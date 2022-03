„Die sieben Ehemänner von Evelyn Hugo“ wird ein Film für Netflix

Nach fünf Jahren in den Buchhandlungen macht sich die Geschichte von The Seven Husbands of Evelyn Hugo mit einer bevorstehenden Verfilmung, die dafür verantwortlich sein wird, in die Realität umgesetzt Netflix. Die amerikanische Schriftstellerin Taylor Jenkins Reid ließ sich von berühmten Filmstars wie Elizabeth Taylor, Ava Gardner und Rita Hayworth inspirieren, um die Geschichte einer rätselhaften fiktiven Künstlerin zu erzählen, die sie Evelyn Hugo nannte.

Liz Tigelaar (Schöpferin der Serie Little Fires Everywhere) wird ausgewählt, um das Drehbuch zu schreiben, das auf der Arbeit von Reid basiert, der zusammen mit Margaret Chernin produzieren wird. Derzeit hat die Streaming-Plattform keine weiteren Angaben darüber gemacht, wer sie leiten wird oder welche Schauspieler die Hauptdarsteller bilden werden.

Taylor Jenkins Reids Roman hat sich in letzter Zeit zu den meistverkauften Büchern der Welt positioniert. (Atria Bücher)

„ Evelyn Hugo, die Hollywood-Ikone, die sich im mittleren Alter beschränkt hat, beschließt schließlich, die Wahrheit über ihr glamouröses und skandalöses Leben zu sagen. Aber als er sich dafür für Monique Grant, eine unbekannte Journalistin, entscheidet, ist niemand überraschter als Monique selbst . Warum sie? Warum jetzt? Monique ist nicht gerade in Bestform. Ihr Mann hat sie verlassen und ihr Berufsleben schreitet nicht voran. Während Monique ignoriert, warum Evelyn sie ausgewählt hat, um ihre Biografie zu schreiben, ist sie entschlossen, diese Gelegenheit zu nutzen, um ihre Karriere voranzutreiben „, heißt es in einem Auszug aus der Handlung des Romans.

Als die Reporterin in die luxuriöse Wohnung der Schauspielerin geht, erzählt sie ihr all ihre Geschichte von ihrer Ankunft in Los Angeles in den 1950er Jahren bis zu dem Moment, als sie beschloss, ihre künstlerische Seite in den 80er Jahren aufzugeben. Als Teil dieses intimen und aufrichtigen Zeugnisses gesteht Hugo auch über die sieben Ehemänner, die er in diesen Jahren hatte. Zwischen „unerbittlichem Ehrgeiz, unerwarteter Freundschaft und einer großen verbotenen Liebe“ beginnt Monique eine echte Verbindung zu Evelyn zu fühlen... Aber alles wird einen Grund haben.

Die Drehbuchautorin Liz Tigelaar wird für die Adaption von „Die sieben Ehemänner von Evelyn Hugo“ für den Film verantwortlich sein. (Netflix)

Evelyn Hugos Sieben Ehemänner und der TikTok-Effekt

Im Jahr 2017 veröffentlichte Taylor Jenkins Reid mit der Atria Editorial Group ihr gefeiertes Buch Die sieben Ehemänner von Evelyn Hugo, aber erst Ende 2021 und Anfang dieses Jahres begann es sich unter den literarischen Trends von TikTok zu verbreiten. Heutzutage gilt es als ein vollständiges Phänomen, das im Internet verbreitet ist, und für 54 Wochen wurde es auf die Liste der Bestseller der Zeitung The New York Times gesetzt.

Andere Werke desselben Autors sind Forever Happy? (2015), Forever, United (2020), Vielleicht in einem anderen Leben (2020), Die zwei Lieben meines Lebens (2020), Jeder liebt Daisy Jones (2021) und Malibu Reborn (2021). Die beiden letzteren werden in Zusammenarbeit mit Prime Video bzw. Hulu auch für das Fernsehen adaptiert.

