Superfinanciera würde grünes Licht für die verstärkte Beteiligung der Gilinski-Gruppe am dritten Angebot für Sura und Nutresa geben

Einen Monat nach der Ankündigung der Gilinski-Gruppe über das dritte öffentliche Erwerbsangebot von Aktien (Übernahme) durch Sura und Nutresa, Unternehmen der Antioquian Business Group, würde die Financial Superintendency in den nächsten Stunden das Konzept übergeben, das es der ersteren ermöglichen würde, zu erhöhen sein Anteil um 30,8 Prozent an Nutresa und 31,5 Prozent an Sura.

Laut dem Spezialisten Andrés Moreno Jaramillo (Twitter @andresmania) würde Gilinski in Suras drittem Opa eine Schätzung von 1,17 Milliarden Pesos kaufen. Während für Nutresa die Zahl für Aktien 2,73 Milliarden Pesos betragen würde.

In der Version von EL TIEMPO untersucht die Superfinanciera die zusätzlichen Anforderungen, die das Konglomerat Vallecaucano für die Durchführung des dritten Übernahmeangebots verlangt hat. Daher wird erwartet, dass nach Erhalt der neuesten Antworten an die Gilinski-Gruppe grünes Licht für die Zunahme der Beteiligung gegeben wird in Antioquia-Unternehmen.

Dieses Konzept ermöglicht es der kolumbianischen Börse, Geschäfte mit der Veröffentlichung von Übernahmemeldungen zu eröffnen und Wertpapiere - für 18 Tage ausgesetzt - für Verhandlungen zwischen Käufern und Aktionären zu reaktivieren.

Es sei daran erinnert, dass die Gilinskis diesen Prozess seit November 2021 begonnen haben. Während dieser Zeit lehnte der Vorstand von Sura das von den Geschäftsleuten von Vallecaucano geförderte Übernahmeangebot zweimal ab.

Das Angebot für den Erwerb von Minderheitsaktien zu Preisen von 40.000 USD pro Papier war jedoch eine der wichtigsten wirtschaftlichen Folgen der letzten Jahre im Börsenbereich.

Die Gilinski Group hatte im vergangenen Januar die Genehmigung der Finanzaufsichtsbehörde, diese Aktien zu erwerben, und übermittelte anschließend die Garantie an die entsprechende Anteilskomponente von Sura.

Es ist bemerkenswert, dass die Gilinski-Gruppe mit dem zweiten Übernahmeangebot ein historisches Ereignis erreichte, indem sie die Zusammensetzung der Antioquia Business Group (GEA) änderte und in den Verwaltungsräten beider Unternehmen 33,05% an Sura und 30,81% an Nutresa erhielt.

Ein weiterer strategischer Schritt des Konglomerats Vallecaucano bestand darin, dem Verwaltungsrat von Nutresa bei einer Veranstaltung in Medellín beizutreten.

Gilinski, zwei Tischdecken in Nutresa

Auf diese Weise wurde die Körperschaft des Unternehmens der GEA gebildet: Die Patrimonialmitglieder sind Gabriel Gilinski, Gonzalo Pérez, Präsident der Grupo Sura; Jorge Mario Velásquez, Präsident der Grupo Argos; und Juana Francisca Llano, Präsident von Suramericana.

Auf der anderen Seite setzen sich die unabhängigen Mitglieder aus Ricardo Fandiño de la Calle zusammen, der derzeit als Leiter Banken, Finanzen und Kapitalmärkte in der Anwaltskanzlei Gomez Pinzón Zuleta arbeitet.

Die übrigen Mitglieder wurden vom Kollegium vorgeschlagen: Jaime Alberto Palacio und Maximiliano Londoño Arango.

In Aussagen von SEMANA drückte eine Veröffentlichung, in der die Gilinskis einen Mehrheitsaktionär haben, Jaime Gilinski, Carlos Ignacio Gallego, Präsident von Nutresa, seine Wertschätzung aus. Der Geschäftsmann gab an, dass es an der Zeit sei, die Qualitätsarbeit fortzusetzen, um dem Unternehmen einen größeren Mehrwert zu bieten: „Wir werden mit Ihnen auf die gleiche Weise vorantreiben. Wir sind hier, um weiter zu unterstützen, weiter zu wachsen, Ideen mit Erfahrung zu liefern, um dieses Unternehmen nicht nur zu dem großartigen Unternehmen zu machen, das es heute ist, sondern auch zu einem Unternehmen mit einer viel vielversprechenderen Zukunft.“

