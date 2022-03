Ostern: Wie viel kostet es, mit dem Auto von Buenos Aires nach Mendoza, Cordoba und zu den wichtigsten Touristenzielen zu reisen

Angesichts der Osterferien entscheiden sich viele Menschen dafür, mit ihren Autos innerhalb des Landes zu reisen und die Binnengrenzen zu genießen, insbesondere angesichts der Schwierigkeiten bei Auslandsreisen und angesichts der Tatsache, dass es aufgrund des Gewichtsunterschieds immer schwieriger wird, Dollars zu kaufen. Und obwohl es für einheimische Touristen nicht einfach ist, in diesem Zusammenhang mit hoher Inflation durch Argentinien zu reisen, ist es zweifellos die am besten zugängliche Option für diejenigen, die etwas sparen und das lange Wochenende im April genießen möchten.

In diesem Zusammenhang führte Infobae eine Umfrage durch, um die Kosten für die Fahrt mit dem Auto von Buenos Aires zu einigen der wichtigsten Touristenziele des Landes zu ermitteln. Diese ergab, dass für die Fahrt von und nach Bariloche bis zu 28.665,60 USD Benzin benötigt werden. bis zu 7.133$; bis zu 7.133$; 40 bis nach Mar del Plata; 23.381,70$, um nach Puerto Iguazú in Misiones zu gelangen, und 12.549,50$, um nach Cordoba zu gehen.

Je nachdem, wie viele Personen sich die Reise teilen, kann es auch eine günstigere Option sein, als die einzelnen Kosten sonst.

Beim Einsteigen in das Auto muss das Familienbudget berücksichtigt werden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Kaufkraft der Löhne durch die Inflation untergraben wird, die laut Indec in den letzten 12 Jahren 52,3% erreichte. Und auch angesichts des Anstiegs des Benzinpreises, eines der am schnellsten wachsenden Anteile an den gesamten Automobilausgaben.

Es sei daran erinnert, dass die Kraftstoffe in diesem Monat zugenommen haben. In diesem Zusammenhang kündigte das Unternehmen YPF am vergangenen Montag einen Anstieg des Durchschnittspreises seiner Grundbrennstoffe um 9,5% und der Premium-Kraftstoffe um durchschnittlich 11,5% an.

Unterdessen sagte der Präsident der Argentinischen Tourismuskammer (CAT), Gustavo Hani, gegenüber Infobae, dass an die Osterferien 2022 viele Erwartungen gestellt werden. „Wir sehen, dass die Nachfrage nach Reisen im ganzen Land weiter steigt, und wir sind sehr zufrieden damit, was dies für die Gesellschaft bedeutet und was es für die Wirtschaft des Landes generiert. Wir kommen aus einer erfolgreichen Sommersaison mit dem leistungsstarken Tool von PreviaJe, in der die Bedeutung des Tourismus als Aktivität zur Stütze der Provinzen und zur Schaffung echter Arbeitsplätze demonstriert wurde „, sagte er.

„In diesem Sinne arbeiten wir daran, zu Ostern eine große Touristenbewegung zu erreichen. Wir sind überzeugt, dass wir in diesem Jahr die Erholung des Tourismus mit dem Ankurbeln langer Wochenenden und Kurzurlaube fortsetzen werden „, fügte er hinzu.

Buenos Aires - Bariloche

Die Fahrt in einem mittelgroßen Auto von Buenos Aires nach Bariloche erfordert ca. 1.640 Kilometer, was einen durchschnittlichen Verbrauch von 217 Litern bedeutet. Wenn Sie den Preis für Superbenzin von YPF berücksichtigen, dessen Wert in der Stadt Buenos Aires 109,90 USD pro Liter beträgt, müssen Sie zum Kommen und Gehen etwa 23.848,30 USD zahlen, während bei Verwendung von Premium-Naphtha (bei 132,10 USD pro Liter) die Ausgaben 28.665,7 USD betragen. Diese Werte steigen außerhalb von CABA.

Das Bariloche Civic Center empfängt das ganze Jahr über Touristen

Fachleute betonen, dass es je nach Wartung des Fahrzeugs zu Schwankungen des Kraftstoffverbrauchs kommen kann, z. B. die korrekte Abstimmung des Fahrzeugs: Reifendruck und Zustand der Luft- und Ölfilter; und die Art der Handhabung.

In diesem Fall müssen die Kosten für etwa sechs Mautgebühren für insgesamt 511,71 USD zu den Kosten hinzugerechnet werden.

Buenos Aires — Mendoza

Für diejenigen, die die Berge und Weinberge als Attraktion wählen und die Provinz Cuyana besuchen möchten, müssen sie etwa 1.047 Kilometer pro Abschnitt zurücklegen, was einem durchschnittlichen Verbrauch von 136 Litern Benzin in einem mittelgroßen Auto entspricht.

Um von Buenos Aires in das Weinland zu gelangen, müssen etwa 1.047 Kilometer pro Abschnitt zurückgelegt werden.

So zeigt die Berechnung der Ausgaben für Fahrzeuge, die sich mit 110 Kilometern pro Stunde bewegen, dass das Laden von Superbenzin 14.946,40 USD beträgt, während die Kosten mit Premium-Benzin auf 17.965,60 Pesos steigen.

