Oscars 2022: Was sind die am meisten ausgezeichneten Filme im Kino

An diesem Sonntag, dem 27. März, findet die 94. Ausgabe der Oscars statt. Die Zeremonie wird von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences organisiert und findet im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Ursprünglich war die Zeremonie für den 27. Februar geplant. Aufgrund der Zunahme der COVID-19-Fälle zu Beginn des Jahres wurde beschlossen, sie auf diesen Monat zu verschieben.

Es ist bekannt, dass diese Auszeichnungen als eine Art Rute für die Qualität von Filmen gelten, da sich die meisten Zuschauer von den Nominierungen oder Preisen leiten lassen, die ein Film gewonnen hat, um ihn als gut zu betrachten oder ihn jemandem zu empfehlen, der ihn nicht gesehen hat.

Deshalb sagen wir Ihnen, welche Filme die meisten Oscars der Geschichte gewonnen haben. Sie haben wahrscheinlich bereits einige dieser Bänder gesehen oder werden aufgefordert, sie anzusehen, nachdem Sie herausgefunden haben, wie viele Auszeichnungen sie gewonnen haben.

DIE AM MEISTEN AUSGEZEICHNETEN FILME IM KIN

Bisher gibt es drei Filme, die den Titel der am meisten ausgezeichneten Filme der Geschichte tragen, da es keinem anderen gelungen ist, in einer Nacht die gleiche Anzahl von Preisen zu gewinnen: Ben Hur (1959), Titanic (1997) und Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (2003), jeder Film hat insgesamt 11 Statuetten gewonnen.

BEN HUR (1959) — 11 OSCAR

Dieser Film erzählt die Geschichte von Juda Ben-Hur, gespielt vom Schauspieler Charles Heston, der Sohn einer Adelsfamilie in Jerusalem war, die in Konflikt mit Rom geriet, als er beschuldigt wurde, das Leben des römischen Gouverneurs bedroht zu haben.

William Wyder war derjenige, der als Film mit den meisten Preisen Regie führte und die Statuilla in allen Kategorien gewann, für die er nominiert wurde. Die einzige Kategorie, die er nicht gewann, war die des „Besten Drehbuchs“. Ebenso gilt es als einer der Klassiker des Kinos und als einer der besten Filme des 20. Jahrhunderts.

Er gewann die Kategorien: bester Film, beste Regie, bester Schauspieler, bester Nebendarsteller, Kostümdesign, Sound, Schnitt, Fotografie, Art Direction, Soundtrack und Spezialeffekte.

(Foto: Archiv)

TITANIC (1997) — 11 OSCAR

James Cameron ist der Regisseur dieses Films und im Laufe der Jahre auch einer der am meisten ausgezeichneten bei den Oscars, aber ohne Zweifel hat er mit Titanic Rekorde gebrochen, da es nicht nur einer der am meisten ausgezeichneten Filme ist, sondern auch einer der am meisten nominierten Filme der Geschichte mit insgesamt 14 Kategorien.

Titanic ist auch weltweit als einer der Filme bekannt, die bei ihrer Premiere an der Kinokasse am meisten verdient haben. Der romantische Film, der auf dem berühmten Transatlantik spielt, ist zu einem Klassiker geworden, den Jung und Alt immer noch genießen, obwohl seit seiner Premiere mehr als 20 Jahre vergangen sind.

Er gewann die Statuette in den Kategorien: bester Film, beste Regie, Art Direction, Fotografie, Kostüme, Sound, Schnitt, Lied, Soundtrack, Tonbearbeitung und visuelle Effekte.

(Foto: Archiv)

DER HERR DER RINGE: DIE RÜCKKEHR DES KÖNIGS (2003) — 11 OSCARS

Dies war der letzte Teil der Fiktion-Trilogie und auch derjenige, der es geschafft hat, als einer der am besten bewerteten Filme der Geschichte anerkannt zu werden. Darüber hinaus ist es der einzige Fantasy-Film, der es geschafft hat, in der Kategorie „Best Picture“ zu gewinnen.

Der Film ist eine Adaption von J.R.R. Tokiens Werk unter der Regie von Peter Jackson und gilt als einer der Filme, die trotz der Jahre nicht altern.

Es erhielt den Preis in den Kategorien: bester Film, beste Regie, am besten adaptiertes Drehbuch, Soundtrack, Originalsong, Sound, visuelle Effekte, künstlerische Leitung, Make-up, Kostüme und Schnitt.

(Foto: Archiv)

LESEN SIE WEITER