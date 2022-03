Epigmenio Ibarra beschuldigte Felipe Calderón der angeblichen Fremdenfeindlichkeit: „Guatemaltekisch zu sein wäre eine Ehre“

Der Fernsehproduzent Epigmenio Ibarra beschuldigte den ehemaligen Präsidenten der angeblichen Fremdenfeindlichkeit. Felipe Calderón folgte der Botschaft, die der Michoacán-Politiker ihm widmete, wo er ihn „auf abwerfende Weise“ als“ Guatemaltekisch“.

In seinem offiziellen Bericht antwortete der Gründer von Argos Comunicación, dass es eine „große Ehre“ für ihn wäre, ursprünglich aus Guatemala zu kommen. Er stellte jedoch klar, dass er in Mexiko geboren wurde und dass alle seine Blutsvorfahren aus der Mexikanischen Republik stammen.

Er erklärte dem ehemaligen Präsidenten auch, dass politische Grenzen aus seiner Sicht nur als Punkte und Striche auf Karten verstanden werden. Also fügte er hinzu, dass er die zentralamerikanischen Völker für die Geschichte, die sie mit Mexiko teilen, bewundere, respektiere und liebe.

„Guatemaltekisch zu sein wäre @FelipeCalderón für mich eine große Ehre. Ich bewundere, liebe und respektiere die zentralamerikanischen Völker und Grenzen sind für mich Punkte und Striche auf einer Landkarte. Ich bin gebürtiger Mexikaner: Sohn, Enkel, Urenkel, Urenkel und Hütte der Mexikaner „, schrieb er an diesem Sonntag, dem 20. März.

Der Fernsehproduzent reagierte auf Felipe Calderón (Foto: Twitter/ @epigmenioibarra)

In einer zweiten Botschaft schlug er den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden stärker an und markierte ihn als „Faschist“, weil er das Volk einer Nation gegen ihn eingesetzt hatte. Dazu versicherte er, dass die Haltung nicht nur Calderón Hinojosa, sondern auch der seiner Anhänger gehörte.

Schließlich wies der Journalist auch auf Felipe Calderón als mutmaßlichen Hassförderer hin, insbesondere nach Beginn der Sicherheitsstrategie während seiner sechsjährigen Amtszeit, die als Krieg gegen Drogen bekannt wurde und für den Ibarra verurteilte, dass seine Hände mit unschuldigem Blut befleckt waren.

In sozialen Netzwerken wurde Calderón der mutmaßlichen Fremdenfeindlichkeit beschuldigt, „Guatemaltekisch“ auf „abfällige“ Weise gegen Epigmenio Ibarra eingesetzt zu haben (Foto: EFE/Esteban Biba/Archive)

Epigmenio Ibarras starke Worte waren eine Reaktion auf den Tweet, den der ehemalige Präsident am vergangenen Samstag, dem 19. März, veröffentlichte, in dem er einen angeblichen „Missbrauch“ beschuldigte, der den Streitkräften während des Dokumentarfilm Felipe Ángeles International Airport, eine Arbeit der Menschen.

In weniger als 240 Zeichen reagierte Calderón Hinojosa auf den Tweet des ehemaligen Militanten der Demokratischen Revolution (PRD), Fernando Belaunzarán, in dem er ein Fragment der Aufnahme verspottete, in dem ein Armeegeneral mit der Statue von Felipe Angeles „sprach“.

Als Antwort auf diesen Kommentar versicherte der Michoacán, dass dies nicht die Schuld des Personals der Streitkräfte sei, sondern der „Launen des Guatemaltekischen“, wobei er sich auf die Befehle bezog, die Ibarra angeblich während der Aufführung gegeben hatte.

„Aber es ist nicht General Vallejos Schuld. Er nimmt Befehle entgegen. Wie schade, dass sie (und so weiter) mexikanische Soldaten für die guatemaltekischen Launen einsetzen „, schrieb der ehemalige Präsident.

AMLO empfing Epigmenio Ibarra, um über den Dokumentarfilm am Flughafen Felipe Angeles zu sprechen (Foto: Twitter/ @lopezobrador_)

Ibarras Kritik war jedoch nicht die einzige, da sich Abraham Mendieta, parlamentarischer Berater der Morena National Regeneration Movement (Morena) in San Lazaro, anschloss, der Calderón auch beschuldigte, gegenüber den Gentilikern „abweisend“ zu sein.

Der Berater von Morenista, der den ehemaligen Präsidenten in seinen Kommentaren markierte, wies darauf hin, dass Calderóns Worte „überraschen“, da er während seiner sechsjährigen Amtszeit mit Spaniern zusammenarbeitete.

„In abfälliger Weise bezeichnet Felipe Calderón @epigmenioibarra als 'Guatemaltekisch'. Obwohl Epigmenio Mexikaner ist, schrieb Mendieta die Fremdenfeindlichkeit, wer einen spanischen Innenminister auferlegt und einen Spanier für die Kampagne engagiert hat: „AMLO: Eine Gefahr für Mexiko“.