Diesem Ziel müssen die Kosten für eine 10-Maut berechnet werden, die sich auf etwa 831,71 USD pro Abschnitt belaufen.

Buenos Aires - Mrz del Plata

Die Costa Party ist auch im Herbst immer eine gute Option. Und in diesem Sinne gehört Mar del Plata wie jedes Jahr zu den meistbesuchten Reservierungszielen.

Mar del Plata bleibt ein Klassiker für argentinische Familien, wenn es um die Wahl eines Reiseziels geht (Shutterstock)

Die Entfernung von der Stadt Buenos Aires beträgt ungefähr 414 Kilometer über die Provinzroute 2, was einen Verbrauch von 54 Litern für die Hin- und Rückfahrt bedeutet. In diesem Fall müssen Sie etwa 5.934,60$ ausgeben, wenn Sie Superbenzin laden, und etwa 7.133,40$, wenn Sie Prämie konsumieren.

Um glücklich zu werden, müssen die Ausgaben für fünf Mautgebühren berücksichtigt werden, die insgesamt etwa 457,71$ pro Strecke ansammeln.

Buenos Aires — Córdoba

Diese Provinz, die von Buenos Aires über die Nationalstraße 9 aus erreicht wird, ist auch eines der beliebtesten Ziele in Argentinien, wenn es um Besichtigungen geht.

Die Berge von Córdoba sind zu jeder Jahreszeit eine Attraktion für Touristen (Credit Prensa Visit Argentina)

In diesem Fall müssen Sie von CABA aus etwa 700 Kilometer zurücklegen, um die Hauptstadt von Córdoba zu erreichen. Dies bedeutet einen Kraftstoffverbrauch von 95 Litern, um die für die Hin- und Rückfahrt erforderlichen 1.400 km zurückzulegen. Auf diese Weise müssen Sie etwa 10.440,50 USD ausgeben, wenn Sie Super berechnen, und etwa 12.549,50 USD, falls Sie Premium-Benzin aufladen.

Um nach la docta zu gelangen, müssen das Budget um etwa sechs Mautgebühren in Höhe von insgesamt 611,71 USD pro Abschnitt erweitert werden.

Buenos Aires — Iguaçu

Wer die Iguazu-Wasserfälle in Misiones besuchen oder erneut besuchen und mit dem Auto fahren möchte, muss etwa 2.600 Kilometer von und nach Buenos Aires zurücklegen, damit er 177 Liter Benzin verbraucht. Wenn Sie also Superbenzin laden, müssen Sie 19.450,30$ bezahlen, und im Fall des teuersten Benzins müssen Sie 23.381,70$ haben .

In diesem Fall müssen Ausgaben für acht Mautgebühren in Betracht gezogen werden, die insgesamt 901,71 USD betragen.

Die Iguazu-Wasserfälle auf argentinischer Seite - © Nicholas Tinelli/Argentina Photo Workshops

Andere Kosten bei Reisen mit dem Auto

Es ist zu beachten, dass die Gesamtkosten als Referenz dienen und dass die Investition aus einer Reihe von Standardwerten besteht, darunter die Gravur von Autoteilen (gesetzlich vorgeschrieben 3.708), deren in der Stadt festgelegter Wert zusätzlich zu den Kosten, ebenfalls in CABA, 3.000 USD beträgt des Technischen Fahrzeugs Überprüfung (VTV) von 4.024 USD für Autos.

Das VTV-Verfahren ist für Privatfahrzeuge bis 3.500 Kilogramm, die älter als drei Jahre oder älter als 60.000 Kilometer sind, obligatorisch. Die Anforderungen sind, dass der Personalausweis, der aktuelle Führerschein und die Kfz-Versicherung in Kraft sind. Es ist auch ein Zahlungsnachweis erforderlich, der der Schichtreservierung entspricht. Und mit der grünen oder blauen Karte, falls es sich um einen Dritten handelt.

Für das Gravieren von Autoteilen muss das Verfahren von allen Besitzern von Kraftfahrzeugen in der Stadt durchgeführt werden. Die Anforderungen sind der Titel oder der grün/blaue Personalausweis und ein gültiger Ausweis. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erhalten Sie ein Formular und einen Wafer, aus dem hervorgeht, dass das Fahrzeug graviert ist.

Erforderliche Unterlagen

Es ist auch wichtig zu beachten, welche Unterlagen erforderlich sind, um sowohl auf nationalen und provinziellen Strecken als auch auf Straßen und Autobahnen reisen zu können.

Die National Road Safety Agency teilte mit, dass die vorgeschriebenen Unterlagen für das Fahren aus einem gültigen Führerschein bestehen, der den Fahrzeugtyp, DNI, den Fahrzeugausweis (blaue oder grüne Karte), den Wafer und das Zertifikat der obligatorischen technischen Überprüfung ermöglicht (gemäß der Gesetzgebung, wo es ist befindet) das Fahrzeug), aktueller Nachweis der Versicherungspflicht gegen Dritte, beide Patentschilder sichtbar, unverändert, in gutem Zustand und an geeigneter Stelle, Nachweis über die Zahlung der Vehikel-Abrechnungssteuer (Patent) und Nachweis und gültiger Wafer für Fahrzeuge mit CNG.

LESEN SIE WEITER:

Eine viertägige Arbeitswoche, könnte es in Argentinien funktionieren?