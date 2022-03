Totalplay verweigert Sabotage konkurrierender Netzwerke

Nach Sabotagevorwürfen eines Internet- und Telefondienstunternehmens in Irapuato, Guanajuato, und in einer Metropolregion von Monterrey bestritt Totalplay diese Informationen und gab eine Erklärung ab:

Totalplay weist nachdrücklich die böswilligen Vorwürfe mutmaßlicher Sabotage zurück, die in den letzten Tagen in sozialen Netzwerken verbreitet wurden.

Vor einigen Tagen wurde in mehreren Medien eine Bürgerbeschwerde über mutmaßliche vorsätzliche Handlungen eines als Mitarbeiter von Totalplay identifizierten Mannes veröffentlicht, um die Infrastruktur zu beeinträchtigen und Wettbewerbsversagen zu rechtfertigen, in Irapuato, Guanajuato.

Die Notiz wurde verdächtig von mehreren Nutzern in sozialen Netzwerken aufgegriffen, einschließlich Medien, die die Informationen nicht bestätigten, und nutzten die Gelegenheit, sich über die Marke zu beschweren, den Eigentümer des Unternehmens zu beschuldigen und Konkurrenten zu verteidigen.

(Foto: Totalplay TV)

Laut den Aussagen von Totalplay kontaktierte das Rechtsteam sofort den Bezirksdirektor, der den Vorfall jederzeit weiterverfolgte und den Mitarbeiter Edgar „N“ zum Bürgergericht begleitete, an das der Fall verwiesen wurde. Dort wurde festgestellt, dass die Beschwerde aufgrund fehlender Beweise nicht weitergeführt wurde. Darüber hinaus gingen diejenigen, die angeblich auf das Schneiden von Fasern hinwiesen, nicht vor Gericht, legten keine Beweise vor und erhoben keine Anschuldigungen.

Die Direktoren von Totalplay betonten, wie wichtig es sei, die Fehlinformationen zu leugnen, die durch unethische Taktiken des Wettbewerbs hervorgerufen wurden, und bestreiten kategorisch die Vorwürfe gegen den Mitarbeiter, der zum Zeitpunkt der Aufzeichnung in Netzwerken einen Misserfolg in der Region infolge eines Zwischenfall in der Glasfaser von Totalplay.

„Wir verpflichten uns, unseren Kunden den besten Service zu bieten, deren Präferenz von der Qualität unseres Produkts und nicht von den angeblichen Fallstricken ohne Beweise, die in Netzwerken und Medien beworben werden, nur um uns zu diskreditieren, aufrechterhalten wird“, schlossen sie.

In sozialen Netzwerken gaben sogar Benutzer bekannt, was wirklich passiert wäre, und berichteten, dass das Unternehmen, dem sie Sabotage vorgeworfen haben, häufig ähnliche Mängel aufweist:

