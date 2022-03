Elon Musk hat ein Datum für die Ankunft von Space X auf dem Mars

Elon Musk hat seine Vorhersagen für die erste bemannte Mission zum Mars aktualisiert, und auch dieses Datum ist etwas später als früher. Während die NASA anfangs realistischere Vorhersagen traf, kündigte SpaceX zunächst ein überraschend frühes Datum an.

Dies wurde jedoch im Laufe der Zeit verschoben, und das endgültige Update wird 2029 umgesetzt. Der Grund, abgesehen von der COVID-19-Pandemie und den Kriegskonflikten, scheint in der Tatsache zu liegen, dass der Start von Starship, das für die Reise verwendet werden würde; was noch nicht fertig ist. Es stimmt, dass sie in den letzten Monaten sehr wichtige Fortschritte erzielt haben, aber nicht genug, um ihre optimistischsten Prognosen zu erfüllen.

Eine Reise zum Mars kann zu keiner Zeit unternommen werden

Die Bewegungen der beiden Planeten führen zusammen mit anderen wichtigen Faktoren dazu, dass es nur ganz bestimmte Zeiträume, sogenannte Startfenster, gibt, in denen eine solche Reise stattfinden kann.

Das nächste an dieser Zeit ist Ende dieses Jahres. Tatsächlich war es das Fahrzeug, mit dem die Europäische Weltraumorganisation (ESA) ihren ersten Rover zum Mars schickte, wenn nicht die Beziehungen zu Russland abgebrochen wurden . Dann wird es bis Ende 2024 eine weitere geben. Dies ist das Datum, das Elon Musk ursprünglich gewählt hat, obwohl er schnell erkannte, dass er Ende 2026 auf das nächste warten muss.

Tatsächlich wird im Dezember 2021 das Datum beibehalten. Diese Woche gab der CEO von SpaceX jedoch bekannt, dass alles wieder auf das nächste Fenster verschoben wird, das zwischen Ende 2028 und Anfang 2029 stattfinden wird. Insbesondere kündigte Musk die Verschiebung der Marsreise im Jahr 2029 an. Bei dieser Geschwindigkeit könnte es mit der Prognose der NASA übereinstimmen.

Die erste Station ist auf dem Mond, dann auf dem Mars

Dieses Jahr ist ein halbes Jahrhundert her, seit der Mensch das letzte Mal auf den Mond getreten ist. Das war bei der Apollo 17-Mission im Jahr 1972. Seitdem wurden viele Missionen zum Hauptsatelliten der Erde geschickt, aber keine war besetzt.

Dies sollte das Gelände ein wenig näher kennenlernen, damit zukünftige Selen-Exkursionen für Astronauten sicherer sind. Darüber hinaus wird erwartet, dass die neue Mission eine innovative Ausstrahlung hat, um der Zeit gerecht zu werden und mindestens eine Frau in die Crew aufzunehmen.

Eines der letzten Fotos des Menschen auf dem Mond mit der Mission Apollo 17 (NASA)

Zu diesem Zweck wurde das Artemis-Programm entwickelt, das der NASA und ihren Partnern in Europa (ESA), Japan (JAXA), Kanada (CSA), Brasilien (AEB), Australien (ASA) und Mexiko (AEM) gehört. Ursprünglich war die erste Mondlandung der Mission für 2024 geplant. Probleme bei der Entwicklung des Raumanzugs und des Mondlandesystems führten jedoch zu einer Verschiebung auf 2026.

Nach Abschluss dieser Reise zum Mond richtete die NASA ihre Augen auf den Mars. Es wurde jedoch von Anfang an angekündigt, dass diese bemannte Mission nicht vor den 2030er Jahren durchgeführt werden könne. Stattdessen war Elon Musk viel optimistischer. Ihr Ziel war es immer, den roten Planeten so schnell wie möglich zu kolonisieren, dank des Einsatzes ihres wiederverwendbaren Space Shuttle Starship. SpaceX arbeitet seit Jahren daran, alles vorzubereiten. Aber vielleicht ist es noch zu früh für Termine.

20-12-2021 Erholung von Artemis I nach dem Start POLITIKFORSCHUNG UND TECHNOLOGIE NASA

Elon Musks neue Vorhersage

Der Twitter-Account des Space Center hat diese Woche eine Ankündigung veröffentlicht, in der er gefragt wurde, wann Menschen den Mars zum ersten Mal betreten werden. Er erwähnte Elon Musk direkt, als er nach seinen Vorhersagen gefragt wurde.

Im Dezember 2021, als er noch auf 2026 setzte, gab der CEO von SpaceX keinen neuen Termin bekannt. Er antwortete jedoch auf diesen Twitter-Beitrag mit einem kurzen „2029″.

