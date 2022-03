„Wir sehen wegen dir schlecht aus!“ : Venezolaner geschlagen und beanspruchte seinen Landsmann wegen Raubüberfalls

Ein Vorfall ereignete sich in der Urbanisierung La Libertad im Bezirk Los Olivos. In einem neuen Verbrechensfall in der peruanischen Hauptstadt beging ein Venezolaner den Diebstahl eines Mobiltelefons von einer jungen Frau, wurde jedoch von Nachbarn in der Gegend erwischt. Darin erscheint ein Landsmann von ihm, der sich den Schlägen gegen den Schläger anschließt, indem er einen Satz veröffentlicht: Sie sehen uns wegen dir schlecht!

Die Überwachungskameras am Tatort zeigten, wie sie den Verbrecher auszogen und verprügelten, der nach dem Überfall umzingelt war. Dies war der Organisation der Nachbarn zu verdanken, die angesichts der Zunahme der Kriminalitätswelle in Los Olivos angesichts der geringen Polizeipräsenz auf diese Weise handeln. Sie gaben an, dass es an Unterstützung durch die Mitglieder von Serenazgo der PNP mangelt.

Ein Nachbar wies darauf hin, dass Raubüberfälle alltägliches Brot sind, obwohl er sich bewusst ist, dass Gewalt nicht der richtige Weg ist. Er fügte jedoch hinzu, dass sie Bars in strategischen Bereichen platziert hätten, in denen nur eine Person die Straße betreten könne.

Auf der anderen Seite zeigen die Bilder, dass das Maskottchen auf dem Block derjenige war, der verhinderte, dass der Schläger von Bürgern umzingelt und geschlagen wurde, um Gerechtigkeit zu zeigen. Sein Bellen war der Schlüssel, um den Venezolaner zu fangen, und er alarmierte auch seinen Landsmann, wo er mit einem Besen Kritik an dem Raub aussprach.

Der Vorfall ereignet sich in einem Kontext, in dem der venezolanische Bürger als Krimineller oder Mörder stereotypisiert wurde, obwohl er eine Verallgemeinerung und Fremdenfeindlichkeit ist.

Die vom Equilibrium - Center for Economic Development (CENde) durchgeführte Studie ergab im Jahr 2021, dass 68% der Venezolaner im Andenland arbeiten, dies jedoch nur 20% in ihrem Sektor tun. 40% unabhängig davon, 14% sind im ambulanten Handel und 23% in beruflichen oder technischen Aktivitäten tätig.

Rechtliche, administrative und praktische Hindernisse für die Anerkennung von Einwanderungsdokumenten, Berufs- und Studienqualifikationen behindern ihre wirtschaftliche und berufliche Eingliederung und zwingen sie, in den meisten Fällen informell zu arbeiten.

Laut der Umfrage macht Informalität 83% der venezolanischen Fachkräfte in Peru aus, das nach Kolumbien das Land ist, in dem die meisten venezolanischen Flüchtlinge der Welt leben, mit mehr als einer Million Ankünfte seit 2016.

FREMDENFEINDLICHKEIT IN PUCALLPA

Zwei venezolanische Staatsbürger prangerten an, dass Mitglieder der Peruanische Nationalpolizei gewaltsam aus einer Unterkunft vertrieben . Einer von ihnen hatte einen gebrochenen Schädel und Wunden im Gesicht.

Der Vorfall wurde von einem der Ausländer auf Video aufgezeichnet und in soziale Netzwerke hochgeladen. Ihm zufolge haben sie ihre Übernachtungszeit überschritten und den Besitzer des Ortes ignoriert, der sie bat, das Zimmer zu verlassen. Deshalb bat er die PNP-Agenten um Hilfe .

„Sie haben versucht, uns gewaltsam zu vertreiben, ohne dass wir unsere Sachen abholen konnten, die sich im Raum befanden, als wir sogar bereit waren, für die überschrittene Zeit zu bezahlen“, sagte Brandon Santos.

LESEN SIE WEITER