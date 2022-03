Kolumbien erhielt 2,3 Millionen von der Bundesregierung gespendete Pfizer-Impfstoffe

Eine Reihe von Immunisatoren zur Bekämpfung von COVID-19 erhielt Kolumbien unter der Leitung der Vizepräsidentin und Kanzlerin Marta Lucía Ramírez von der deutschen Regierung.

In Begleitung des Gesundheitsministers Fernando Ruiz und des deutschen Botschafters in Kolumbien, Peter Ptassek, leitete die Vizepräsidentin eine formelle Veranstaltung beim Air Military Transport Command CATAM, in der sie die Zusammenarbeit der deutschen Regierung mit der kolumbianischen Regierung vor Ort hervorhob der Gesundheit.

Laut dem offiziellen Bericht des Außenministeriums ist diese Spende das Ergebnis internationaler Besuche der Beamten im November letzten Jahres, bei denen sie die Gelegenheit hatte, sich mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und dem deutschen Außenminister Heiko Maas zu treffen.

Der Vizepräsident hob die Stärke der bilateralen Beziehungen mit dem europäischen Land hervor: „Die Zusammenarbeit Deutschlands mit Kolumbien ist eine staatliche Politik zwischen zwei Ländern, die seit vielen Jahren vereint sind“, fügte Marta Lucia Ramirez hinzu. Der deutsche Botschafter in Kolumbien, Peter Ptassek, erklärte seinerseits, dass bis zum Ende der Coronavirus-Pandemie auf der Welt noch ein langer Weg vor uns sei. „Unter Freunden müssen wir helfen, wenn es Zeit ist“.

Immunisatoren, die für den Nationalen Impfplan bestimmt sind, werden die Programme in den Gemeinden des Landes stärken.

MinSalud veröffentlichte Empfehlungen für das Zusammenleben in offenen Räumen ohne Masken

Eine Krankenschwester setzt während eines Impftages für medizinisches Personal auf der Plaza de los Artesanos in Bogotá (Kolumbien) einen Impfstoff des Herstellers Pfizer-BionTech gegen Covid-19 ein. EFE/ Carlos Ortega/Archiv

Nachdem das Gesundheitsministerium festgestellt hatte, dass Gemeinden mit mehr als 70% ihrer Bevölkerung, die gegen Covid-19 geimpft sind, das Maß für das Tragen von Masken im Freien aufheben können, gab das Portfolio bei der Umsetzung dieser Richtlinie drei Empfehlungen ab.

Als erste Empfehlung erinnerte der stellvertretende Minister für öffentliche Gesundheit und Leistungserbringung, Germán Escobar, alle Kolumbianer daran, dass „wir angesichts der Flexibilität bei der Verwendung von Masken in offenen Räumen daran denken müssen, dass das SARS-CoV-2-Virus noch nicht verschwunden ist“.

In Anbetracht dessen betonte Escobar, dass die Bürger sich zunächst der Selbstversorgung bewusst sein sollten. Wenn sie also nicht über den vollständigen Impfplan verfügen, empfahl er, weiterhin Tapobacas in offenen Räumen zu verwenden.

In diesem Zusammenhang und in einem zweiten Schritt forderte der Beamte die Kolumbianer auf, ihre Impfpläne gegen die Krankheit auszufüllen und alle verfügbaren Impfstellen im Land zu besuchen, um ihre Auffrischungsdosen zu erhalten.

„Impfstoffe sind die wirksamste Maßnahme, um Tod und schwere Krankheiten durch Covid-19 zu verhindern“, betonte der stellvertretende Gesundheitsminister.

Schließlich wies Escobar darauf hin, dass jeder, der an Begleiterkrankungen leidet oder sich in der älteren Bevölkerung befindet, die Maske im öffentlichen Raum tragen kann, wenn er dies vorzieht. „Wenn die Impfung verstärkt wird, sinkt dieses Risiko erheblich.“

So schreitet die Covid-19-Pandemie in Kolumbien voran

Archivfoto, auf dem eine Frau bei einer Impfung gegen Covid-19 in Bogotá (Kolumbien) registriert wurde. vz/Mauricio Duenas

Am 7. März wurden in Kolumbien 29 Todesfälle aufgrund von Covid-19 gemeldet, sodass das Land während der Pandemie 139.120 Todesfälle aufgrund der Krankheit anhäufte.

In Bezug auf die Anzahl der Fälle gab der Bericht an, dass am selben Tag 952 Neuinfektionen im Land registriert wurden, was insgesamt 6.072.656 Fälle hinzufügte, von denen 9.725 aktiv waren.

Der Bericht ergab auch, dass zum 7. März die Regionen des Landes mit der höchsten Fallzahl Bogotá mit 1.760.776 waren; Antioquia mit 916.922 und Valle del Cauca mit 539.451. In Bezug auf die Zahl der erholten Menschen gab das Gesundheitsministerium an, dass bis heute insgesamt 5.901.731 Menschen die Krankheit überwunden hatten.

LESEN SIE WEITER: