ist das erste Mal, dass ich eine Figur spielen musste, die nicht so aussieht wie ich, angefangen beim physischen Teil, wie er sich kleidet, wie er sich die Haare kämmt, wie er sich in dieser Geschäftswelt bewegt, weil er Präsident des wichtigsten Unternehmens des Landes ist und viel Geld verwaltet, aber gleichzeitig dieser menschliche Teil von ihm hat ein großes Herz und ist ein Führer.“ erwähnte Infobae Mexico.

Um sich anzupassen, nahm er auch die Hilfe des Produzenten Juan Osorio in Anspruch, der nach Novoas Worten bei der Durchführung eines Projekts „mit dem gesamten Universum spielt“, da er ihnen sogar Ratschläge gibt.

Matías Novoa teilte mit, dass er sich normalerweise von allen Geräuschen und Bewegungen am Set isoliert, insbesondere in den wichtigsten Szenen, da sie 25 bis 30 Aufnahmen aufnehmen und sehr konzentriert sein muss.

Novoa isoliert sich normalerweise, um in den Charakter einzutreten (Foto: Courtesy)

Als Profi ist Matías Novoa sehr streng und selbstkritisch, weil er erklärte, dass seine schauspielerische Arbeit an dem Tag, an dem er mit seiner Interpretation vollkommen zufrieden ist, ins Stocken geraten sein wird. „Ich fordere mich so, dass ich 200 Prozent gebe“, gab er diesem Medienunternehmen bekannt.

Was er an der Schauspielerei am meisten genießt, ist, die Kleidung eines anderen zu tragen und sein Leben zu leben. Normalerweise genießt er es jedoch nicht, sich auf dem Bildschirm zu sehen.

„Ich kritisiere mich sehr, du wirst nie glücklich sein mit dem, was du siehst, ich habe nie gesagt: „Diese Szene war spektakulär, ich würde nichts mehr tun“, sagte er Infobae Mexico. Er teilte auch mit, dass er immer versucht, sich für seine nächsten Einträge zu verbessern, und dass er seine Projekte nie „nagelt“, wenn er bereits herausgefunden hat, wie er hätte handeln sollen.

Schließlich teilte er mit, dass er ein Erbe hinterlassen möchte, genau wie das, das sein Großvater ihm hinterlassen hat, dh ein Liebhaber von Musik, Wein und Tierliebe, denn für Matías ist ein Vermächtnis dieser Art wichtiger als ein monetäres.

