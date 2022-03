Ehemaliger Registrar erklärt, wie die Sorgerechtskette für Karten bei einer möglichen Stimmenzählung funktionieren würde

Angesichts der Kritik aus verschiedenen politischen Bereichen und des Misstrauens gegenüber der Sorgerechtskette für Wahlkarten angesichts einer möglichen Nachzählung der Stimmen für die Wahl des Senats sagte der ehemalige Registrar Juan Carlos Galindo, dass es im Zählprozess möglich sei, Stimmen auf Anfrage von Wahlzeugen oder eigene Erzähler.

In Dialogen mit W Radio stellte Galindo klar, dass diese Dokumente absolut geschützt sind.

Darüber hinaus stellte er fest, dass Fehler erwartet werden, betonte jedoch, dass das System die entsprechenden Korrekturen vornimmt.

Schließlich rief er zur Ruhe auf und wiederholte, dass „das System selbst über die Mechanismen verfügt, um die möglicherweise auftretenden Probleme zu beheben“.

„Um die Institutionalität zu schützen und um die Wahrheit der Wahlen zu erreichen, haben wir die Entscheidung getroffen, gemäß den unzähligen Inkonsistenzen in den E-14-Formularen des Senats und zur Beruhigung des Landes die Neuauszählung aller Senatstische der Republik zu beantragen“, sagte Registrar Alexander Vega.

Was in den letzten Tagen passiert ist, hat vor den Präsidentschaftswahlen am Sonntag, dem 29. Mai, enorme Auswirkungen auf die politische Szene gehabt. Gustavo Petro, der stärkste Kandidat (laut Umfragen), der bei der parteiübergreifenden Konsultation des Historischen Pakts mehr als 4 halbe Millionen Stimmen gewonnen hat, sagte, dass die Transparenz der Wahlen gewährleistet sein müsse, weshalb er beschloss, nicht mehr an den Debatten teilzunehmen.

„Ich setze meine Teilnahme an den Wahldebatten aus, bis die Transparenz der Abstimmung gewährleistet ist. Wir werden mit äußerster Vorsicht handeln und die internationale Aufsicht auffordern, umgehend zu handeln. Im Moment gibt es keine transparente Sorgerechtskette für die bereits gezählten Stimmen „, sagte der Präsidentschaftskandidat auf seinem Twitter-Account.

In Bezug auf die Neuauszählung der Stimmen und die große Welle der Kritik einiger politischer Sektoren äußerte sich sogar Präsident Iván Duque und empfahl den Wahlbehörden, die Stimmennachzählung durchzuführen, um den beteiligten Bürgern und politischen Akteuren Garantien zu bieten.

„Angesichts der Wahlgarantiekommission, die morgen stattfinden wird, und um den Bürgern Vertrauen in die Transparenz des Wahlprozesses zu geben, ist es ratsam, seitens @CNE_COLOMBIA zu erwägen, eine allgemeine Neuauszählung bei der Wahl in den Senat voranzutreiben“, sagte der Kolumbianischer Präsident.

In der jüngsten Debatte des RCN und seiner verbündeten Medien haben die Kandidaten Federico Gutiérrez von der Koalition Team for Colombia, Sergio Fajardo von der Koalition Centro Esperanza, Ingrid Betancourt von der Oxygen Green Party und Enrique Gómez Martínez von der National Salvation Movement halte es für wichtig, eine Neuauszählung der Stimmen durchzuführen.

