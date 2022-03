Juan Forn und die Geschichten werden als perfekte Übertragungsartefakte verstanden

Nur wenige Tage nach dem Tod von Juan Forn wurde die Abreise von Nieblita del Yi, einem von ihm und seiner Partnerin Maria Domínguez geschriebenen Buch, angekündigt, das auf einer Geschichte von Guillermo Enrique Hudson basiert und von Teresita Olhaberry illustriert wurde. Die Veröffentlichung nach dem Tod kann nur auf eine Frage hinweisen, wenn sie sich auf Forn bezieht - die Person, die allen so am Herzen liegt, die ihn kannten und eine unglaubliche Leidenschaft für Texte und Schreiben besaßen -: Seine Beziehung zur Literatur überlebt alles, sogar den Tod.

Hudson ist ein Autor aus dem 19. Jahrhundert, der in Argentinien, genauer gesagt in Quilmes, als Sohn englischer Eltern geboren wurde. Im Alter von 33 Jahren emigrierte er aus gesundheitlichen Gründen nach Großbritannien und begann eine produktive Schreibkarriere mit einer Arbeit, die auf seinen Memoiren basierte, hauptsächlich in Argentinien, obwohl er auch fanatischer Ornithologe, Gründer der Bird Protection Society in England und Ehrenpräsident der Silver Honorary Society war. Weit weg und vor langer Zeit und The Purple Land sind vielleicht seine mächtigsten Werke über seinen Aufenthalt im Land.

„Nieblita del Yi“, das letzte Buch, das Juan Forn vor seinem Tod geschrieben hat

Infobae Cultura sprach mit María Domínguez über Nieblita del Yi, ein Buch, in dem mehrere Literaturen zusammengefasst sind.

Wie ist es Ihnen in den Sinn gekommen, dass ein Fragment von Hudson, einem Autor, der normalerweise am College oder in den letzten Jahren der High School studiert wird, Gegenstand eines Kinderliteraturbuchs sein könnte?

—Die Idee, dieses Fragment in ein Buch oder vielmehr in diese Geschichte zu verwandeln, die Teil von Hudsons Roman ist, entstand in der Vorstellung von Pablo Franco und Teresita Olhaberry, den Förderern des Flor Azul-Verlags - zusätzlich zu Teresita, die die Seiten des Buches illustriert - während einer Reise sie ging nach Uruguay, als in einem Theater von Montevideo ein Theaterstück auf der Grundlage von The Purple Land erlebte und sich freute. Pablo sagt, dass sie am nächsten Tag endlos nach einer Ausgabe des von Idea Vilariño übersetzten Romans gesucht haben. Viele Jahre später, in Mar Azul und als sie bereits den Verlag in der Hand hatten, sprachen sie bei einem Besuch mit Juan in seinem Haus mit uns über die Idee des Buches und zeigten uns die Geschichte. Dann fand eine neue Verzauberung statt. Ich erinnere mich nicht genau, wie es war, aber Pablo behauptet, ich habe Juan vorgeschlagen, und er stimmte zu, eine kostenlose Version der Geschichte zusammenzustellen, die Tere bereits zu veranschaulichen begann. Ich denke gerne, dass Nieblita del Yí die Materialisierung einer Reihe von Reizen ist.

Andererseits bin ich mir nicht so sicher, ob es sich nur um ein Kinderliteraturbuch handelt. Ich denke, dass Nieblita Teil der Legion zeitloser Bücher sein kann, die verschiedene Bedeutungsebenen enthalten, als wären sie eine Art chinesische Schachtel oder eine Mamushka.

—Forn hatte noch nie in diesem Genre veröffentlicht, ich weiß nicht, ob du das getan hast. Wie hast du seine Entdeckung des Genres als Autor wahrgenommen?

„Während wir Nieblita machten, gab es Momente mit großem Spaß und Zärtlichkeit, es gab auch einige Debatten, aber ich bezweifle, dass es für Juan die Entdeckung eines Genres als Autor bedeutete. Einerseits glaubte er der Geschlechterkategorie nicht sehr und versuchte immer, die Grenzen zu verwischen. Um zu schreiben, hielt er an der sogenannten Amphibie an, die eine Art Fluchtweg darstellte, eine Möglichkeit, sich von der Weste literarischer Klassifikationen zu befreien. Andererseits sah ich während des Schreibvorgangs, wie er denselben Mechanismus aktivierte, den er für seine Rückseitenabdeckungen verwendete. Juan verstand Geschichten und Geschichten als perfekte Übertragungsartefakte, den Ort, an dem die Kommunikation am spontansten stattfindet. Tausende Male hörte ich ihn sagen: „Was mich interessiert, ist das Erzählen der Geschichte“, und genau das passiert in Nieblita del Yí, wir erzählen eine Geschichte. Ich denke, das Neue in diesem Fall hätte die Erfahrung sein können, mit jemand anderem zu schreiben: auf zwei Arten zu entscheiden, welche Wörter verwendet werden sollen, wie man einen Dialog zwischen zwei Charakteren führt, wie man die Bedeutung der Geschichte zeigt, wie man das Ende schreibt.

Auf den Rückseiten stellte Juan einen mentalen Dialog mit den Schriftstellern her, die er las, aber schließlich entschied er, wie er es erzählen sollte. In Nieblita del Yí passiert etwas anderes, weil es das Ergebnis einer Überlagerung und einer Gemeinschaft von Stimmen ist, die der Geschichte Form und Bedeutung verliehen haben. Wir können denken, dass Hudson zuerst da ist, Idea Vilariño später, dann erscheinen Juans und meine Stimme zusammen, und parallel dazu verschmelzen sie mit Teres Gemälden, in denen auch eine kostenlose illustrierte Version der Geschichte stattfand. Sie war es, die Nieblita in einen Vogel verwandelte. Als Juan und ich den schwarzen Schnabel über seinem Kopf ragen sahen, mussten wir zum Text zurückkehren und ihn anders schreiben.

— Wie war es, mit vier Händen zu arbeiten?

—Mehr als vier Hände arbeiteten an diesem Buch: Während Pablo nach dem idealen Format und den idealen Rollen suchte, bereitete er auch den Weg für die Umwandlung in ein Buch vor, Tere malte bis zur Erschöpfung auf riesigen Leinwänden, Juan und ich schrieben und Ana Armendariz benahm sich wie eine Art genialer Designer, in dem Distanz war verantwortlich für die Zusammenführung von allem, was wir getan haben. Ich denke, dass all diese kollektive Aufgabe, dieses gemeinsame Tun und die Zeit der Mazeration, die das Buch hatte, dem Buch letztendlich so viel Wert und Schönheit verleiht. Wir haben vier Jahre damit verbracht, wir hatten die Zeit zu unseren Gunsten. Wir arbeiten ohne Eile, ohne Konditionierung, unter Freunden. Juan hat immer gesagt, wenn man aufpasst, sagt einem eine Geschichte, wie sie erzählt werden will. Ich denke, das haben wir getan, uns die Zeit genommen zuzuhören und zu erkennen, wie wir diese Geschichte erzählen mussten.

Jetzt, da das Buch in den Händen vieler Menschen ist, beginnt sich die Geschichte zu erweitern und neue Dinge erscheinen. Gestern erzählte mir jemand, dass es in China, im Einzugsgebiet des Gelben Flusses, auch einen riesigen Fluss namens Yí gibt, aber dass es einen Etymologiewissenschaftler gibt, der behauptet, dass der Name des uruguayischen Flusses von Guaraní stammt und als mächtiger Fluss übersetzt werden kann, ein Fluss, der nicht abgeschnitten ist.

