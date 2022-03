Drei Gemeinden in Risaralda sind auf Ascheemissionen aus dem Vulkan Nevado del Ruiz aufmerksam

Nachdem das vulkanologische und seismologische Observatorium aufgrund der jüngsten seismischen Aktivitäten einen gelben Alarm für den Vulkan Nevado del Ruiz ausgerufen hatte, warnte die Regierung von Risaralda, dass in den kommenden Tagen Aschefälle in den Gemeinden Santa Rosa, Pereira und Dosquebradas auftreten könnten.

In einem Dialog mit RCN Radio erklärte die Direktorin des Risaralda Risk Management Office, Diana Carolina Ramírez, dass es die in den letzten Tagen aufgezeichnete Windrichtung war, die das vulkanische Material in Richtung der Abteilung bewegen würde.

Tatsächlich berichtete Aeronáutica Civil am Nachmittag dieses Mittwochs, dem 23. März, dass der Betrieb in der Region aufgrund des Vorhandenseins von Vulkanasche in der Nähe des Flughafens Matecaña in Pereira mehrere Stunden lang beeinträchtigt war.

„Aus demselben Grund können einige Verfahren auch an Flughäfen in Karthago und Armenien betroffen sein. (...) Luftfahrtunternehmen überwachen die Situation, um die Auswirkungen auf die Benutzer zu minimieren „, fügte die Luftfahrtbehörde hinzu.

Obwohl sich der Betrieb am Flughafen Pereira Stunden später wieder normalisiert hatte, forderte die Regierung von Risaralda die Hilfsorganisationen der Abteilungen und die gesamte Gemeinde auf, Aktionspläne umzusetzen, die im Notfall auf dem Gebiet umgesetzt werden können.

Ebenso kündigte die Regierung von Risaralda ihren Bewohnern vier Maßnahmen an, die im Falle von Erdbeben und/oder Ascheemissionen in der Abteilung durchgeführt werden können:

1. Kennen Sie die Hinweise zur Evakuierung und identifizieren Sie die Treffpunkte.

2. An Übungen teilnehmen.

3. Bereiten Sie Ihren Notfallkoffer vor.

4. Erstellen Sie einen Notfallplan für die Gemeinde.

Der Colombian Geological Survey seinerseits berichtete, dass er weiterhin die Entwicklung des vulkanischen Phänomens überwacht. In ähnlicher Weise forderte sie die Kolumbianer auf, die diesbezüglich auf der Website des Unternehmens veröffentlichten offiziellen Informationen zu konsultieren und sich über sie auf dem Laufenden zu halten: www.sgc.gov.co.

Es sei daran erinnert, dass dies nicht das erste Mal in diesem Monat ist, dass die kolumbianische Geologische Untersuchung vor dem Aschefall in Gebieten rund um den Vulkan Nevado del Ruiz warnt. Am 1. März warnte das Unternehmen über seine Informationskanäle, dass vulkanisches Material in der Stadt Manizales und in der Gemeinde Villa María als Sturz gemeldet wurde.

„Durch die im Vulkangebiet installierten Kameras und den Bericht von Beamten des Nationalparks Los Nevados wurden die mit einigen dieser Signale verbundenen Gas- und Ascheemissionen bestätigt“, berichtete der Geological Survey.

Angesichts der Emission von Asche aus dem Vulkan zu diesem Zeitpunkt berichtete das Unternehmen, dass der gelbe Alarm in der geologischen Struktur aufrechterhalten werden würde, da eine Beschleunigung des Vulkanprozesses in ihm und folglich Änderungen seiner Aktivität nicht ausgeschlossen waren.





